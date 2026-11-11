Tudi Kessler je vzhičen: Luka je najboljši na svetu

Nobenega presenečenja, začudenja ali navdušenja ni bilo v Los Angelesu, ko je Luka Dončić prejel nagrado za najbolj koristnega igralca tedna v zahodni konferenci, že 20. v karieri. S povprečjem 45 doseženih točk na tekmo mu trenutno nihče ne seže niti do kolen. »Je povsem, ampak res povsem nemogoč za obrambe, je neustavljiv,« so tudi analitiki, v tem primeru Zach Lowe, pri iskanju minusov dvignili roke od iskanja šibkih točk Ljubljančana. Del zaslug za to imajo tudi šibkejši nasprotniki, pravi odgovor o stanju na Zahodu bo Luka dobil konec novembra.

45 na tekmo trenutno znaša povprečje doseženih točk Luke Dončića v ligi NBA.

Mladi in atletski branilci Atlante so bili zadnji, ki so občutili moč slovenskega zvezdnika, ta je po tekmi počitka znova stopil na parket in z 32 točkami, osmimi skoki in 10 asistencami nadaljeval, kar je začel pred slabim mesecem dni. »Vedno takoj razume, kaj moštvo potrebuje za zmago, tokrat je potrebovalo dirigenta. Lahko bi imel 15 ali 16 asistenc, če bi soigralci zadeli več odprtih metov …« ga je pohvalil trener J. J. Redick. Brez obolelega Austina Reavesa se je znova pokazala težava, ki LA pesti na sicer zelo uspešnem uvodu v sezono: z Dončićem na igrišču so eno najboljših moštev v ligi, brez njega zdrsnejo v povprečje in težko zadržujejo vodstva, ki jih Luka ustvari. Statistika je zelo jasna, Los Angeles z Luko na igrišču doseže 21 točk več od tekmecev, brez njega je kar 17 točk slabši od nasprotnikov na parketu.

Na igrišču je zelo čustven. FOTO: Ed Szczepanski/Reuters

Teksaški pokol

»Trenutno je najboljši igralec košarke na svetu in mislim, da bo postal MVP,« se jepridružil vlaku oboževalcev Ljubljančana, ki zadeva z vseh smeri. A še vedno obstajajo tudi tisti, ki jih Luka moti in mu veličine niso pripravljeni priznati. Eden takšnih je, komentator z enim največjih dosegov v ZDA, ki ni mogel mimo Dončićevega nerganja in pritoževanja pri sodnikih: »Jasno je, kako dober je, a tega preprosto ne morem gledati. Letos je še veliko hujši kot v minulih sezonah.« Simmons je stalni kritik Los Angeles Lakers in odpor do Dončića ni presenetljiv, Luka se z mediji tako ali tako pretirano ne ukvarja, namesto njega je odgovor prišel kar iz medijskih krogov. »Ne vem, kdo se ob takšni košarki osredotoča na to, kaj Luka govori sodnikom, čeprav osebno mislim, da sploh ni tako hudo. Poznam ogromno ljudi, ki uživajo ob gledanju njegove košarke, kar počne, je izjemno. Takšne zgodbe škodijo Luki in ligi NBA,« pravi komentatorka

Medijske bitke niso nič novega in polnijo prazni prostor v maratonski sezoni, pritrjujejo pa oceni, da je Dončić osrednja figura začetka sezone in mu kot takšnemu pripada tudi največ medijskega prostora. Dobri rezultati so voda na njegov mlin, Lakers so v minuli sezoni le dvakrat nanizali vsaj šest zmag zapored, ugoden razpored naslednjih tekem (Milwaukee, Phoenix, Charlotte, Utah) obeta nadaljevanje pozitivnega trenda. Pravi odgovor o kakovosti bodo Jezerniki prejeli konec novembra, ko jih po vrsti čakajo San Antonio, Memphis in Houston, vse tri ekipe iz zgornjega dela zahodne konference, v primeru teksaških Spurs in Rockets tudi kandidata za naslov prvaka.

Do takrat Los Angeles še čaka nekaj dela, po obrambni učinkovitosti so šele na 21. mestu v ligi. »Lahko smo veliko, veliko boljši, imamo potencial za to,« pravi Luka, ki letos pridno zbira ukradene žoge (20) in izsiljene prekrške v napadu (4). Naslednjo priložnost, da obogati statistiko, bo imel Dončić jutri zjutraj (2.00) v Milwaukeeju, ki je pri zgolj eni zmagi v prvi sezoni po razhodu z Giannisom Antetokounmpom.