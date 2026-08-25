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DIRKA PO ŠPANIJI

Tudi otroci tekmecev obožujejo Pogačarja

Slovenski šampion opozarja na pasti prvih gorskih etap na tritedenski dirki.
Tadej Pogačar se je že sprijaznil, da bo izgubil majico vodilnega, a je na koncu le ugnal Ethana Hayterja. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Tadej Pogačar se je že sprijaznil, da bo izgubil majico vodilnega, a je na koncu le ugnal Ethana Hayterja. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Vuelta 4. etapa FOTO: Zx

Vuelta 4. etapa FOTO: Zx

Prihodnji dnevi bodo zelo pomembni tudi za načeto samozavest Primoža Rogliča. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Prihodnji dnevi bodo zelo pomembni tudi za načeto samozavest Primoža Rogliča. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Tadej Pogačar se je že sprijaznil, da bo izgubil majico vodilnega, a je na koncu le ugnal Ethana Hayterja. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Vuelta 4. etapa FOTO: Zx
Prihodnji dnevi bodo zelo pomembni tudi za načeto samozavest Primoža Rogliča. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Nejc Grilc
 25. 8. 2026 | 05:36
3:40
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Kolesarska dirka po Španiji se je v senci italijanskega Gira in še posebej Toura vselej borila za pozornost mednarodne kolesarske skupnosti. Tokrat so traso pripravili po okusu slovenskega šampiona in Tadej Pogačar je zagrizel v vabo. Brezhibnemu uvodu v Monaku sledi potovanje k naslednji domovini šampionov na dveh kolesih – Andori, kjer Pogačar tekmecem lahko pokaže, kakšno je razmerje moči v pelotonu. »Lahko razmišljamo tudi o etapni zmagi,« se h kratkoročnim ciljem usmerja kapetan ekipe UAE Emirates.

2890 višinskih metrov v vsega 100 kilometrih danes čaka kolesarje v Andori.

Uvodni teden tritedenske dirke že dolgo ni več zgolj v domeni šprinterjev. Matthew Brennan je moral za nedeljsko slavje najprej preživeti silovit ritem v razgibanem zaključku, najbrž bi ostal brez možnosti za zmago, če se Pogačar v svoji računici ne bi nekoliko uštel. »Če želiš zmagati, moraš pospešiti, ko napade Wout van Aert. Mogoče je prehitro naredil razliko, ko sem končno prišel v zavetrje, sem želel najprej priti do sape. Morda bi moral sodelovati, najbrž pa bi se tudi tako znašel v nemogočem položaju,« se je Pogi sprijaznil, da ob enem najbolj raznovrstnih hitrih kolesarjev v karavani nobena zmaga ne bo enostavna.

Prihodnji dnevi bodo zelo pomembni tudi za načeto samozavest Primoža Rogliča. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Prihodnji dnevi bodo zelo pomembni tudi za načeto samozavest Primoža Rogliča. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Kako velik ugled uživa v karavani in predvsem, kakšno spoštovanje do njega gojijo največji tekmeci, je bilo najbolje vidno v izmenjavi takoj po nedeljski ciljni črti. Van Aert mu je v šali očital, da se z vsemi poda v pobeg, le njemu ni pomagal pri narekovanju ritma. In Pogačar je takoj našel odgovor, svoja rdeča očala je podaril Van Aertovemu sinu Georgesu in poskrbel za nov prikupen trenutek, kakršnih se ob iskreno preprostem Pogačarjevem vedenju skozi sezono nabere precej. Rdeči majici je v nedeljo že mahal v slovo, a je našla pot nazaj v njegove roke. To ni bil in ne bo edini cilj moštva, poudarja slovenski as, Emirati so večji del etape hranili moči in nadzorovanje poteka etape prepustili Vismi in Lidl Treku, je pa Pogačar izrazil globoko spoštovanje do simbola dirke: »Nihče na grand touru ne razmišlja o tem, da bi nosil majico od začetka do konca, včasih jo je preprosto nemogoče ubraniti. Izgubiš jo lahko vsak dan, najbrž bomo vsak dan znova na cesti videli, kaj je mogoče in kaj smiselno,« je ostal diplomatski vodilni na dirki.

Labodji spev

Danes ga čaka prava gorata klasika v Andori, kjer ne bo časa niti za okrepčilo iz spremljevalnega avtomobila. V 100 kilometrih se bo cesta le vzpenjala ali spuščala, 10 km vzpona na Col d'Ordino bo pravi teren za Pogačarjevo simultanko, na julijski rumeni pentlji smo videli, da je vsaj tako uničujoč za konkurenco svetovni prvak lahko tudi na spustu. Moč moštva bo do izraza prišla le na prvem vzponu, nato se glavnina utegne razbiti na prafaktorje in odločala bo le še moč nog. Pasti terena v Andori dobro pozna tudi Primož Roglič, ki je pred uvodom v Vuelto svaril pred previsokimi pričakovanji, a je ohranil dober položaj za napad.

Hitri zaključki, kot je bil nedeljski, mu v zadnjem letu ali dveh niso več ležali, tokrat pa je brez prevelikih težav ostal zraven in se izognil tudi padcu, ki je presekal skupino pred ciljnim šprintom. V Andori bo gneča na cesti manjša in priložnost še večja, da se utrdi kot kandidat za mesto na zmagovalnem odru, predvsem pa znova prevzame kapetanske vajeti pri Red Bull Bori Hansgrohe. Stopničke v Granadi bi bile na eni zadnjih dirk v dresu rdečih bikov izvrsten izkupiček.

Vuelta 4. etapa FOTO: Zx
Vuelta 4. etapa FOTO: Zx

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