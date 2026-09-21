Prihodnost novoletne tekme za Pokljuko svetla

INTERVJU

Tima Farčnika soglasno izbrali za novega predsednika Mednarodne biatlonske zveze. Veseli se nove tekme za svetovni pokal, ki bo 2. in 3. januarja na Pokljuki.

Berchtesgaden sodi med dobro obiskane turistične kraje na Bavarskem, tik ob nemško-avstrijski meji. Toda obenem bo od te tretje septembrske sobote močno podčrtan tudi v zgodbi slovenskega športa. Tim Farčnik, 47-letni Kranjčan, je namreč prav tu postal predsednik Mednarodne biatlonske zveze (IBU), tretji doslej v zgodovini te organizacije, ustanovljene leta 1993, in prvi iz Slovenije. Pred njim sta to poslanstvo opravljala Norvežan Anders Besseberg in zadnjih osem let Šved Olle Dahlin. S Farčnikom smo se pogovarjali na Bavarskem tik po soglasni izvolitvi 48 delegatov na letnem kongresu ...