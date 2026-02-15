  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE 2026

Trener naših skakalcev iskreno o primerjavi Domna s Petrom: To je dejstvo

Grilc: Vedel sem, da je Domen v formi.
Peter Prevc. FOTO: Blaž Samec
Peter Prevc. FOTO: Blaž Samec
STA, S. U.
 15. 2. 2026 | 09:50
 15. 2. 2026 | 09:50
3:44
A+A-

Trener slovenskih smučarskih skakalcev Jani Grilc je po osvojeni zlati medalji na veliki skakalnici dejal, da je vedel, da je Domen Prevc v dobri formi. Grilc je ob tem še izpostavil, da so olimpijske igre tekmovanje, kjer je pritisk na tekmovalca največji, vendar se je na koncu izkazalo, kdo je v tem trenutku najboljši.

image_alt
Zlatemu Domnu se je odvrtel življenjski film: Pravijo, da ne boš nikoli tako dober kot brat Peter, potem pa ...

image_alt
Ljudje na družbenih omrežjih Prevca zasuli s čestitkami, svojo sta dodala tudi Janša in Golob

Grilc po koncu preizkušnje na veliki skakalnici ni skrival navdušenja nad velikim uspehom svojega varovanca. »Zame je bilo vse skupaj zelo stresno. Vedel sem, da je Domen res v formi, a na olimpijskih igrah je tekmovalec pod največjim pritiskom. Lahko se prikrade manjša napaka, ki negativno vpliva na rezultat,« je uvodoma dejal Grilc in izpostavil, da so bili tudi vremenski pogoji na tekmi razmeroma zahtevni, a za vse enaki, zato se je na koncu pokazalo, kdo je najboljši. »Fantom sem rekel, da sem se danes pomladil za pet let,« je v šali dodal Grilc.

Dolgoletni skakalni trener je v svoji karieri treniral številne slovenske smučarske skakalce, pri čemer tudi Domna Prevca pozna že od majhnih nog. »V mojo skupino je prišel, ko je imel 14 oziroma 15 let. Poznam ga že dolgo in vedno je bil zelo igriv. Imel je zelo koordinirane občutke. Videl sem, da išče spretnost in adrenalin.« O svojem dolgoletnem varovancu pa je nato še dodal: »Zdelo se mi je, da mu lahko uspe v smučarskih skokih. Ko je prvič šel na skakalnico v Kranj, je kar plaval po zraku in vrstnike preskočil za 15 metrov.« Najmlajši izmed bratov Prevc je nase opozoril že pred slabimi desetimi leti, ko je na začetku sezone 2016/17 oblekel rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu.

»Začel je postavljati vrhunske rezultate, a je bil za vse skupaj še malce premlad. Bil je 'korajžen' in dobro natreniran, ampak še ni imel toliko moči v nogah in tako izpopolnjene tehnike, kot jo ima sedaj,« je svoje videnje prehojene poti najmlajšega izmed bratov Prevc predstavil Grilc. »Razumljivo je, da tedaj še ni mogel biti tako izpopolnjen kot sedaj. Videlo pa se je, da je ekstremen. Zdaj, ko je izboljšal še tehniko, se je pokazalo, da ima le malokdo takšne sposobnosti, kot jih ima on,« je poudaril Grilc. Slednji je ob vsem skupaj še povedal, da s Prevcem ni težko delati, saj je umirjen in ni konflikten, vendar mora vselej natančno vedeti, kaj mora narediti.

V luči uspehov Domna se je dotaknil primerjave z njegovim bratom Petrom

»Domen je hitreje prišel do rezultatov, vendar je kasneje malce 'poniknil'. Za sabo je imel nekaj težkih let, vendar so ga ob koncu sezone dodatno motivirali rezultati na velikankah, zato je bila končna ocena sezone pri njem pozitivna. To mu je dajalo zagon za naprej, pri čemer smo morali vsebino treninga načrtovati tako, da je na sebi čutil razliko. Upam, da bo to čim dlje obdržal in da ne bo imel težav s poškodbami,« je povedal Grilc.

Skakalni strokovnjak je za konec nekaj besed namenil še Petru Prevcu. »Tudi pri njem je bilo potrebnih nekaj popravkov glede tehnike skoka. Z leti so se njegovi rezultati začeli postopoma izboljševati. Marsikdo je sicer bil pred njim na stopničkah, medtem ko je on stopnjeval rezultate z desetega na peto ali četrto mesto in nato zadevo izpeljal do točke, ko je začel zmagovati. Je pa bil v nogah veliko bolj eksploziven kot Domen. To je dejstvo,« je po zgodovinskem uspehu v Predazzu končal Grilc.

Več iz teme

Domen Prevcsmučarski skokiolimpijske igrePeter Prevc
ZADNJE NOVICE
09:25
Bulvar  |  Domači trači
ROBERT HRGOTA

Trenerja Domna Prevca po velikem uspehu doma pričakuje hčerka znanega slovenskega podjetnika

Selektor slovenske reprezentance ob največjih športnih uspehih ohranja trdno oporo tudi v družinskem življenju.
15. 2. 2026 | 09:25
09:10
Novice  |  Svet
OMEJITEV PREBIVALSTVA

Švicarji zapirajo vrata priseljevanju?

Referendum o pobudi za omejitev prebivalcev. Nasprotniki opozarjajo na ogrožanje sporazumov z EU.
15. 2. 2026 | 09:10
09:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOLOIDNO SREBRO

Okvari jetra, testise in možgane

Kot zdravilo in prehranski dodatek je uradno prepovedano, a ga je na spletu polno, povpraševanje pa narašča. Nanodelcev po zaužitju telo ne izloči, zato se kopiči v njem.
Tina Horvat15. 2. 2026 | 09:00
08:35
Lifestyle  |  Polet
ZA NIŽJI SLADKOR

To je najtišji krivec za nihanje krvnega sladkorja

Enake sestavine, povsem drugačen vpliv na krvni sladkor? Odgovor vas bo presenetil.
Miroslav Cvjetičanin15. 2. 2026 | 08:35
08:20
Novice  |  Slovenija
JUGOSLOVANSKI LIVERPOOL

Kitare so preglasile Dravo: ko je mladost v Mariboru dihala za rock in svobodo

Dokumentarni film Dravski beat obuja mariborski divji čas dolgih las, uporniške glasbe in mladostnih sanj.
Janez Mužič15. 2. 2026 | 08:20
07:55
Šport  |  Odmevi
OLIMPIJSKI PRVAK

Zlatemu Domnu se je odvrtel življenjski film: Pravijo, da ne boš nikoli tako dober kot brat Peter, potem pa ...

Najboljši skakalec zime, zmagovalec novoletne turneje, svetovni rekorder, svetovni prvak v poletih in lanski svetovni prvak na veliki skakalnici je v Italijo prišel kot krepko vodilni v svetovnem pokalu.
15. 2. 2026 | 07:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki