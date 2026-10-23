Trener nogometnega velikana se je zgrudil ob igrišču, zdaj je v bolnišnici

Pri nemškem nogometnem velikanu Bayernu Münchnu so zaskrbljeni za trenerja Vincenta Kompanyja. Štiridesetletni Belgijec se je zgrudil med spremljanjem amaterske ekipe Bayerna in je zdaj na zdravljenju v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Vincentovo zdravje je za nas prednostna naloga. Pri Bayernu bomo storili vse, da bo čim prej okreval. Vinnie prejema vso potrebno zdravstveno oskrbo in podporo ter bo imel na voljo toliko časa, kot ga potrebuje,« je v izjavi dejal športni direktor kluba Max Eberl.

Kompany se je v zadnjem času spopadal z virusno okužbo in težavami s kolkom. V torek je izpustil zadnji trening pred tekmo lige prvakov proti Arsenalu, da bi si odpočil, manjkal je tudi na obvezni novinarski konferenci. Nadomestil ga je pomočnik Aaron Danks. V sredo zvečer je nato kljub zdravstvenim težavam ob robu igrišča spodbujal svojo ekipo na tekmi, ki se je končala z neodločenim izidom 2:2. »Kot trener želiš vedno narediti vse in biti povsod. Prejšnji teden sem staknil precej hudo virusno okužbo, nato pa seveda nisem poslušal svojega telesa. Na neki točki mi je telo preprosto reklo: Zdaj pa nehaj,« je po remiju z angleškim prvakom pojasnil Kompany.

Belgijski strateg je imel zdravstvene težave že prejšnjo soboto, ko je Bayern v nemškem prvenstvu s 6:1 premagal RB Leipzig. Tekmo je lahko spremljal le sede na klopi Bayerna, medtem ko je Danks ob robu igrišča podajal navodila igralcem. Nato je izpustil tudi ponedeljkov trening.