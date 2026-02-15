Trener naših skakalcev iskreno o primerjavi Domna s Petrom: To je dejstvo

Trener slovenskih smučarskih skakalcev Jani Grilc je po osvojeni zlati medalji na veliki skakalnici dejal, da je vedel, da je Domen Prevc v dobri formi. Grilc je ob tem še izpostavil, da so olimpijske igre tekmovanje, kjer je pritisk na tekmovalca največji, vendar se je na koncu izkazalo, kdo je v tem trenutku najboljši.

Grilc po koncu preizkušnje na veliki skakalnici ni skrival navdušenja nad velikim uspehom svojega varovanca. »Zame je bilo vse skupaj zelo stresno. Vedel sem, da je Domen res v formi, a na olimpijskih igrah je tekmovalec pod največjim pritiskom. Lahko se prikrade manjša napaka, ki negativno vpliva na rezultat,« je uvodoma dejal Grilc in izpostavil, da so bili tudi vremenski pogoji na tekmi razmeroma zahtevni, a za vse enaki, zato se je na koncu pokazalo, kdo je najboljši. »Fantom sem rekel, da sem se danes pomladil za pet let,« je v šali dodal Grilc.

Dolgoletni skakalni trener je v svoji karieri treniral številne slovenske smučarske skakalce, pri čemer tudi Domna Prevca pozna že od majhnih nog. »V mojo skupino je prišel, ko je imel 14 oziroma 15 let. Poznam ga že dolgo in vedno je bil zelo igriv. Imel je zelo koordinirane občutke. Videl sem, da išče spretnost in adrenalin.« O svojem dolgoletnem varovancu pa je nato še dodal: »Zdelo se mi je, da mu lahko uspe v smučarskih skokih. Ko je prvič šel na skakalnico v Kranj, je kar plaval po zraku in vrstnike preskočil za 15 metrov.« Najmlajši izmed bratov Prevc je nase opozoril že pred slabimi desetimi leti, ko je na začetku sezone 2016/17 oblekel rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu.

»Začel je postavljati vrhunske rezultate, a je bil za vse skupaj še malce premlad. Bil je 'korajžen' in dobro natreniran, ampak še ni imel toliko moči v nogah in tako izpopolnjene tehnike, kot jo ima sedaj,« je svoje videnje prehojene poti najmlajšega izmed bratov Prevc predstavil Grilc. »Razumljivo je, da tedaj še ni mogel biti tako izpopolnjen kot sedaj. Videlo pa se je, da je ekstremen. Zdaj, ko je izboljšal še tehniko, se je pokazalo, da ima le malokdo takšne sposobnosti, kot jih ima on,« je poudaril Grilc. Slednji je ob vsem skupaj še povedal, da s Prevcem ni težko delati, saj je umirjen in ni konflikten, vendar mora vselej natančno vedeti, kaj mora narediti.

V luči uspehov Domna se je dotaknil primerjave z njegovim bratom Petrom

»Domen je hitreje prišel do rezultatov, vendar je kasneje malce 'poniknil'. Za sabo je imel nekaj težkih let, vendar so ga ob koncu sezone dodatno motivirali rezultati na velikankah, zato je bila končna ocena sezone pri njem pozitivna. To mu je dajalo zagon za naprej, pri čemer smo morali vsebino treninga načrtovati tako, da je na sebi čutil razliko. Upam, da bo to čim dlje obdržal in da ne bo imel težav s poškodbami,« je povedal Grilc.

Skakalni strokovnjak je za konec nekaj besed namenil še Petru Prevcu. »Tudi pri njem je bilo potrebnih nekaj popravkov glede tehnike skoka. Z leti so se njegovi rezultati začeli postopoma izboljševati. Marsikdo je sicer bil pred njim na stopničkah, medtem ko je on stopnjeval rezultate z desetega na peto ali četrto mesto in nato zadevo izpeljal do točke, ko je začel zmagovati. Je pa bil v nogah veliko bolj eksploziven kot Domen. To je dejstvo,« je po zgodovinskem uspehu v Predazzu končal Grilc.