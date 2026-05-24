NI BIL TIHO

Posnetek jeznega Bobana Marjanovića preplavil svet, kar ni se pomiril (VIDEO)

Na tretji tekmi polfinala košarkarske lige OTP banka je zmagala novomeška Krka, a po tekmi se ne govori samo o tej zmagi.
M. J.
 24. 5. 2026 | 18:36
 24. 5. 2026 | 18:51
1:29
Tretjo tekmo polfinala košarkarske lige OTP banka, na kateri sta se pomerili Krka in Perspektiva Ilirija, si bo marsikdo zapomnil predvsem po tem, kako jezen je bil košarkar Ilirije Boban Marjanović. Srb, ki se je marsikomu prikupil s svojo osebnostjo, se je po tem, ko je storil nešportno osebno napako nad Blažem Mahkovicem in bil izključen zapletel v besedni spor z navijači novomeške Krke. Kasneje je jeznega Marjanovića miril tudi športni direktor ljubljanskega kluba Saša Dončić, ki je prišel do priljubljenega Srba pred tunel, ki vodi v slačilnico. Tekmo je sicer dobila Krka z rezultatom 97:74 in se z 2:1 v zmagah uvrstila v finale, ki ga bo igrala s Cedevito Olimpijo.

Po poročanju Ekipe24 so navijači Krke na tekmi glasno navijali za domačo ekipo, ob tem pa so tudi provocirali in žalili igralce Ilirije, kar je zapisano tudi v poročilu komisarja. Po tekmi je bilo podeljenih nekaj kazni. Kot so izvedeli pri omenjenem mediju, je Ilirija dobila skupaj 300 evrov kazni zaradi tehničnih napak Marjanovića in trenerja Luke Bassina. Tudi Krka bo morala nekaj plačati, in sicer 200 evrov zaradi obnašanja navijačev ter ipraznitve dela tribune.

