Tepeš stavi na širšo zasedbo: razkril, kdo trenutno skače najbolje (FOTO)

Najboljši smučarski skakalci in skakalke na svetu bodo konec tega tedna v Visli odprli novo sezono na najvišji ravni. Na tamkajšnji veliki napravi Malinka, ki so jo že pred leti poimenovali po domačem šampionu Adamu Malyszu, bosta namreč v soboto in nedeljo po dve tekmi za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS).

Čeprav na Poljskem ne bo ne Nike Prevc ne njenega brata Domna Prevca (niti Anžeta Laniška in Timija Zajca), bo imela Slovenija na tem prizorišču v Šlezijskem vojvodstvu ob meji s Češko še vedno zelo močni ekipi. V moški konkurenci se bodo med drugimi dokazovali Žiga Jančar, Žiga Jelar, Lovro Kos, Rok Masle in Rok Oblak, v ženski pa bodo zdajšnjo pripravljenost preverile Taja Bodlaj, Ema Klinec, Katra Komar, Ajda Košnjek, Maja Kovačič in Nika Vodan.

Na uvodnih dveh postajah poletne različice svetovnega pokala (teden dni po Visli bosta po dve preizkušnji še v Courchevelu) bo imel glavni trener naše ženske vrste Jurij Tepeš na voljo še šest tekmovalk, zatem bo lahko – po novih pravilih FIS – računal kvečjemu s peterico. Število Slovenk na tekmah bo odvisno (tudi) od stanja na svetovni lestvici, na kateri je tačas z vodilno Prevčevo (2991 točk), desetouvrščeno Vodanovo (908), 33. Majo Kovačič (172), 35. Katro Komar (156) in njeno poškodovano sestro Tinkaro Komar (111/43.) pet naših skakalk uvrščenih do 45. mesta.

Nika Vodan (na fotografiji z možem Aljažem Vodanom) je ohranila vrhunsko pripravljenost. FOTO: Voranc Vogel

A bi se lahko to že kaj kmalu spremenilo, kajti slednje tri bodo v prvem ciklusu tekmovanj branile lepo število točk in bi lahko – ob slabem razpletu – izpadle iz »varnega« območja. »Morali se bomo zelo potruditi, da ne bomo padli na kvoto zgolj treh tekmovalk. Obe Niki sta sicer trdno zasidrani med elito, preostale naše pa so že na prepihu. Zaradi tega smo se tudi že zgodaj odločili, da bo Prevčeva izpustila uvodne poletne preizkušnje in da bomo na njih več priložnosti dali nekaterim drugim tekmovalkam,« je stanje na svetovni lestvici slikovito opisal Tepeš in pristavil, da bosta nato v Courchevel ob Bodlajevi, Klinčevi, Košnjekovi in Kovačičevi odpotovali tudi Jerica Jesenko in Taja Košir.

V Visli se bosta dokazovali tudi Maja Kovačič in Katra Komar. FOTO: Matej Družnik

Najbolje skače Nika Vodan

S tem, kar je doslej videl na treningih, je zadovoljen. »Ocenjujem, da so dekleta dobro pripravljena, iz izkušenj pa vem, da pritisk na tekmah naredi svoje. To mi je kristalno jasno,« je pojasnil 37-letni Stanežičan in pripomnil, da trenutno med njegovimi najbolje skače Vodanova. »Zelo lepe skoke kaže tudi Katra Komar. Upam le, da si ne bo naložila prevelikega bremena in da bo svoje najboljše nastope ponovila tudi na tekmah. Dobro skače tudi Ema Klinec. Nadejam se, da se bo postavila ob bok Niki in se vrnila tja, kamor spada,« je Tepeš spregovoril o pričakovanjih za Vislo, kamor se bodo odpeljali jutri. V petek bodo tam opravili prosti trening in kontrolo opreme s čipiranjem, prilagajanje na nove tekmovalne drese pa jim na srečo ni povzročalo preglavic.

Nika Prevc bo izpustila prve tekme v letošnjem poletju. FOTO: Leon Vidic

Kot je večkrat ponovil, je vesel, da so dosedanje priprave minile brez večjih težav. Upa, da se jih bodo poškodbe tudi v prihodnje izogibale v velikem loku. Taja Bodlaj po lanski operaciji sicer še vedno določene treninge opravlja po prilagojenem programu, dobre novice prihajajo tudi od naše izjemno nadarjene mladinke Tine Erzar, ki jo je anevrizmalna kostna cista v vratnem vretencu za nedoločen čas oddaljila od skakalnic. »Kakor vse kaže, terapije pri njej na srečo dobro delujejo, tako da gre zdravljenje očitno v pravo smer. Ravno ta teden je začela Tina snemati vratno opornico, tako da bo lahko počasi spet začela normalno živeti,« je še razkril Tepeš in glede morebitne vrnitve mladinske svetovne prvakinje iz Planice 2024 v (zaletno) smučino odvrnil, da je zdaj pri njej na prvem mestu popolno okrevanje.