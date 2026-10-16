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30. LJUBLJANSKI MARATON

Tudi znani obrazi se veselijo teka: kakšne cilje imajo na Ljubljanskem maratonu?

Druži jih želja po gibanju, dobrem vzdušju in podpori največjemu slovenskemu tekaškemu dogodku.
FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Luka Janežič FOTO: Blaž Samec

Luka Janežič FOTO: Blaž Samec

Mitja Gasparini FOTO: Uroš Hočevar

Mitja Gasparini FOTO: Uroš Hočevar

Marko Baloh FOTO: Marko Baloh

Marko Baloh FOTO: Marko Baloh

FOTO: Blaž Samec
Luka Janežič FOTO: Blaž Samec
Mitja Gasparini FOTO: Uroš Hočevar
Marko Baloh FOTO: Marko Baloh
Matic Rupnik
 16. 10. 2026 | 14:44
4:06
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Ljubljanski maraton je veliko več kot tekmovanje za najhitrejše tekače. Je tudi priložnost za druženje, rekreacijo in premagovanje lastnih meja, na štart pa vsako leto privabi tudi številne znane obraze iz slovenskega športa. Med njimi so nekdanji vrhunski športniki, ki so po koncu tekmovalnih karier ohranili aktiven življenjski slog in se zdaj na tekaških progah preizkušajo predvsem zaradi veselja do gibanja. Luka Janežič, nekdanji vrhunski šprinter, se želi letos odrezati bolje kot lani, ko je deset kilometrov pretekel v nekaj več kot 45 minutah. Nekdanji odbojkar Mitja Gasparini se bo ljubljanskega maratona udeležil prvič, na tek pa se podaja skupaj z ženo. Ultrakolesar Marko Baloh se medtem vrača na desetkilometrsko razdaljo, ki jo vidi kot primeren izziv ob razmišljanju o novih športnih ciljih.

Čeprav imajo različna pričakovanja in tekaške izkušnje, jih povezujejo veselje do gibanja, želja po ohranjanju telesne pripravljenosti in navdušenje nad vzdušjem, ki ga Ljubljanski maraton vsako leto ustvari v prestolnici. Za nekatere bo pomemben dosežen čas, za druge predvsem dobra izkušnja in podpora dogodku, ki je že zdavnaj prerasel okvirje običajne športne prireditve.

Luka Janežič, nekdanji atlet 

Luka Janežič FOTO: Blaž Samec
Luka Janežič FOTO: Blaž Samec

»Nastopil bom zgolj zaradi tega, da po koncu športne kariere ostanem aktiven. Maraton me, če ne drugega, gotovo spodbudi, da vsaj malo treniram. Tudi vzdušje ob trasi bo odlično, videl bom tudi nekaj znanih obrazov in prijateljev. Ker sem bil včasih šprinter, je to zame res čista rekreacija. Nisem navajen dolgih razdalj, tudi med kariero sem se jim izogibal, toda na desetkilometrski preizkušnji sem nastopil že lani, zato približno vem, kaj me čaka. Nisem prav veliko treniral, dvakrat ali trikrat na teden sem šel na tek, moj cilj pa je, da izboljšam lanski čas, ki je bil nekaj čez 45 minut. Pod črto se mi zdi zelo dobro, da imamo pri nas maraton, ki je organiziran na tako visoki ravni, tudi s tega zornega kota se mi zdi lepo in prav, da ga podprem z udeležbo.«

Mitja Gasparini, nekdanji odbojkar

Mitja Gasparini FOTO: Uroš Hočevar
Mitja Gasparini FOTO: Uroš Hočevar

»Z ženo sva skupaj začela s tekom. Ljubljanski maraton je resnično zelo velik dogodek, ki se ga bom letos udeležil prvič, zato si predvsem želim videti, kako vse skupaj deluje. Posebnih priprav nisem potreboval, saj grem tako ali tako le na desetkilometrsko traso – dvakrat ali trikrat na teden gremo na tek, tako da ne treniramo tako zelo veliko. Po tolikem času brez teka sem resda mislil, da bom imel z njim več težav, ampak vidim, da jih za zdaj nimam, kondicijsko sem namreč ostal pripravljen na visoki ravni. Konkretnih pričakovanj vendarle nimam. Preprosto grem odteči in opraviti to nalogo.«

Marko Baloh, ultrakolesar

Marko Baloh FOTO: Marko Baloh
Marko Baloh FOTO: Marko Baloh

»Na maratonu sem resda že bil, toda to je bilo tako dolgo nazaj, da sem že pozabil, kdaj. Tudi takrat sem tekel na desetkilometrski preizkušnji, razlog pa je bil isti: žena se je prijavila, jaz pa sem tekel samo zato, da sem jo spremljal. Hkrati sem začel s tekom tudi zato, ker razmišljam o ironmanu. Včasih smo tudi kolesarji več tekli, predvsem pozimi. Dandanes se čez celo leto kolesari, v 80. ali 90. letih pa smo veliko tekli. Čeprav sem ultrakolesar, si ne bi upal iti na daljšo razdaljo, saj nekajkrat na teden pretečem štiri ali pet kilometrov – desetkilometrska preizkušnja je torej ravno prava za začetek. Organizacija maratona je bila že nekoč odlična, danes je verjetno še boljša. Zelo se veselim dogodka in upam, da bo vreme ugodno, čeprav je v dežju lažje teči kot kolesariti. Ko sem bil nazadnje na maratonu, sem tekel 41 minut, letos bi bil zadovoljen s časom pod 45 minut.«

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