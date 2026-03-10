Težave za Dončića se kopičijo, gesto proti sodniku drago plačal (VIDEO)

Košarkarska liga NBA je Luko Dončića zaradi neprimernega obnašanja in neprimerne geste proti sodniku na tekmi 8. marca z New York Knicks kaznovala s 50.000 dolarji kazni, je danes sporočil podpredsednik lige in vodja košarkarskih operacij James Jones. Košarkar moštva Los Angeles Lakers naj bi se v domači dvorani Crypto.com Arena 4:35 minute pred koncem tretje četrtine z New Yorkom do te mere spozabil, da ga je liga kaznovala kar s 50.000 dolarji.

V omenjeni situaciji je Dončić, ki je bil v obrambi, zahteval, da sodnika piskata prekršek krilnemu igralcu Knicks Mohamedu Diawari. Ko je zvezdnik Lakersov po trku padel na tla in mu je bila dosojena osebna napaka, je pogledal proti bližnjemu sodniku in si medtem, ko je ležal na tleh, podrgnil prste skupaj, kot da bi namigoval, da je sodnik podkupljen. A težav s sodniki ima Dončić tudi v tej sezoni kar nekaj. Trenutno je pri 15 tehničnih napakah in po naslednji sledi avtomatični suspenz za eno tekmo.