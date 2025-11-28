Tri točke čistega zlata: kako je Lanišek v zahrbtnih razmerah presenetil Krafta in stopil na vrh svetovnega pokala

SMUČARSKI SKOKI

Domžalski skakalni as v Ruki prvič na tekmi z rumeno majico. Slovensko slavje v Falunu kljub padcu dopolnil Domen Prevc.

Najboljši smučarski skakalci so se iz Faluna že preselili v Ruko na Finskem, kjer bosta – če bodo vremenske razmere dovoljevale – jutri (15.05) in v nedeljo (14.45) naslednji tekmi za svetovni pokal. Slovenski orli so z bogatim plenom zapustili Švedsko, na generalko za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2027 pa bo najlepše spomine ohranil Anže Lanišek. Domžalski as je namreč drugemu mestu na srednji napravi Lugnet dodal še zmago na sosednji veliki skakalnici, po tem podvigu pa je prvič oblekel rumeno majico vodilnega v skupni razvrstitvi. Anžetovo slavje je s tretjim mestom ...