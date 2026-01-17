Toni Mulec se je zapisal v zgodovino! Kaj takšnega ni uspelo še nobenemu Slovencu

Naš motociklist Toni Mulec je dosegel nekaj, česar pred njim ni še noben Slovenec. V razredu reli2 ene najzahtevnejših športnih preizkušenj reliju Dakar je naš motociklist osvojil prvo mesto. Čestitke na portalih športnih navdušencev že dežujejo, saj gre resnično za ogromen podvig. »Kapo dol Toni, nisi več Toni in ne Mulec, ampak Tone z veliko začetnico,« je v skupini Motokrosisti med drugim zapisal navdušeni spletni uporabnik in za vse, ki z njim in našim asom delijo navdušenje, dodal, da se Toni Mulec v domovino vrača že jutri. Na letališču Jožeta Pučnika bo njegovo letalo pristalo ob 18.40 in zagotovo bo Mulca pred vhodom pričakalo ogromno navijačev.

»Iskreno, danes smo prevozili neverjetno veliko. Toliko kamnov, posušenih rečnih strug in razrite podlage ... ne vem, če sem kdaj vozil tako hitro in dolgo po takšnem terenu. Organizatorji so nam spet pripravili zelo težko traso za zadnjo resno etapo in zagotovo je bil namen, da se še malo premeša vrstni red,« je za svojo ekipo po pisanju STA dejal Mulec. »Ekipni duh in kolegialnost sta se danes pokazala neverjetno močno, v najlepši luči. Skupaj smo vozili še z dvema tekmovalcema in ker so vedeli, da se borim za zmago, so me spustili naprej, niso želeli vplivati na razplet. Čeprav smo tekmeci, znamo spoštovati drug drugega in tega danes v svetu res primanjkuje,« je poudaril slovenski dirkač.

V skupnem seštevku relija Dakar je Mulec sicer končal na devetem mestu, kar je prav tako zgodovinski uspeh za Slovenijo na vzdržljivostni dirki Dakar, zmaga pa je šla v roke ameriškemu motociklistu Rickyju Brabcu za krmilom Honde.