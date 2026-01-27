Uroš Zorman: Pod takšen scenarij bi se takoj podpisali

EP Zagreb 2000, EP Ljubljana 2004, SP Pariz 2017, OI Pariz 2024 ... Še en v nizu epskih rokometnih derbijev med Slovenijo in Hrvaško se obeta nocoj ob 18. uri v Malmö Areni. Enaindvajset tekem sta v tem tisočletju odigrali sosednji državi, več jih je dobila južna (12), pomembnejše severna (8). Če se bo nadaljeval trend, bodo Slovenci naredili velik korak k polfinalu 17. evropskega prvenstva v Skandinaviji. Če se vam služba zdi nesmiselna, majhna tolažba. V Malmöju obstaja – vremenoslovec. Nič stopinj, vse sivo, nič padavin, močan veter. Ves januar mu ni treba spreminjati napovedi. Idealno okolje za razvoj sezonskih obolenj. Zelena tabla z napisom Apoteket nasproti hotela Scandic Triangeln, kjer so nastanjeni slovenski rokometaši, je balzam za oči reprezentančnega zdravnika Matica Kolarja, ki ima v lekarni odprt račun. Ravno je prinesel iz nje še eno vrečko. Praktično ni igralca ali člana osebja, ki ga v teh dneh ne bi zdelal virus. Doktor jih napolni s tabletami in čez dan ali dva so v redu. Nazadnje je zdelalo Andraža Makuca, ki ni mogel na srečanje s sedmo silo, vendar naj bi se do danes, kot vsi doslej, »sestavil«.

37 golov je na petih tekmah dosegel Domen Makuc, Blaž Janc 30.

Slovenija in Hrvaška imata po štiri zmage in poraz proti Švedski. Ker je Islandija presenetila gostitelje, imajo v skupini II štiri reprezentance po 4 točke. Vse je odprto. Slovenci imajo za razliko od Hrvatov vse v svojih rokah. Zmagi proti Hrvaški in v sredo (15.30) proti Islandiji jamčita boj za kolajne v Herningu na Danskem. A tudi, če se ne bo izšlo, lahko že zdaj EHF euro 2026 označimo za uspešnega glede na vse težave, ki jih je imela reprezentanca.

Rezervoar bo poln

Nekaj izkušenj z balkanskim derbijem ima Kristjan Horžen, ki je proti Hrvatom igral na OI 2024 in SP 2025. »To bo težka tekma, Hrvati igrajo zelo čvrsto v obrambi 5-1, vendar mislim, da imamo dovolj kakovosti, da se jim odločno postavimo po robu. Verjamem v dober rezultat,« je optimističen krožni napadalec iz Trebnjega, ki ni več adut samo v napadu, ampak pomemben mož tudi v obrambi. Po petih tekmah je prisotna utrujenost. Če bi bil Horžen avto, bi imel bencin že na rezervi? »Nikakor. Lučka ne bi svetila. Rekel bi, da smo na polovici. Ko pa se bo začelo in bo po žilah stekel adrenalin, bo 'tank' poln.« Rezerve bodo morda tudi v soborcu na črti Maticu Suholežniku, ki je odslužil kazen dveh tekem in komaj čaka, da se zažene proti Hrvatom. Motiv več bo imel, ker je bil član Zagreba in nima najlepših spominov. »Tudi če bi bila tekma prijateljska, bi bil naboj velik, zdaj je še toliko večji, ker vemo, kaj nam tekma prinaša. Borba, motivacija bosta na najvišji ravni. Nikakor si ne želim zbadanja nekdanjih soigralcev iz Zagreba,« ima 130-kilogramski »Suhi« energije za izvoz.

Vroča srca, hladne glave

Z igrami so Slovenci navdušili, poleg Blaža Janca (30 golov) je osrednji zvezdnik njegov soigralec v Barceloni Domen Makuc. »Hrvate krasi ogromno domoljubje, tudi mi moramo biti ponosni in igrati s srcem, še bolj pa bo pomembno, da igramo z glavo, ker samo s čustvi ne prideš daleč. Naša želja mora biti večja od njihove,« pravi Makuc. Selektor Zorman ob tem opozarja pred preveliko željo: »Seveda pričakujem, da bodo fantje lačni zmage, toda nočem, da pregorijo. Zaupam jim. Vsi so nas vnaprej odpisali, zdaj pa smo kandidati za polfinale. Takšen razplet bi podpisali takoj. Kar koli se bo zgodilo, bomo lahko ponosno zapustili prvenstvo, seveda pa si želimo do konca.«