Teniška igralka pokazala fotografijo in vse pustila brez besed: »To sem dobila ob osmih zjutraj!« (FOTO)

Marta Kostyuk (WTA – 15.) je rutinsko opravila svoj prvi izziv na Roland Garrosu proti španski teniški igralki Oksani Selehmetjevi (WTA – 88.) (6:2, 6:3) in si tako zagotovila uvrstitev v drugo kolo drugega letošnjega turnirja za grand slam. Vendar pa je bil dvoboj za 23-letno Ukrajinko vse prej kot lahek, saj je – kot je sama razkrila na novinarski konferenci po tekmi – tik pred obračunom izvedela za veliko tragedijo.

»Danes sem neverjetno ponosna nase. Mislim, da je bil to eden najtežjih dvobojev v moji karieri. Zjutraj je raketa sto metrov od hiše mojih staršev uničila stavbo. Bilo je zelo težko jutro. Nisem vedela, kako se bo ta dvoboj razpletel zame. Nisem vedela, kako se bom s tem spopadla. Del jutra sem preživela v joku,« je začela Kostjukova.

Nato je Ukrajinka vzela mobilni telefon in pokazala sporočilo, ki ga je prejela ob osmih zjutraj. Na njem je fotografija družinske hiše, v ozadju pa sta bila vidna dim in ogenj. »To sem dobila ob osmih zjutraj. Med dvobojem so se mi misli večkrat vračale k temu, saj sem se večji del jutra počutila slabo že ob sami misli, da bi, če bi bilo sto metrov bližje, danes morda ostala brez mame in sestre. Res je bilo težko vse to tako hitro predelati in hkrati stopiti na igrišče ter igrati. Zato sem tudi zelo vesela, da sem igrala prvi dvoboj dneva, ker ne vem, kakšen bi bil razplet, če bi na primer igrala zadnja,« je povedala Ukrajinka in nadaljevala: »Trenutno mislim, da je bilo to najbližje, kar je kadarkoli zadelo območje blizu mojega doma, in to je verjetno tisto, zaradi česar je celotna situacija najbolj čustvena. Kot sem rekla, obstajajo boljši in slabši dnevi, toda ta je zagotovo med tremi najslabšimi.«

Dodajmo, da je imel celoten dvoboj dodatno razsežnost, saj je bila njena nasprotnica Selehmetjeva pravzaprav Rusinja. Šele nedavno je spremenila državljanstvo in se odločila nastopati za Španijo, poroča jutarnji.hr.