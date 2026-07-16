Tik pred finalom šok za Argentino: zaradi spornega transparenta ji grozijo sankcije (FOTO)

Argentina si je po dramatičnem preobratu proti Angliji zagotovila nastop v finalu svetovnega nogometnega prvenstva, kjer se bo pomerila s Španijo. A evforično slavje po polfinalni zmagi je hitro zasenčil politični incident, zaradi katerega bi lahko argentinsko nogometno zvezo doletele disciplinske sankcije Mednarodne nogometne zveze (Fifa), poroča Reuters.

Že pred začetkom polfinalnega obračuna v Atlanti je bilo jasno, da bo dvoboj med Argentino in Anglijo veliko več kot le nogometna tekma. Po zadnjem sodniškem žvižgu so argentinski nogometaši med slavjem razvili transparent z napisom »Las Malvinas son Argentinas« (Malvini so argentinski). Gre za politično sporočilo, s katerim Argentina poudarja svoje ozemeljske zahteve nad otočjem, ki je pod britansko upravo in ga v Veliki Britaniji poznajo kot Falklandske otoke. Transparent naj bi na igrišče prišel s tribun, nato pa so ga med slavjem dvignili nekateri argentinski reprezentanti. Ker Fifa v okviru pravil svetovnega prvenstva prepoveduje politična sporočila, transparente in simbole na stadionih, številni mediji poročajo, da argentinsko zvezo najverjetneje čaka disciplinski postopek. Fifa uradnega odziva za zdaj še ni podala.

Lionel Messi. FOTO: Roberto Schmidt Afp

Messi poskrbel za preobrat

Na zelenici je Argentina pripravila izjemen zaključek tekme. Anglija je vse do 85. minute vodila z golom Anthonyja Gordona, nato pa je Enzo Fernandez izenačil, v sodnikovem dodatku pa je Lautaro Martinez po novi podaji Lionela Messija poskrbel za popoln preobrat in zmago z 2:1. Argentina se je tako drugič zapored uvrstila v finale svetovnega prvenstva. Za Messija bo to hkrati zadnja tekma na svetovnih prvenstvih.

FOTO: Juan Mabromata Afp

Pred finalom opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka

Organizatorje finala medtem skrbijo tudi vremenske razmere. Oblasti zvezne države New York so pred nedeljsko finalno tekmo na stadionu MetLife v East Rutherfordu izdale opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka. Razlog so obsežni gozdni požari v Kanadi, katerih dim je dosegel severovzhod ZDA, razmere pa dodatno poslabšuje vročinski val. Prebivalcem svetujejo, naj omejijo zadrževanje na prostem, še posebej otrokom, starejšim in ljudem z boleznimi dihal. Po potrebi bodo prizadetim območjem razdelili več kot 100.000 zaščitnih mask.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul je opozorila, da dim iz Kanade ponovno vpliva na kakovost zraka po vsej zvezni državi, prebivalce pa pozvala, naj spremljajo razmere in poskrbijo za svojo varnost. Za zdaj ni informacij, da bi onesnažen zrak ali visoke temperature ogrozili izvedbo finalne tekme, čeprav se bodo temperature v prihodnjih dneh po napovedih lahko približale 40 stopinjam Celzija.