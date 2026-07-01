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DIRKA PO FRANCIJI

Tour bo zelo zahteven, a Pogačar in Hauptman poznata ključne klance

Slovenski kolesarski šampion bo spet glavni favorit dirke po Franciji.
Tadej Pogačar bo znova glavni favorit dirke po Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Tadej Pogačar bo znova glavni favorit dirke po Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Andrej Hauptman je dobro proučil celotno traso Toura. FOTO: Jože Suhadolnik

Andrej Hauptman je dobro proučil celotno traso Toura. FOTO: Jože Suhadolnik

20. etapa Tour de France 2026 FOTO: Gm

20. etapa Tour de France 2026 FOTO: Gm

Tadej Pogačar bo znova glavni favorit dirke po Franciji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Andrej Hauptman je dobro proučil celotno traso Toura. FOTO: Jože Suhadolnik
20. etapa Tour de France 2026 FOTO: Gm
Miha Hočevar
 1. 7. 2026 | 05:46
4:40
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Kolesarji so tisti, ki dirko naredijo zahtevno, je najbolj pogost odgovor na vprašanje, komu ustreza trasa, na katero se podaja karavana. Tej kolesarski modrosti ne gre oporekati, a tudi prireditelji velikih dirk lahko zagrenijo življenja najboljšim na svetu. Prireditelji 113. Toura, ki se bo v soboto začel v Barceloni, na papirju niso pripravili najzahtevnejše preizkušnje, a bo ob sedanjih vremenskih razmerah trd oreh za vsakogar, tudi za prvega favorita Tadeja Pogačarja. S 3320,7 kilometra in 53.950 višinskimi metri trasa Toura 2026 ne odstopa od minulih let, njena posebnost pa je vendarle to, da se bo prvič po letu 1971 začela z ekipno vožnjo na čas. Ta bo z 19,6 kilometra in ciljnim vzponom do Olimpijskega štadiona na Montjuicu preizkus moči, uigranosti in taktičnih zamisli najboljših ekip.

Vsem je jasno, da morajo biti stoodstotni v vožnjah na čas in gorskih etapah, na koncu pa lahko odloči ravninska etapa, od katere ne pričakuješ nič.

Te si ne bodo mogle oddahniti niti v 2. etapi z zaključnimi krogi po Montjuicu, ki bodo spominjali na sklepno etapo vsakoletne dirke po Kataloniji. Že tretja etapa, ki bo peloton peljala v Francijo, bo gorska, v 6. etapi bo na sporedu vrhunec pirenejskega dela z vzponom na Tourmalet. Drugi teden se bo začel z dnevom Bastilje in 10. etapo v Centralnem masivu, ki bo bolj kot ne ponovitev 11. etape iz leta 2024, ko sta Pogačar in Jonas Vingegaard v Le Lioranu uprizorila izjemno napet boj za zmago. »Že začetek v Barceloni in Pireneji bodo izjemno zahtevni, prireditelji so kolesarjem pripravili zelo težak Tour. Za nameček jih, kot kaže, čakajo izjemno visoke temperature. Na startu četrte etape v Carcassonnu bi se zanje lahko začel pekel, vročina bi lahko postala neznosna,« Tour, ki bo iz dneva v dan izžemal kolesarje, pričakuje Primož Čerin, ki je pred 40 leti kot prvi Slovenec po 2. svetovni vojni nastopil na dirki po Franciji.

Pomemben že uvodni ekipni kronometer

Andrej Hauptman je dobro proučil celotno traso Toura. FOTO: Jože Suhadolnik
Andrej Hauptman je dobro proučil celotno traso Toura. FOTO: Jože Suhadolnik
Katere bodo ključne etape, lahko ocenimo tudi po tem, katere trase sta si skupaj med pripravami ogledala Pogačar in njegov športni direktor pri ekipi UAE Andrej Hauptman. Proučila sta klance 14. in 15. etape v Alzaciji in Vogezih, pa traso vožnje na čas ob Ženevskem jezeru v 16. etapi. »Kronometer bi moral ustrezati Tadeju. Prva polovica gre navzgor, spust pa je takšen, da ga je dobro poznati pred dirko. Lahko greš zelo hitro, lahko pa narediš napako in te ni več na dirki. Zadnji odsek pred ciljem je tudi tehnično zelo zahteven, ceste so ozke in zavite,« je o 26,1-kilometrski preizkušnji, ki bo odprla zadnji teden dirke, povedal Hauptman. Za piko na i sta s Pogačarjem proučila še trasi odločilnega alpskega dvojčka, 19. in 20. etape, ki se bosta končali z vzponoma na Alpe d'Huez iz različnih smeri. V 19. etapi se bodo kolesarji povzpeli po najbolj slovitih 21 serpentinah iz Bourga d'Oisansa, v kraljevski 20. etapi (na grafiki), na kateri bodo morali tekmovalci premagati kar 5450 višinskih metrov, pa čez Col de Sarenne.

Če ne prej, bo na Alpe d'Huezu padla odločitev o zmagovalcu 113. Toura. Sledila bo namreč le še sklepna etapa v Parizu, ki pa bo tako kot lani bolj razgibana, kot je bila tradicionalno. Spet jo bodo popestrili z »olimpijskim krogom« čez Montmartre, kar Pogačarju daje možnost, da bi prvič slavil etapno zmago tudi na Elizejskih poljanah. Lani je poskusil, čeprav je bil načet zaradi poškodbe kolena, vendar je bil Wout van Aert premočan.

A se mora Pogačar tako kot njegovi tekmeci še prebiti do mesta luči. Hauptman opozarja, da ne bo predaha od Barcelone do Alpe d'Hueza. »Že uvodni ekipni kronometer bo med pomembnimi preizkušnjami. Moramo ga odpeljati po najboljših močeh. Sicer pa moraš biti na Touru na preži vsak dan. Vsem je jasno, da morajo biti stoodstotni v vožnjah na čas in gorskih etapah, na koncu pa lahko odloči ravninska etapa, od katere ne pričakuješ nič, a lahko povsem premeša vrstni red zaradi vetra ali padca,« je Hauptman dejal v pogovoru za posebno prilogo o Touru 2026, ki bo Slovenskim novicam priložena jutri.

20. etapa Tour de France 2026 FOTO: Gm
20. etapa Tour de France 2026 FOTO: Gm

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