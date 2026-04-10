TENIS

Tenisači želijo ponoviti podvig izpred treh let

Slovenija danes in jutri s Španijo za vizum finala ekipnega SP. Tamara Zidanšek se uspešno vrača na nekdanjo raven.
Pred Tamaro Zidanšek je nov pomemben nastop za slovensko reprezentanco. FOTO: Jože Suhadolnik
Siniša Uroševič
 10. 4. 2026 | 06:17
3:10
A+A-

Odštevanja je konec, danes ob 13. uri bo slovenska ženska teniška reprezentanca začela novo poglavje v svoji pisani zgodbi. Na prenovljenem štadionu v Luciji se bo začel dvoboj s Španijo za uvrstitev na finalni turnir pokala Billie Jean King oz. ekipnega svetovnega prvenstva v tenisu. Za uvod bo na igrišče stopila Tamara Zidanšek, zdaj 128. igralka lestvice WTA in nekoč že polfinalistka Roland-Garrosa. Konjičanka z bivališčem na Obali ponuja veliko pozitivne energije v pričakovanju spektakla s Špankami.

Tamara, pri slovenski reprezentanci boste odprli to dvodnevno pomembno tekmo s Španijo. Kako gledate na to, da boste že takoj na začetku pod drobnogledom domačih navijačev?

Na reprezentančnih tekmah vedno najraje igram takoj na začetku. Vem, načeloma je vseeno, a za prvi nastop poznaš natančen urnik, se ustrezno pripraviš in nato v miru ob igrišču spremljaš drugi dvoboj.

Tekmica bo Kaitlin Quevedo, na svetovni lestvici je kot 127. eno mesto pred vami? Kako gledate nanjo?

Z vsemi navzočimi španskimi igralkami, vključno s kapetanko Carlo Suarez Navarro, sem igrala, le s Kaitlin še ne. Toda pred kratkim se je z njo pomerila Veronika (Erjavec; Slovenka je zmagala s 6:2, 6:2; o. p.). Staknili bova glavi o Špankini igri, pa se bom tudi tako poskusila kar najbolje pripraviti za petek.

V Velenju je bilo sijajno, toda želja igralk je bila igrati na odprtem, kar je v teh dneh pri nas mogoče le na Obali.

Imeli ste nekaj težav z mezincem, kar je le malce moteče pri igranju tenisa?

Ni še povsem dobro, igram lahko, bolečine je iz dneva v dan manj, toda moteče je, ker se zdaj to vleče že šest tednov.

Pa ste kaj spremenili pri kondicijski vadbi, glede na to, da delujete spet podobno brezhibno telesno pripravljeni kot nekoč?

Ni sprememb, treniram pa dejansko vsak dan, kopiči se raven dobre pripravljenosti, z njo pa tudi tekmovalni občutki in dobro razpoloženje.

Slednje je opazno tudi v Portorožu, kjer ste se s soigralkami zbrale v najmočnejši postavi.

Po tistem podvigu z uvrstitvijo med najboljše štiri na svetu, novembra 2023, se je vse skupaj malce podrlo, nakar smo vse skupaj spet začele sestavljati zgodbo na novo in se tako lani spet zbrale. Res je to pomladno tekmovanje za pokal Billie Jean King v neugodnem terminu turnirjev, zdaj so dodali še dva (v Linzu je v tem tednu prva španska zvezdnica Paola Badosa; o. p.), toda igramo za finale, to je res velika priložnost. Že tako rade skupaj igramo, obenem pa si želimo ponoviti podvig uvrstitve na finalni turnir izpred treh let.

In za povrh v domačem okolju ...

Vedno se spomnim, kako je bilo pred tremi leti v Kopru, kjer smo naredili lepo zgodbo. Naj bo tako tudi zdaj. Želja igralk je bila, da igramo na Obali. V Velenju smo se počutile sijajno, toda v tem času je pri nas mogoče na odprtem igrati le ob morju in vesela sem, ker so nam pri zvezi to omogočili.

Tamara Zidanšekpokal Billie Jean KingtenisreprezentancaSlovenija
