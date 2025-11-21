»Trumpov« mundial bo zadnji, na katerem bodo nastopili velemojstri Ronaldo, Messi, Modrić

Kaj lahko pričakujemo od svetovnega prvenstva v nogometu, ki se bo začelo čez 202 dneva v ZDA, Mehiki in Kanadi? Podobno smo se spraševali pred SP 2018 v že takrat precej protizahodno usmerjeni Rusiji, in leta 2022 v Katarju, ki so mu očitali kršenje človekovih pravic. Tudi mundial prek luže v luči zaostrenih in hitro se spreminjajočih geopolitičnih razmer spremlja mnogo dvomov. A prav gotovo bomo priče predvsem vrhunskim spektaklom v režiji mojstrov lepe igre. Znanih je že 42 od 48 udeležencev, zadnje bomo dobili konec marca prihodnje leto. Za množice navijačev iz Evrope zadnja prvenstva niso bila na najbolj idealnih lokacijah: Katar, Rusija, Brazilija (2014), Južna Afrika (2010). Nazadnje je bilo SP na stari celini, domovini nogometa, že davnega leta 2006 v Nemčiji, zato se lahko že veselimo poletja 2030, ko bo mundial v Španiji, na Portugalskem in Maroku.

104 tekme bodo odigrane na SP 2026.

Turnir v Severni in Srednji Ameriki bo vsekakor rekorden v mnogih pogledih. Če nič drugega, bo prvič v treh državah in prvič bo nastopilo 48 reprezentanc. Odigrane bodo kar 104 tekme, prva 11. junija v Ciudad de Mexicu, finale 19. julija v New Jerseyju. Vsekakor bo padel rekord po številu golov, ki ga drži Katar s 172. Prvenstvo se bo v zgodovino zapisalo kot zadnje, na katerem bodo nastopili velemojstri Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in Luka Modrić, ki so oblikovali nogomet v zadnjih dveh desetletjih. Zanimivo bo videti, ali lahko Južna Amerika še zmanjša zaostanek za Evropo po številu naslovov. Evropa jih ima 12, Južna Amerika 10. Če pogledamo prvenstva, ki so bila na nevtralnih celinah, je razmerje 5:1 za Južno Ameriko, ki je nazadnje slavila z Argentino.

Bo Italija prekinila post?

Med 42 državami je večina najbolj uspešnih, od velesil za zdaj manjkajo samo štirikratni prvaki Italijani, ki jih konec marca čakajo dodatne kvalifikacije, na katerih se bodo »azzurri« želeli vrniti na SP po letu 2014. Iz Afrike ne bo v preteklosti uspešnih Nigerije in Kameruna, tudi ne izobčene Rusije. Po letu 1998 se vračajo Avstrija, Škotska in Norveška, iz logističnega in varnostnega vidika je Fifi odleglo, ker ni bil uspešen Izrael. Bo pa igral Iran, zapriseženi sovražnik Amerike.

Razširjeni format je odprl vrata nekaterim državam iz nogometnega tretjega sveta, ki so lahko prej samo sanjale o nastopu na SP. Debitirali bodo Uzbekistan, Jordanija, Zelenortski otoki in celo Curacao, karibska dežela s 156.000 prebivalci. Še vedno so v igri za premierni nastop Surinam, Nova Kaledonija, Albanija, Kosovo in Severna Makedonija.

Glede na njegovo delovanje v prvem letu svojega drugega mandata je upravičena skrb, da bo ameriški predsednik Donald Trump največje športno tekmovanje na svetu zlorabil za svoje politične namene in želel zasenčiti virtuoze z žogo. V Gianniju Infantinu, predsedniku Fife, ima kot naročenega zaveznika, pravzaprav oprodo, ki prikimava že ob najbolj nesmiselni Trumpovi kaprici. Tako je bilo prav smešno, ko se je »vodja demokratičnega sveta« to poletje po finalu svetovnega klubskega prvenstva, generalki za mundial, na zmagovalnem odru veselil skupaj z igralci Chelseaja, na koncu pa originalni pokal vzel kar s seboj v ovalno pisarno. Londončanom je ostala – replika.