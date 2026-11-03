Umrl soigralec slovenskega nogometaša Martina Pečarja, po trku z vratarjem se je zgrudil na igrišču (VIDEO)

Soigralec slovenskega nogometaša Martina Pečarja pri španskem drugoligašu Tenerifu Jesus de Miguel je po ponedeljkovem trku z vratarjem Andorre Jesusom Owonom umrl pri le 30 letih starosti, so potrdili v klubu in zapisali, da so pretreseni.

»Ne moremo verjeti, da je to res. S cmokom v grlu sporočamo vest o tragični smrti Jesusa de Miguela,« so zapisali v sporočilu za javnost pri Tenerifu. »Prav nič ne more olajšati tega občutka žalosti. Podpiramo njegovo pretreseno družino,« so med drugim dodali in poudarili, da se družina zahvaljuje za vsa sporočila podpore in razumljivo zahteva spoštovanje zasebnosti v tem težkem obdobju.

Tragedija na ponedeljkovi tekmi

Ponedeljkovo tekmo druge španske lige med Tenerifom in Andorro so sodniki v sodniškem dodatku prekinili, ko se je napadalec domače ekipe de Miguel zgrudil na terenu po trku s tekmečevim vratarjem. V sami končnici tekme je gostujoči vratar Owono s kolenom nenamerno udaril de Miguela v prsni koš.

Tridesetletnik je nepremično obležal na zelenici, tako da mu je dlje časa zdravniško osebje pomagalo kar na igrišču, potem pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.

Na poti v bolnišnico doživel srčni zastoj

Španski mediji so pisali, da je na poti de Miguel doživel srčni zastoj, tako da so ga reanimirali. Po sprva spodbudnih informacijah pa so pozneje iz kluba javili, da se je stanje poslabšalo, pred kratkim pa so potrdili smrt svojega nogometaša.