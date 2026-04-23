Ukrajinsko presenečenje na kandidatskem turnirju

Aktualni ciklus za svetovno prvenstvo se izteče konec letošnjega leta z dvobojema za naslov svetovnega prvaka oziroma prvakinje. Na nedavno končanem kandidatskem turnirju na Cipru smo dobili oba izzivalca, Javohirja Sindarova in Vajšali, vsi ostali pa lahko svojo pozornost že usmerijo v naslednji dveletni ciklus. Del tega je tudi evropsko člansko prvenstvo, na katerem se nastopajoči poleg prestižnega naslova potegujejo tudi za mesta na Svetovnem pokalu. Letošnje prvenstvo v poljskih Katovicah se je zaključilo minuli konec tedna in je bilo v marsičem edinstveno. Nastopilo je rekordno število igralk in igralcev, kar 500 iz 43 držav. Med njimi je bilo skoraj sto velemojstrov, več kot dvajset med njimi z ratinško znamko preko 2600 točk.

A nihče od favoritov ni uspel končati na vrhu, saj je za daleč največjo senzacijo v zgodovini tega tekmovanja poskrbel 17-letni ukrajinski mladenič Roman Dehtiarov. Postal je namreč najmlajši evropski prvak, najnižje postavljeni in tudi prvi brez velemojstrskega naziva. Pred začetkom prvenstva je bil po ratingu šele 126.nosilec, pot do velikega podviga pa si je tlakoval s praktično brezhibnim drugim delom prvenstva, v katerem je proti renomiranim velemojstrskim tekmecem dosegel pet točk in pol iz šestih partij. Ključna za samostojno prvo mesto je bila zmaga v zadnjem krogu proti drugemu nosilcu, Špancu Davidu Antonu Guijarru, ki je predstavljala edino odločeno partijo med igralci v vodilni skupini. Prinesla mu je končni izkupiček devetih točk iz enajstih partij, s katerim je stopil na zmagovalno stopničko s pol točke prednosti pred tremi zasledovalci iz Azerbajdžana, Nidžatom Abasovom, Ajdinom Sulejmalijem in Mahamadom Muradlijem.

Dehtiarov prihaja iz Harkova, ki je zgolj kakšnih 30 kilometrov oddaljen od ruske meje in tako predstavlja eno glavnih žarišč od začetka ruske agresije na Ukrajino leta 2022. Vojne razmere so zagotovo močno vplivale na njegovo tekmovalno kariero, vseeno pa je zavrnil možnost odhoda in selitve v varnejše okolje. Njegov vrstnik in najbolj obetaven slovenski mladinec, Matic Lavrenčič, bo na velemojstrski naslov moral še počakati, vseeno pa je v Katovicah tudi on storil pomemben korak v tej smeri. Z dobrimi predstavami si je namreč priigral prvo od treh potrebnih norm za najvišji šahovski naziv. Skupaj z reprezentančnim kolegom Janom Šubljem sta bila s sedmimi točkami in pol naša najvišje uvrščena predstavnika na prvenstvu in sta končala na 37. oziroma 38. mestu.

Črni na potezi. Costa – Dehtiarov, Katovice 2026 Kako si je črni nemudoma zagotovil odločilno prednost? REŠITEV: 1…Df5+ 2.Kg2 Tf8! in ker njegova dama nima umika, je beli priznal poraz.