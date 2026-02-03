Teniški dragulj Žiga Šeško je šel iz Avstralije po najhitrejši poti v Slovenijo

Odmevno sklepno dejanje prvega turnirja v sezoni za teniški grand slam, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, je potrdilo prevlado Carlosa Alcaraza, vodilnega igralca lestvice ATP, obenem pa razgrnilo še vedno zelo konkurenčno podobo srbskega zvezdnika Novaka Đokovića. Prav ta Melbourne 2026 pa je napovedal, da bi lahko že tako bogata slovenska športna scena lahko dobila novega asa: 17-letni Žiga Šeško je z lovoriko na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije dosegel svoj največji uspeh.

V domači dvorani v Litiji se počuti imenitno FOTO: Siniša Urošević

Pozorni teniški strokovnjaki so že v njegovih zgodnjih najstniških letih opazili izjemen talent, ob tem so nas prepričevali tudi o delovnem in ambicioznem pristopu svetlolasega fanta iz Zasavja. Hrastničan, kadar je doma, vadi v litijskem teniškem centru, prav v tem kraju je tudi dijak gimnazije. Res pa je, da je največ po turnirjih na tujem, zgolj v zadnjem mesecu pred odhodom v Avstralijo in pred vmesnim kratkim postankom v domovini je bil na Floridi ter v Mehiki, za kratek čas je obiskal tudi slovito Nadalovo akademijo na Majorki, kjer bo v tem letu imel svoj teniški bazni tabor. Seveda si ni težko predstavljata spoštovanja, ki ga bo doživel, ko se bo tam prikazal kot zmagovalec v mladinski konkurenci na enem od štirih najbolj cenjenih turnirjev na svetu. Doslej je najmočneje teniško javnost po svetu opozoril lani z wimbledonskim četrtfinalom.

Uživa v zimskih športih in košarki Naš teniški dragulj je nekoč kot marsikateri vrstnik v domačem Hrastniku treniral kajakaštvo, preizkušal se je tudi v nogometu, najbolj pa ga je pritegnil teniški lopar. Zelo rad gleda alpsko smučanje, skoke, pravzaprav uživa v vseh zimskih športih. Blizu mu je tudi košarka. Z bratom je večkrat ob prostem času pod košem, rad gleda tekme Luke Dončića.

Za izjemno obetavnega najstnika bodo danes pri Tenisu Slovenija, domači krovni organizaciji, pripravili slovesen sprejem. Šeško se je namreč že v nedeljo takoj po zmagoslavju odpravil proti domovini, ni imel niti časa, da bi si ogledal imeniten članski finale Alcaraz vs. Đoković, saj je že pred odhodom v Avstralijo napovedal svoj nastop na prihajajoči tekmi Davisovega pokala med Slovenijo in Turčijo. »Takšnega vabila preprosto ne moreš zavrniti,« nam je decembra povedal in ob tem ni skrival ponosa, da ga je domači zvezni kapetan Grega Žemlja, nekoč že 43. igralec lestvice ATP, tako kot lani na tekmi z Urugvajem vnovič uvrstil na reprezentančni seznam.

Pred vzpenjajočo se slovensko moško teniško vrsto je tako izziv nove uveljavitve na domačem igrišču: v velenjski Beli dvorani, prav posrečenem teniškem objektu nad privlačnim okoljem mestnega jezera, se bo v petek in soboto pomerila s Turčijo v kvalifikacijah za svetovno skupino I, jasno je, da bo v središču pozornosti tokrat naš junak iz Melbourna, na kapetanovem seznamu so še Bor Artnak, Sebastian Dominko in Filip Jeff Planinšek.

4. je zdaj na svetovni mladinski teniški lestvici Žiga Šeško po zmagi v Melbournu.

Đoković: Alcaraz bo doživel še veliko zmag

V svetu tenisa pa seveda posebej odmevata finalni posamični predstavi glavnega turnirja v Melbournu. Alcaraz je pri 22 letih postal najmlajši igralec teniške zgodovine z osvojenimi lovorikami na vseh štirih turnirjih grand slama, Jelena Ribakina, Moskovčanka, ki nastopa za Kazahstan, pa je ustavila pohod vodilne teniške igralke na svetu – Belorusinje Arine Sabalenke.

Jelena Ribakina ni skrivala veselja ob svoji prvi melbournski lovoriki. FOTO: Hollie Adams/Reuters

»Sanjal sem o tem, da bi osvojil vse štiri turnirje in zelo motiviran prišel v Melbourne, potem ko mi v prejšnji sezoni le ni šlo vse po načrtih,« je povedal Španec, ki ga je prej omenjeni sloviti rojak Rafael Nadal, sicer tudi veliki Šeškov vzornik, spodbujal iz lože Rod Laver arene, v kateri je tako Alcaraz osvojil lovoriko za grand slam št. 7 in se tako na večni lestvici pridružil skupini igralcev, med katerimi je tudi upokojeni švedski as Mats Wilander, zdaj že vrsto let cenjeni komentator Eurosporta. Na vrhu omenjene razvrstitve je Novak Đoković, 24-krat zmagovalec. Srb je v govoru po finalu 16 let mlajšemu Špancu napovedal še bleščečo kariero in veliko zmag.

Bolj presenetljiv je bil razplet ženskega finala, v katerem je Sabalenka drugo leto zapored izgubila ta sklepni dvoboj. Lani je bila boljša Madison Keys, tako Belorusinja, živeča na Floridi, ostaja pri dveh melbournskih lovorikah iz let 2023 in 2024. Ribakina, ki je kot 19-letnica v sezoni 2018 prevzela kazahstansko državljanstvo, pa je po Wimbledonu 2022 osvojila svoj drugi turnir za grand slam.