Udarni slovenski adut v Kranjski Gori: Veselim se tekem, posebej pa te na podkorenski strmini

Ana Bucik Jogan udarni slovenski adut v Kranjski Gori. Na tem prizorišču uživa, predvsem ji je všeč veleslalom.
Doma se želi predstaviti v lepi luči. FOTO: Leonhard Föger/ Reuters
Glede na izkušnje in uspehe med smučarsko kariero bo udarni adut naše reprezentance na prihajajoči domači tekmi za svetovni pokal Ana Bucik Jogan. Novogoričanka, stara 32 let, je v dosedanjem delu sezone nihala v svojih nastopih, nekajkrat pa je potrdila, da bi lahko na belih strminah v nadaljevanju sezone vidneje opozorila nase. Veseli se tako preizkušnje v Kranjski Gori kot tudi olimpijskih nastopov v Cortini d'Ampezzo.
Kako bi se ozrli k prvemu delu te olimpijske sezone iz vašega zornega kota?
»Imeli smo kar dobre poletne priprave, moram pa si priznati, da se mi je bolezen pred Söldnom ...