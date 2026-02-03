  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TENIS

Teniški dragulj Žiga Šeško je šel iz Avstralije po najhitrejši poti v Slovenijo

Žiga Šeško po podvigu v Melbournu že pred domačim izzivom. Alcaraz že kot Wilander, Sabalenka drugič zapored poraženka finala.
Žiga Šeško je med najbolj obetavnimi teniškimi igralci na svetu. FOTO: dokumentacija Dela

Žiga Šeško je med najbolj obetavnimi teniškimi igralci na svetu. FOTO: dokumentacija Dela

Žiga Šeško FOTO: dokumentacija Dela

Žiga Šeško FOTO: dokumentacija Dela

V domači dvorani v Litiji se počuti imenitno FOTO: Siniša Urošević

V domači dvorani v Litiji se počuti imenitno FOTO: Siniša Urošević

Jelena Ribakina ni skrivala veselja ob svoji prvi melbournski lovoriki. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Jelena Ribakina ni skrivala veselja ob svoji prvi melbournski lovoriki. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Žiga Šeško je med najbolj obetavnimi teniškimi igralci na svetu. FOTO: dokumentacija Dela
Žiga Šeško FOTO: dokumentacija Dela
V domači dvorani v Litiji se počuti imenitno FOTO: Siniša Urošević
Jelena Ribakina ni skrivala veselja ob svoji prvi melbournski lovoriki. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Siniša Uroševič
 3. 2. 2026 | 06:43
4:53
A+A-

Odmevno sklepno dejanje prvega turnirja v sezoni za teniški grand slam, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, je potrdilo prevlado Carlosa Alcaraza, vodilnega igralca lestvice ATP, obenem pa razgrnilo še vedno zelo konkurenčno podobo srbskega zvezdnika Novaka Đokovića. Prav ta Melbourne 2026 pa je napovedal, da bi lahko že tako bogata slovenska športna scena lahko dobila novega asa: 17-letni Žiga Šeško je z lovoriko na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije dosegel svoj največji uspeh.

V domači dvorani v Litiji se počuti imenitno FOTO: Siniša Urošević
V domači dvorani v Litiji se počuti imenitno FOTO: Siniša Urošević

Pozorni teniški strokovnjaki so že v njegovih zgodnjih najstniških letih opazili izjemen talent, ob tem so nas prepričevali tudi o delovnem in ambicioznem pristopu svetlolasega fanta iz Zasavja. Hrastničan, kadar je doma, vadi v litijskem teniškem centru, prav v tem kraju je tudi dijak gimnazije. Res pa je, da je največ po turnirjih na tujem, zgolj v zadnjem mesecu pred odhodom v Avstralijo in pred vmesnim kratkim postankom v domovini je bil na Floridi ter v Mehiki, za kratek čas je obiskal tudi slovito Nadalovo akademijo na Majorki, kjer bo v tem letu imel svoj teniški bazni tabor. Seveda si ni težko predstavljata spoštovanja, ki ga bo doživel, ko se bo tam prikazal kot zmagovalec v mladinski konkurenci na enem od štirih najbolj cenjenih turnirjev na svetu. Doslej je najmočneje teniško javnost po svetu opozoril lani z wimbledonskim četrtfinalom.

Uživa v zimskih športih in košarki

Naš teniški dragulj je nekoč kot marsikateri vrstnik v domačem Hrastniku treniral kajakaštvo, preizkušal se je tudi v nogometu, najbolj pa ga je pritegnil teniški lopar. Zelo rad gleda alpsko smučanje, skoke, pravzaprav uživa v vseh zimskih športih. Blizu mu je tudi košarka. Z bratom je večkrat ob prostem času pod košem, rad gleda tekme Luke Dončića.

Za izjemno obetavnega najstnika bodo danes pri Tenisu Slovenija, domači krovni organizaciji, pripravili slovesen sprejem. Šeško se je namreč že v nedeljo takoj po zmagoslavju odpravil proti domovini, ni imel niti časa, da bi si ogledal imeniten članski finale Alcaraz vs. Đoković, saj je že pred odhodom v Avstralijo napovedal svoj nastop na prihajajoči tekmi Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo. »Takšnega vabila preprosto ne moreš zavrniti,« nam je decembra povedal in ob tem ni skrival ponosa, da ga je domači zvezni kapetan Grega Žemlja, nekoč že 43. igralec lestvice ATP, tako kot lani na tekmi z Urugvajem vnovič uvrstil na reprezentančni seznam.

Pred vzpenjajočo se slovensko moško teniško vrsto je tako izziv nove uveljavitve na domačem igrišču: v velenjski Beli dvorani, prav posrečenem teniškem objektu nad privlačnim okoljem mestnega jezera, se bo v petek in soboto pomerila s Turčijo v kvalifikacijah za svetovno skupino I, jasno je, da bo v središču pozornosti tokrat naš junak iz Melbourna, na kapetanovem seznamu so še Bor Artnak, Sebastian Dominko in Filip Jeff Planinšek.

4. je zdaj na svetovni mladinski teniški lestvici Žiga Šeško po zmagi v Melbournu.

Đoković: Alcaraz bo doživel še veliko zmag

V svetu tenisa pa seveda posebej odmevata finalni posamični predstavi glavnega turnirja v Melbournu. Alcaraz je pri 22 letih postal najmlajši igralec teniške zgodovine z osvojenimi lovorikami na vseh štirih turnirjih grand slama, Jelena Ribakina, Moskovčanka, ki nastopa za Kazahstan, pa je ustavila pohod vodilne teniške igralke na svetu – Belorusinje Arine Sabalenke.

Jelena Ribakina ni skrivala veselja ob svoji prvi melbournski lovoriki. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Jelena Ribakina ni skrivala veselja ob svoji prvi melbournski lovoriki. FOTO: Hollie Adams/Reuters

»Sanjal sem o tem, da bi osvojil vse štiri turnirje in zelo motiviran prišel v Melbourne, potem ko mi v prejšnji sezoni le ni šlo vse po načrtih,« je povedal Španec, ki ga je prej omenjeni sloviti rojak Rafael Nadal, sicer tudi veliki Šeškov vzornik, spodbujal iz lože Rod Laver arene, v kateri je tako Alcaraz osvojil lovoriko za grand slam št. 7 in se tako na večni lestvici pridružil skupini igralcev, med katerimi je tudi upokojeni švedski as Mats Wilander, zdaj že vrsto let cenjeni komentator Eurosporta. Na vrhu omenjene razvrstitve je Novak Đoković, 24-krat zmagovalec. Srb je v govoru po finalu 16 let mlajšemu Špancu napovedal še bleščečo kariero in veliko zmag.

Bolj presenetljiv je bil razplet ženskega finala, v katerem je Sabalenka drugo leto zapored izgubila ta sklepni dvoboj. Lani je bila boljša Madison Keys, tako Belorusinja, živeča na Floridi, ostaja pri dveh melbournskih lovorikah iz let 2023 in 2024. Ribakina, ki je kot 19-letnica v sezoni 2018 prevzela kazahstansko državljanstvo, pa je po Wimbledonu 2022 osvojila svoj drugi turnir za grand slam. 

Več iz teme

Žiga ŠeškoOP AvstralijeMelbournetenis
ZADNJE NOVICE
08:10
Šport  |  Športni trači
PODELITEV

To sta najboljša športnika leta v Celju, na prireditvi ju iz različnih razlogov ni bilo

Športna zveza Celje je pripravila 58. prireditev Športnik leta; zbrali so se športniki, trenerji, športni delavci in funkcionarji.
Mojca Marot3. 2. 2026 | 08:10
08:07
Bulvar  |  Domači trači
TEKMA LIGE NBA

Davidu Urankarju so se uresničile sanje, jokal je od sreče (FOTO)

V New Yorku si je ogledal tekmo med domačo ekipo in ekipo Los Angeles Lakers. S tekme je odšel s podpisanim dresom Luke Dončića.
3. 2. 2026 | 08:07
07:55
Šport  |  Odmevi
RDEČI VRAG BEN JE VELIK

Šeško po izjemnem golu: »Ko je šla žoga v mrežo, sploh nisem vedel, kaj se dogaja«

Benjamin Šeško je bil junak zmage Manchester Uniteda. Trener Michael Carrick: Sprejem v slačilnici povedal vse.
3. 2. 2026 | 07:55
07:46
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V KRALJEVI DRUŽINI

Prihaja norveško sojenje stoletja: Če bo Høiby spoznan za krivega, mu grozi dolgoletna zaporna kazen

Jutri se bo v Oslu začelo sojenje Mariusu Borgu Høibyju, pastorku norveškega prestolonaslednika Haakona.
Agata Rakovec Kurent3. 2. 2026 | 07:46
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

V restavracijah drago, doma skoraj zastonj: jedi, ki se jih ne splača naročati

Cene v gostilnah letijo v nebo, a številne priljubljene jedi doma stanejo le nekaj evrov. Preverite, katere.
Kaja Berlot3. 2. 2026 | 07:30
07:29
Lifestyle  |  Stil
BODITE PAZLJIVI

Pozor! Prevaranti kradejo viber račune

Pri programu Varni na internetu so zaznali novo obliko kibernetske prevare; napadalci ciljajo na uporabnike spletnih oglasnikov in prevzamejo njihov viber račun.
Staš Ivanc3. 2. 2026 | 07:29

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki