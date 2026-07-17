To bo največji spektakel v zgodovini svetovnih prvenstev: razkrili, kdo bo nastopil med finalom (FOTO)

Nogometni svet česa takšnega še ni videl - finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo med polčasoma popestril glasbeni šov. Že samo dejstvo, da se bo predvideni 15-minutni odmor med polčasoma verjetno krepko podaljšal zaradi izvedbe šova, sproža razprave. To je tudi v nasprotju z določili Mednarodnega odbora za nogometna pravila.

Nastopi med polčasom so že dolgo nepogrešljiv del spektakla v ameriškem nogometu. Zvezdniki, kot so Rihanna, Bad Bunny, Shakira, Prince, Michael Jackson, Bruce Springsteen in Beyonce, so nastopili med odmorom na super bowlu, finalni tekmi lige NFL. S tem so pritegnili ogromno gledalcev in poskrbeli za veliko odmevnost v javnosti. Predvsem pa prodaja oglasnega prostora v etru organizatorjem prinaša zajetne vsote denarja. Zdaj se je za takšen pristop odločila tudi Fifa, ki je napovedala nastope pop ikon Shakire in Madonne ter kanadskega zvezdnika Justina Bieberja. Na seznamu nastopajočih so tudi južnokorejska skupina BTS in nigerijski glasbenik Burna Boy, ki bodo nastopili ob boku venezuelskega dirigenta Gustava Dudamela, skupine Coldplay in pevskega zbora neke newyorške osnovne šole.

Lionel Messi. FOTO: Agustin Marcarian Reuters

Glavni sodnik bo Slovenec

Poleg tega se bodo pojavili tudi liki iz oddaje Muppet Show, kot sta Kermit in gospodična Piggy. Za zasnovo dogodka je poskrbel Chris Martin, vodja skupine Coldplay, projekt pa je nastal na pobudo Fife in humanitarnega gibanja Global Citizen, ki dogodek soorganizira. Spektakel je namenjen tudi zbiranju sredstev za podporo izobraževanju otrok po vsem svetu.

Slavko Vincic. FOTO: Eloisa Sanchez Reuters

Po navedbah Fife in organizacije Global Citizen naj bi koncert trajal enajst minut. Ker pa bo treba postaviti in nato pospraviti oder, je malo verjetno, da bi to lahko izvedli v okviru običajnega 15-minutnega odmora med polčasoma. Poročila namigujejo, da bi se lahko odmor podaljšal na 20 ali celo 30 minut. To bi bilo za ekipi, ki igrata v finalu, nenavadno. Fifa zadeve še ni komentirala. Pravila Mednarodnega odbora za nogometna pravila (Ifab) določajo, da so igralci upravičeni do odmora med polčasoma, ki pa ne sme trajati dlje kot 15 minut. Trajanje odmora se lahko spremeni le z dovoljenjem sodnika. Glavni sodnik finala bo Slovenec Slavko Vinčić, ki mu bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.