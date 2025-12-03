  • Delo d.o.o.
KONEC SODELOVANJA

Trije slovenski strokovnjaki o odhodu Keka: Ob zmagah si junak, ob porazih te potopijo

Stojanović: Zgodba o moji vrnitvi ni realna
 3. 12. 2025 | 09:35
5:47
Odmev ob koncu sodelovanja med Nogometno zvezo Slovenije in selektorjem Matjažem Kekom se – razumljivo – še ni polegel. Ob vsem pisanem športnem koledarju teh dni je veliko razprav in ugibanj tudi o nasledniku glavnega in odgovornega, ki je zadnjih sedem let vodil slovensko izbrano vrsto. O slabem učinku moštva v teh kvalifikacijah za mundial 2026 kot tudi pogledu v prihodnost pa smo se pogovarjali s tremi slovenskimi strokovnjaki: nekdanjima selektorjema Bojanom Prašnikarjem in Slavišo Stojanovićem ter Erminom Šiljakom, ki je kot napadalec nekoč zabijal gole za Slovenijo.

Prašnikar je vselej razgrinjal mnenje z argumenti in po tehtnem premisleku. Tako tudi ob tem pogovoru ni ponujal misli z revolucionarno vsebino. »Pogodba med NZS in Matjažem Kekom je potekla in ob pogledu na razplet teh zadnjih kvalifikacij se strani nista dogovorili o nadaljevanju skupne poti. V nogometu so ne nazadnje to povsem normalne zadeve, prepletajo se zmage in porazi, ob koncu nekega obdobja napoči čas za novo poglavje,« je umirjeno govoril 72-letnik, edini slovenski trener, ki je doslej deloval v cenjeni nemški bundesligi.

Ko pa smo ga vprašali, kaj si misli, kdo bi bil lahko Kekov naslednik, je razmišljal takole: »Zdaj je na potezi zveza, čaka jo zelo zahtevna naloga. Temeljito se bo treba lotiti te izbire in čeprav je časa do nastopov s tekmovalnim nabojem še dovolj (liga narodov se bo spet začela septembra 2026, op. p.), bi bilo dobrodošlo, ko bi imeli novega selektorja v prihajajočih mesecih, da bi nato ob koncu marca na prvih prijateljskih tekmah že vodil moštvo. Domač ali tuji strokovnjak? Tudi tu je treba razmisliti, katero smer bi ubrali, res pa je, da smo doslej vse reprezentančne uspehe dosegli s slovenskimi trenerji.«

Optimizem ob pogledu na skupino

Stojanovića slovo stanovskega kolega Keka od reprezentance ni presenetilo. »Glede na razplet kvalifikacij to ni bilo presenetljivo,« je poudaril ob začetku svojega razmišljanja o zadnjih dogodkih v vrhu slovenskega nogometa in nadaljeval: »Nikoli ni prijetno, ko pride do ločitve na tej nogometni ravni. Zdaj je seveda pred zvezo zahtevna naloga, zato se bo treba pametno in premišljeno odločiti o naslednji potezi.«

Sam sicer meni, da bi dejansko ta izbrana vrsta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2026 lahko dosegla več. »Ko smo videli žreb skupin, se številni, ki tako ali drugače spremljamo slovenski nogomet, nismo mogli izogniti optimizmu. To ni bila kdo ve kako zahtevna skupina, vsaj drugo mesto je bilo vsekakor dosegljivo. Obenem pa se nam ni prvič po velikem tekmovanju zgodil padec. To je ponavljajoč se vzorec, pri zvezi bi se zato lahko tudi drugače in bolj pragmatično lotili zadeve,« ne skriva Ljubljančan, ki bo čez tri dni praznoval 55. rojstni dan. Za njim so že bogate izkušnje na trenerski klopi, tudi slovensko reprezentanco je že vodil. »Pa mi ni bilo dovoljeno, da bi končal kvalifikacije,« nam je dejal; ob namigu, če bi glede na vse svoje izkušnje doma in na tujem vnovič vodil našo izbrano vrsto, pa je odgovoril: »Prav imate, res sem si nabral že veliko izkušenj, tudi uspešnih poglavij. A menim, da je zgodba o moji vrnitvi k slovenski reprezentanci nerealna.«

Naj NZS pove, kaj si želi

Šiljak v nasprotju s Prašnikarjem in Stojanovićem še ni vodil slovenske izbrane vrste, a nekoč odličen napadalec je tudi nabral že lepe izkušnje na trenerski klopi. Seveda je podrobno pospremil jesenske kvalifikacije naših nogometašev za mundial in tako tudi na koncu odhod selektorja Keka. »Če se ozremo k dosežkom moštva, vidimo, da je bilo to pod Kekovim vodstvom pred temi kvalifikacijami zelo uspešno. Razvadilo nas je s svojimi dosežki, tako tudi v teh kvalifikacijah botrovalo našim visokim pričakovanjem. Ko pa je sledil spodrsljaj, smo bili vsi razočarani. Tudi sam se kot trener dobro zavedam, da mojo usodo na klopi kroji rezultat. Ob zmagah te ima javnost rada, ob porazih bi te potopila. Tako je to v tem poslu.«

0 je zapisano v rubriki števila zmag Slovenije v zadnjih kvalifikacijah za SP 2026.

Sicer pa je 52-letni Ljubljančan prepričan, da bi se te kvalifikacije lahko končale tudi drugače. »Pomislite, kako bi bilo, ko bi za uvod namesto remija s Švedsko doma dosegli zmago. Povsem drugače bi bilo začeti kvalifikacije s tremi točkami, morda bi zdaj že govorili o tem, da bodo naši fantje prihodnje leto igrali na mundialu,« meni Šiljak. Ob tem poudari pomembnost pripravljalnih tekem v marcu in juniju prihodnje leto, glede izbire novega selektorja pa nam je razgrnil takšno razmišljanje: »Odgovorni na NZS bodo odločali o tem, predvsem pa bi rad videl, da jasno povedo, kakšni so kriteriji in zahteve. Oni morajo razmišljati, kakšen profil selektorja potrebujejo.« 

Več iz teme

Matjaž KekBojan PrašnikarnogometreprezentancaNZS
