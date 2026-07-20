Žvižgi, kakršnih svet še ni slišal: na finalu SP v nogometu je zaradi Trumpa zavladal popoln kaos (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je po finalu svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA znova pritegnil pozornost zaradi svojega ravnanja, potem ko sta bila skupaj s predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom ob prihodu na zelenico stadiona v New Jerseyju za podelitev pokala in medalj, deležna bučnih žvižgov. Trump po zmagi Španije ni želel zapustiti odra in je ostal med nogometaši tudi med njihovim slavjem, Infantino pa ga je večkrat skušal diskretno odmakniti, vendar je Trump vztrajal na odru, kar je sprožilo številne odzive v javnosti in na družbenih omrežjih.

Španija je v finalu na stadionu MetLife v East Rutherfordu v ameriški zvezni državi New Jersey po podaljšku z 1:0 premagala branilko naslova Argentino. Edini zadetek je v 106. minuti dosegel Ferran Torres, potem ko je Argentina zadnje minute rednega dela tekme in podaljšek odigrala z igralcem manj zaradi izključitve Enza Fernandeza.

Španci odlašali z dvigom lovorike, dokler je Trump stal pred njimi

Namesto da bi po izročitvi pokala zapustil oder, se je predsednik ZDA potikal med in pred špansko ekipo, ki je čakala na tradicionalni dvig pokala in skupinsko fotografiranje. Po poročanju več medijev so igralci očitno odlašali z dvigom lovorike, dokler je Trump stal pred njimi. Po posredovanju Infantina se je le umaknil, vendar le na rob skupine, da je ostal v kadru za skupinsko fotografijo.

Šele nato so ga uspeli pospremiti z odra, španska reprezentanca pa je lahko slavje nadaljevala sama. Dogodek je spominjal na lanski finale klubskega svetovnega prvenstva na istem stadionu, ko je po zmagi angleškega Chelseaja Trump prav tako ostal na odru med dvigom pokala. Tudi takrat ga je Infantino poskušal umakniti.

Žvižgi slišani tudi med himnami in med podelitvijo medalj

Trumpa in Infantina je stadion s 50.000 navijači izžvižgal že ko sta prišla na zelenico pred začetkom slovesnosti, po navedbah ameriških medijev pa so bili slišni tudi med himnami in med podelitvijo medalj. Organizatorji so pred tekmo zaradi predsednikove navzočnosti uvedli poostrene varnostne ukrepe, zaradi katerih je bil vstop gledalcev na stadion počasnejši.

Pozornost je pritegnil tudi argentinski branilec Cristian Romero. Med podelitvijo srebrnih medalj se je rokoval z Infantinom in mehiško predsednico Claudio Sheinbaum, ki je stala na drugi strani Trumpa, ameriškega predsednika pa je očitno namenoma obšel. Posnetek dogodka se je hitro razširil po družbenih omrežjih.

Na odru sta bila poleg Trumpa in Infantina tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum ter kanadski premier Mark Carney kot predstavnika držav sogostiteljic prvenstva, kakor tudi španski kralj Filip VI., s katerim so se španski nogometaši navdušeno objemali.

Trump je med prvenstvom večkrat povzročil polemike

Trump je med prvenstvom večkrat povzročil polemike, na čelu z razvpitim posredovanjem pri Infantinu zaradi rdečega kartona, ki ga je ameriški reprezentanta Folarin Balogun dobil na tekmi proti Bosni in Hercegovini, FIFA pa mu je odpravila kazen prepovedi igranja proti Belgiji. Infantino je zanikal, da bi na odločitev vplival Trump.

Že pred finalom so aktivisti v New Yorku navijačem na poti na stadion čez reko Hudson delili rdeče kartone s pozivom, naj jih pokažejo Trumpu in Infantinu med podelitvijo pokala. Po navedbah organizatorjev protesta so prostovoljci v manj kot uri razdelili približno 250 kartonov.