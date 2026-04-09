Turnir v šahu: izzivalec se zdi znan

Kandidatski turnir na Cipru se je z osmim krogom prevesil v drugo polovico, ko se bodo nastopajoči še enkrat pomerili vsak proti vsakemu, tokrat z obrnjenimi barvami figur. Glavni junak dosedanjega poteka turnirja Javohir Sindarov je s svojim tretjim remijem ob ugodnih razpletih preostalih partij še povečal prednost pred najbližjima zasledovalcema na celi dve točki. Ob izvrstni formi, kvalitetni pripravi in samozavestni igri se zdi prednost 20-letnega Uzbekistanca pred zaključkom neulovljiva, ime letošnjega izzivalca svetovnega prvaka Gukeša pa tako praktično že znano.

Najmlajši udeleženec je v prvi polovici turnirja s šestimi točkami iz sedmih partij poskrbel za zgodovinsko predstavo in najboljši delni rezultat v tem formatu tekmovanja, ki poteka od leta 2013. Njegov zmogljivostni rating je znašal več kot 3000 točk, na poti do zanesljivega vodstva pa je premagal tudi oba ratinška favorita turnirja, Američana Hikaruja Nakamuro in Fabiana Caruano. Slednji mu je sledil do njunega obračuna v četrtem krogu, v katerega sta oba vstopila z dvema zmagama in remijem. Sindarov je v sprejetem daminem gambitu z belimi figurami hitro prevzel pobudo, ki jo je nato iz poteze v potezo stopnjeval in z odločilnim napadom prišel do vodstva, ki ga je v nadaljevanju utrdil še z dvema zmagama s črnimi figurami. Nakamura se je spustil v ostro varianto slovanske obrambe, v kateri pa je bil Sindarov precej bolje pripravljen in je hitro dosegel veliko prednost, ki jo je nato brez težav realiziral v končnici raznobarvnih lovcev, v precej bolj počasnem ritmu pa je v naslednjem krogu postopoma preigral še Kitajca Wei Yi-ja. Njegova najbližja zasledovalca sta Aniš Giri in Fabiano Caruana, ki pa z dvema točkama zaostanka bržčas ohranjata zgolj teoretične možnosti.

Ženski turnir medtem zaznamuje nepopisna gneča na vrhu, saj se je po osmih krogih na delitvi prvega mesta znašlo kar pet igralk, kar predstavlja več kot polovico vseh nastopajočih in obeta zares dramatičen končni razplet. Prvi del je na vrhu končala Ukrajinka Ana Muzičuk, ki pa je v osmem krogu zapravila odločilno prednost proti Indijki Divyji in po velikem preobratu celo doživela svoj prvi poraz. Poleg Divyje so jo tako dohitele še druga Indijka Vaišali, Kitajka Zhu Jiner in Rusinja Katerina Lagno.

Beli na potezi Giri - Praggnanandhaa, Pegeia 2026 Kako je beli hitro in elegantno zaključil partijo? REŠITEV: Mogoče je bilo 1.Df8 Tc8 2.Se6 s pretnjo mata in na 2…Dg6 3.Txe4! Giri pa se je odločil za takojšnje 1.Txe4! in po 1…dxe4 2.Df5+ izsilil predajo nasprotnika. Na 3…Kh8 namreč sledi 4.Df8+, na 3…Kg8 ali 3…Kh6 pa 4.De6+ in pade črna trdnjava na c4.