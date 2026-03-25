Tudi v Planici bi naša šampionka Nika rada premagala samo sebe

Na zgodovinske prve ženske polete v Planici, kjer bodo imele najboljše skakalke v petek zjutraj dve seriji za uradni trening in v soboto popoldne tudi tekmo, že komaj čakata tudi obe Niki – Prevc in Vodan. Med Slovenkami sta v skupnem točkovanju za svetovni pokal edini uvrščeni med elitno petnajsterico in imata tako od naših tudi edini pravico do krstnih nastopov na težko pričakovanem finalu sezone na letalnici bratov Gorišek.

V kvalifikacijah 8 Slovencev V jutrišnjih moških kvalifikacijah v Planici bo nastopilo »le« osem slovenskih skakalcev. Ob Domnu Prevcu, ki si je prav tako kot njegova sestra Nika Prevc že v Lahtiju zagotovil veliki kristalni globus, se bodo poskušali na petkovo tekmo prebiti še Anže Lanišek (skupno 7.), Timi Zajc (27.), Rok Oblak (40.), oboleli Žiga Jančar (61.), Žak Mogel (67.), Žiga Jelar in Rok Masle, ki se je po februarski operaciji gležnja ekspresno vrnil na skakalnice.

»Že od nekdaj sem čakala na to, da bom lahko poletela v Planici, toda najprej moram to doživeti, da bom lahko o tem povedala kaj več,« je bila na včerajšnji novinarski konferenci še nekoliko zadržana Prevčeva, ki se je od Vikersunda, kjer je minuli konec tedna osvojila tretje in drugo mesto, poslovila z mešanimi občutki. »Vem, da bi lahko katerega od poletov izvedla tudi bolje, morda bi pri katerem potrebovala tudi več sreče z razmerami. Uvodni dan sem bila razočarana, saj so me dvakrat spustili z zelo nizkega zaletišča, v kvalifikacijah pa mi je nato za daljši polet že malo zmanjkalo živcev, zaradi česar sem prikazala slabši nastop. Po drugi strani mi je bilo všeč, da sem iz dneva v dan napredovala, zato verjamem, da sem dobro pripravljena za finale v Planici,« je ocenila šampionka iz Dolenje vasi pri Železnikih.

Nika Vodan je minulo soboto v Vikersundu poletela do novega osebnega rekorda (222,5 m). FOTO: Blaž Samec

Prepustila se bo užitkom

V nedeljskih kvalifikacijah je z 235,5 metra – tako kot dan prej na tekmi Norvežanka– za pičle pol metra zgrešila izenačitev svojega svetovnega rekorda. »Uspel mi je zelo dober nastop. No, določene stvari bi lahko tudi pri njem izboljšala. Zdaj vem, na katere zadeve moram paziti in kaj mi bo pomagalo tudi v Planici, kjer si želim predvsem dolge polete,« je poudarila Prevčeva, ki se z lovom na (ženski) svetovni rekord na letalnici bratov Gorišek noče obremenjevati. »Res pa je, da si ga želim, saj bi bil to hkrati tudi moj osebni rekord. Zdi se mi dobro, da premaguješ tudi samega sebe,« je razmišljala in na opazko, da je njen najstarejši brat, novopečeni predsednik prireditvenega odbora Planica, pred dnevi napovedal novo najboljšo znamko pri 242 metrih, dejala, da tega ni slišala ali prebrala. V isti sapi je pripomnila: »Toda jaz bi jo vzela.«

Strinja se s tistimi, ki menijo, da je treba iti na planiško letalnico s strahospoštovanjem. »Z brati o poletih v Planici (še) nisem govorila, o tem sem se malo pozanimala pri drugih. Vem, da se leti višje in da je spodaj več prostora kot, denimo, v Vikersundu. Ne smeš napadati in skakati na silo, saj lahko v tem primeru hitro narediš kaj narobe. Ob pravem času se bom obrnila še na prave strokovnjake, sem pa takšna, da raje sama zbiram podatke, saj vsak drugače občuti določene stvari.« Da si je že v začetku marca v Lahtiju priskakala neulovljivo prednost v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, ji je pomenilo veliko. »To je bilo dobro predvsem za glavo, saj mi potem ni bilo več treba razmišljati o tem,« je poudarila in na vprašanje, po čem si bo najbolj zapomnila iztekajočo se sezono, odvrnila, da še ne ve. Po krajšem premisleku si je zaželela: »Upam, da mi bo ostala v spominu zaradi Planice.«

V boju za mali kristalni globus, ki ga bodo prvič podelili najboljšim letalkam na smučeh, sicer najbolje kaže Norvežanki Eirin Marii Kvandal, ki je na norveški »pošasti« dobila obe tekmi. Prevčeva kot drugouvrščena za njo zaostaja že za 60 točk. »V Vikersundu sem sicer napadala, vendar pa se mi ni izšlo povsem po željah. Zato menim, da bo zame bolje, če se bom prepustila užitkom in ne bom razmišljala o točkah. Kar bo, pa bo,« je še dejala Prevčeva.

Pod slovensko zastavo bodo v Planici leteli Žak Mogel, Timi Zajc, Anže Lanišek, Domen Prevc, Rok Masle, Nika Prevc, Žiga Jelar, Nika Vodan in Rok Oblak (z leve). Na fotografiji manjka oboleli Žiga Jančar. FOTO: Blaž Samec