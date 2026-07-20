Trump »pokvaril« podelitev naslova svetovnega prvaka Španiji: ni se hotel umakniti, igralci niso mogli verjeti (VIDEO)

Španija je postala svetovna prvakinja, potem ko je v finalu svetovnega prvenstva z 1:0 premagala Argentino. Spremljali smo izjemno napeto tekmo, ki je bila odločena šele v 106. minuti, ko je Ferran Torres žogo zabil v mrežo do tedaj nepremaganega Emiliana Martíneza . Argentina nato z igralcem manj do konca tekme ni zmogla več.

Španci so na koncu povsem zasluženo dvignili pokal za naslov svetovnega prvaka in osvojili tudi vse posamične nagrade, slovesnost ob razglasitvi zmagovalcev pa je »pokvaril« ameriški predsednik Donald Trump. Trump je skupaj s predsednikom Mednarodne nogometne zveze (FIFA) Giannijem Infantinom pokal za svetovnega prvaka izročil španskemu kapetanu Rodriju, z njim na kratko poklepetal, nato pa se ni hotel umakniti. Rodri ga je le pogledal in čakal, da se Trump umakne iz kadra, toda ko je ameriški predsednik opazil, da tudi španski kapetan obotavljajoče čaka, je začel iskati razloge, da bi ostal na odru. Odšel pozdravit Yeremyja Pina, nato še Pedrija, zatem pa je precej nerodno stal ob španski reprezentanci. Ni poslušal niti Infantina, ki je skušal posredovati in ga od tam umakniti.

Predsednik ZDA se seveda dobro zaveda, da bo posnetek podelitve pokala v naslednjih 24 urah eden najbolj gledanih, verjetno pa bo veliko pozornosti deležen še precej dlje. Sicer ni ravno običajno, da predsedniki države gostiteljice svetovnega prvenstva podeljujejo pokal svetovnim prvakom, vendar je to na zadnjih nekaj turnirjih že postalo nekakšna »navada«. Spomnimo, za Španijo je to drugi naslov svetovnega prvaka. Prvega je osvojila leta 2010. Argentina ima tri naslove svetovnega prvaka.