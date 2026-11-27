Da dogovor Aleksandra Sekulića z Barcelono lahko slovenski izbrani vrsti nakoplje težave, je bilo jasno že ob podpisu pogodbe s katalonskim velikanom. Zdaj je vrag odnesel šalo in naša barka je 48 ur pred ključno tekmo s Finsko ostala brez kapitana. Kako to vpliva na reprezentanco, je pojasnil pomočnik selektorja Dragiša Drobnjak. Iz žerjavice v vselej razburkanem evropskem košarkarskem ozračju hitro nastane požar. Nič drugače ni v novembrskem oknu, neusklajen koledar med sprtima Fibo in evroligo vpliva na reprezentančni kader, tokrat bolj kot sicer tudi na slovenskega. Pred vrati sta odločilni tekmi s Finsko danes v dvorani Zlatorog v Laškem (20.00) in v nedeljo (18.00) na Madžarskem.

Joksimović v dobri formi Stefan Joksimović je želel pomagati reprezentanci, a ga v Slovenijo ne bo. Odločitev Baskonie je športni direktor reprezentance Saša Dončić označil za sramotno. Slovenija bi ga potrebovala, sploh glede na vse boljšo formo 18-letnika, ki je ob zmagi nad Efesom odigral najboljšo partijo sezone, zbral 12 točk in dodal po šest skokov ter asistenc. Igral je tudi v končnici in v zadnjih sekundah zadel prosta meta, s katerimi je Baskonia ušla na 84:80.

Domen Zevnik se bo spoprijel s hujšim izzivom. FOTO: FIBA

Slovenska izbrana vrsta si bo poskušala odpreti vrata na SP (ali pa jih bo v primeru dveh porazov praktično že zaprla) brez številnih nosilcev igre in po novem tudi brez selektorja. Še v torek je veljalo, da bo Sekulić do konca tedna prispel v reprezentančni tabor, nato se je po treh evroligaških porazih v nizu pri Barceloni prižgal alarm in Katalonci so »pozabili« na dogovor s slovenskim štabom. Vajeti moštva je vsaj do konca kvalifikacijskega cikla prevzel 32-letni Domen Zevnik, ki se v tej sezoni prvič preizkuša tudi kot glavni trener Krke. Spodrsljaja si ne sme privoščiti, dve novembrski zmagi Slovenijo ohranjata povsem v igri, februarja bi v tem primeru lahko tudi izgubila v Franciji, če bi nato v gosteh premagala Finsko. Možnosti in računic je ogromno, jasno je le, da zmagi odpirata vrata do Katarja 2027, en spodrsljaj bi jih priprl, z dvema bi se od mundiala lahko poslovili še pred iztekom koledarskega leta.

Kako je nepričakovana menjava selektorja vplivala na igralce?

»Seveda to vpliva na vsakogar, ko se zgodi kaj takšnega in nepričakovano ostaneš brez trenerja. A fantje so tega vajeni iz klubov. Tam pride športni direktor v slačilnico in pove, da je zdaj nov trener, da od vseh zahteva popolno zavzetost, in to je to. Brez vprašanj. Morda kdo od mlajših tega še ni občutil, a verjamem, da se bodo vsi prilagodili. Tudi v reprezentanci se je treba sprijazniti s položajem in narediti svoje – ne glede na to, kdo je selektor.«

Kakšen pa je bil odziv?

»Položaj je nekoliko drugačen, ker do menjave ni prišlo zaradi slabih rezultatov ali slabe volje v slačilnici, temveč zato, ker nam nekdo od zunaj nagaja. Tako pač je. Odnos igralcev je bil že avgusta res dober. Premagali smo Madžarsko, tudi v Franciji smo igrali do konca, čeprav je bil razplet že jasen, borili so se do zadnje minute. To me pri teh fantih res veseli. Morda bo vse, kar se dogaja, za nas še dodatna spodbuda in bodo fantje igrali s še več energije.«

Tega smo navajeni iz klubov, športni direktor pride, pove, da je od danes trener nekdo drug, in to je to, brez vprašanj.

Kaj ste videli na prvih treningih po ponedeljkovem zboru?

»Vse skupaj nas je nekoliko pretreslo. V ponedeljek, ko so fantje prišli na zbor, smo imeli prvi trening, da se v mislih 'preklopimo' na reprezentanco. Vse tri treninge so igralci oddelali vrhunsko. Odnos vseh je na najvišji ravni. Vidita se želja in bojevitost, kar je zelo dragoceno. Na pristop igralcev nihče ne more imeti pripomb.«

Kako se pripravljate na Finsko, kakšno tekmo pričakujete?

»Finska je posebna zgodba tudi za nas, ker so povsem spremenili ekipo. Veliko igralcev še nikoli ni igralo za reprezentanco ali pa že dolgo niso bili zraven. Nas je zelo prizadel sistem študentske košarke v ZDA, ki nam krade najboljše mladeniče, utegne pa se izkazati, da je Finsko prizadel še bolj kot nas. Zato imajo tako premešano zasedbo.«

Kaj bo proti takšnemu tekmecu odločilno?

»Pristop bo na tej tekmi pomembnejši od taktike. Samo z maksimalno borbenostjo lahko pridemo do rezultata. Tu so klasične trenerske stvari, dobro delo z rokami, zapiranje prostora pod košem, pazljivost pri ravnanju z žogo. Vse to zahteva predvsem veliko energije. Če bomo šli v tekmo s pravim pristopom, bomo tudi zmagali.«