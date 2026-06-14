Uff, ste videli »najbolj vročo« nogometno navijačico letošnjega prvenstva? Odvrgla je skoraj vse ... (VIDEO)

Mehiška manekenka in televizijska voditeljica Yanet Garcia je na družbenih omrežjih poskrbela za nemalo navdušenja in si prislužila laskavi naziv »najbolj vroče« navijačice svetovnega prvenstva. Širni javnosti je namreč pokazala svoje nogometne spretnosti oblečena le v spodnje perilo, trik pa so oboževalci šaljivo poimenovali »podaja z zadnjico«. 35-letnica je pred kamerami »spretno obvladovala« žogo in jo na koncu odbila s svojo ritko, s čimer je med navijači precej dvignila temperaturo pred začetkom prvenstva. Videoposnetek, objavljen 10. junija, je takoj postal spletna uspešnica. Pod njim so se usuli komentarji navdušenih moških. Eden izmed njih je zapisal: »Nikoli si nisem mislil, da bom kdaj zavidal nogometni žogi.« Drugi so hvalili njeno tehniko, spet tretji pa so zaradi nje začeli goreče navijati za Mehiko: »Zaradi tega podpiram Mehiko!« in »Mehika do konca!«

Yanet Garcia večkrat objavi žgečkljive fotografije. FOTO: Zajem zaslona Instagram

Za priljubljeno mehiško vremenarko to ni prvič, da je med velikimi nogometnimi tekmovanji postala spletna senzacija. Svetovno javnost je opozorila nase že med svetovnim prvenstvom leta 2018. Takrat je v televizijskem studiu v živo vodila vremensko napoved, oblečena v mehiški dres, sodelavci pa so jo pred tekmami njihove reprezentance za srečo simbolično brcnili v zadnjico. Od takrat velja za eno najbolj prepoznavnih mehiških navijačic in redno objavlja nogometno obarvane vsebine.

Yanet Garcia, ki prihaja iz Monterreya, je sicer vsestranska ustvarjalka; poleg dela na televiziji se ukvarja z manekenstvom in igralstvom, odprla pa je tudi svojo manekensko akademijo. Med drugim se je pojavila v komediji »Sharknado 5: Global Swarming«. Tudi pred letošnjim turnirjem ostaja zvesta podpornica svoje reprezentance, s svojimi objavami pa skrbi, da so njeni oboževalci še kako pripravljeni na začetek prvenstva.

Posnetek si lahko ogledate s klikom na to povezavo.