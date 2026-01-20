  • Delo d.o.o.
SMUČARSKI SKOKI

Timi Zajc je rekorder že 13 let

Na Pertoči je skočil 33,5 metra.
Danes dosega zavidljive uspehe na svetovni ravni. FOTO: Blaž Samec
Danes dosega zavidljive uspehe na svetovni ravni. FOTO: Blaž Samec
O. B.
 20. 1. 2026 | 15:15
 20. 1. 2026 | 15:20
Le kdo v Sloveniji ta hip ne spremlja smučarskih skokov in le kdo ne pozna našega Timija Zajca? Verjetno pa so redki tisti, ki vedo, da je prav Timi pred 13 leti postavil rekord skakalnice na Pertoči, na eni redkih v Prekmurju sploh. Timi, rojen v Hramšah v Spodnji Savinjski dolini, ki se je v skokih in poletih ozaljšal že z vsemi mogočimi naslovi, je namreč nekoč slavil tudi tam, kjer so smučarski skoki prava redkost.

Čutili napetost

V Prekmurju si namreč lasti kar najdaljši skok v zgodovini. Januarja 2013 se je Timi udeležil smučarskih skokov na Pertoči, kjer so tekmovalci naskakovali rekord. Ta je do tistega leta znašal 32 metrov, držal pa ga je Žan Milan Žujić iz Zagorja. Tekme, takrat osme po vrsti, se je udeležilo 24 tekmovalcev, že na treningu pa je bilo čutiti vznemirjenje, da bo tistega dne padel nov rekord, saj so bili skoki vsi po vrsti zelo blizu mejnika. In ravno Zajc je bil tisti, ki ga je dosegel s skokom, dolgim 33,5 metra!

12 let je štel takrat.

Takrat je štel komaj 12 let, pa vendarle se je hvalil že s številnimi laskavimi uspehi. Njegovega rekorda na Pertoči seveda ni izboljšal še nihče, Prekmurci, ki mu ob novih uspehih pošiljajo čestitke, pa potihoma upajo, do bo Timi poskušal mejnik, kljub natrpanemu urniku, nekoč še nekoliko premakniti.

Bilo je pred trinajstimi leti. FOTO: O. B.
Bilo je pred trinajstimi leti. FOTO: O. B.

