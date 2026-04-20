NBA

To so kandidati za MVP v ligi NBA v tej sezoni: med izbranimi ni Luke Dončića!

Ljubljančan, ki je to sezono do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta liga NBA in združenje BPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".
Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić letos s povprečjem 33,5 točke na tekmo. FOTO: Marc Lebryk Imagn Images Via Reuters Connect
Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić letos s povprečjem 33,5 točke na tekmo. FOTO: Marc Lebryk Imagn Images Via Reuters Connect
STA, S. U.
 20. 4. 2026 | 08:55
 20. 4. 2026 | 08:56
2:38
A+A-

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je imenovalo tri finaliste v boju za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela sezone, med njimi pa ni prvega strelca lige, Slovenca Luke Dončića. Finalisti so lanski MVP Kanadčan Shai Gilgeous-Alexander, Francoz Victor Wembanyama in dosedanji trikratni MVP Srb Nikola Jokić.

Gilgeous-Alexander, ki je lani v glasovanju premagal Jokića in Giannisa Antetokounmpa ter bil imenovan tudi za MVP finala lige NBA, je to sezono v povprečju dosegal več kot 30 točk na tekmo.Oklahomo je popeljal do prvega mesta v zahodni konferenci in najboljšega izkupička zmag in porazov v ligi 64-18.

Wembanyama je bil gonilna sila prvega nastopa San Antonia v končnici po letu 2019, saj je v povprečju dosegal po 25 točk na tekmo, kar je njegov osebni rekord, in 3,1 blokade, kar je najboljši rezultat v ligi.

Jokić je v povprečju dosegal trojni dvojček in postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je v isti sezoni vodil tako v skokih kot podajah. V povprečju je dosegal 27,9 točke, 12,8 skoka in 10,8 podaje na tekmo.

Za zdaj ni znano, kdaj se bo vrnil na parket

Zvezdnik Los Angeles Lakers Luka Dončić s povprečjem 33,5 točke na tekmo in Cade Cunningham iz Detroita, ki sta bila oba upravičena do tekmovanja za nagrade, kljub temu da nista dosegla minimalnega pogoja 65 tekem, se nista uvrstila v končni izbor za MVP.

Ljubljančan, ki je to sezono do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta liga NBA in združenje BPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".

Dončić se je poškodoval 4. aprila na tekmi proti branilcem naslova Oklahoma City Thunderju. Za zdaj ni znano, kdaj se bo vrnil na parket. Los Angeles Lakers se v uvodnem krogu končnice zahodne konference merijo s Houston Rockets. Jezerniki so brez Dončića prepričljivo zmagali na prvi tekmi končnice.

Nagrade lige NBA, o katerih glasuje komisija športnih medijev, bodo znane med končnico.

ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
HUDA PROMETNA NESREČA

Na Hrvaškem voznik (20) silovito trčil v avtomobil slovenske družine, z otrokom (2) je hudo

V slovenskem vozilu se je poškodovala celotna družina.
20. 4. 2026 | 09:05
08:55
Šport  |  Odmevi
NBA

To so kandidati za MVP v ligi NBA v tej sezoni: med izbranimi ni Luke Dončića!

Ljubljančan, ki je to sezono do poškodbe zadnje stegenske mišice odigral 64 tekem, je dve tekmi izpustil zaradi rojstva druge hčerke in poti v Slovenijo, kar sta liga NBA in združenje BPA upoštevala kot "olajševalni okoliščini".
20. 4. 2026 | 08:55
