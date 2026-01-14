Uroš Zorman: »Zvečer eno zmolimo, zjutraj se preštejemo, potem pa v nov dan«

»Zvečer eno zmolimo, da se ne bi še kdo poškodoval, zjutraj se preštejemo, da vidimo, ali smo res vsi zdravi, potem pa gremo bolj nasmejani v nov delovni dan,« je dnevno rutino v dneh pred začetkom evropskega prvenstva v rokometu opisal selektor Uroš Zorman. Z 18 rokometaši bo danes iz Pariza odpotoval v Oslo, kjer njegovo reprezentanco v petek čaka prva tekma 17. eura proti Črni gori. Verjame, da so njegovi fantje nared za izziv, in upa, da je zdaj konec s slabimi novicami. Zadnja je bila, da je zaradi bolečin v nogi domov na dodatne preglede odpotoval prvi vratar Klemen Ferlin. Nejc Cehte, Blaž Blagotinšek (oba sta tokrat dala prednost mladima družinama), Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc, Jaka Malus, Aleks Vlah in zdaj še Ferlin so imena s širšega seznama, na katera ne more računati Zorman, za katerega bo to peto veliko tekmovanje v vlogi selektorja po SP 2023 (10. mesto), EP 2024 (6. mesto), OI 2024 (4. mesto) in SP 2025 (13. mesto).

Klemen Ferlin bi se lahko vrnil kasneje, tudi Blaž Blagotinšek in Nejc Cehte bi lahko vskočila, če bi bila kriza. Aleks Vlah? Morda za polfinale.

Po visoki zmagi proti Kuvajtu v Trebnjem so Slovenci drugi del priprav namesto v Zrečah opravili v francoski metropoli, kjer so se pomerili z Islandijo (26:32) in Avstrijo (36:31). »Tekmi v Franciji sta nam dali veliko. Proti Islandiji smo vstopili ležerno, brez prave energije, v drugem polčasu (bilo je že 13:23; op. p.) pa zaigrali veliko bolje, hitreje, skoraj ujeli priključek (23:27), na koncu pa nam je zmanjkalo moči za preobrat. Že naslednji dan smo proti Avstriji, ki sicer ni na ravni Islandije, pokazali veliko dobrega, energija je bila prava, vrnila sta se Borut Mačkovšek in Domen Novak in smo imeli več rotacije,« je bil s turnirjem, ki ga je osvojila Francija, zadovoljen Zorman.

Pivo in tortica

Skupina D, v kateri euro začenjajo Slovenci, na videz ni težka: Črna gora, Ferski otoki in Švica. »Na prvi pogled so tekmeci res neatraktivni. Laiki, ki bežno spremljajo rokomet, bi celo rekli, da nas čaka sprehod. Toda to je daleč od resnice. Vsi napredujejo, vsi so lahko zelo nevarni. Nikakor nismo v poziciji, ko bi lahko kogar koli podcenjevali. Menim pa, da lahko kljub težavam z željo in energijo uresničimo cilj in se uvrstimo v glavni del v Malmö,« je zmerni optimist Zorman, ki je v petek dopolnil 46 let. Igralci mu sicer niso pripravili najlepšega darila ... »Vsaj v prvem polčasu proti Islandiji ne, potem je bila slika vendarle lepša. Zvečer sem dal fantom za rundo, bila je tortica. Nič posebnega, a dovolj dobre volje.«

18 IGRALCEV bo v Oslo odpeljal selektor Uroš Zorman.

Poškodba 36-letnega Ferlina je bila zadnji udarec zdesetkani ekipi. »Vsaka takšna stvar med pripravami boli. Sploh izguba Vlaha se je sprva zdela kot zadnji žebelj v krsto. Toda nismo zato tukaj, da bi tarnali. To ne bi bilo 'fer' do tistih, ko so z nami. Vujo (Miljan Vujović; op. p.) in Baza (Jože Baznik) sta kakovostna, kar dokazujeta v svojih klubih, sta tudi v dobri formi. Gledamo naprej, dokler imam šest igralcev v polju in enega v vratih, bomo šli na zmago. Imam vizijo, plan. Pri nekaterih igralcih smo morali preveriti, kaj lahko od njih pričakujemo. Naš zaščitni znak bo agresivna in gibljiva obramba s hitro tranzicijo, v napadu pa stavimo na mladost, hitrost, norost, če hočete,« je bil na videokonferenci iz Pariza slikovit Zorman.

14 nastopov na EP ima Slovenija, izpustila je le dve (1998, 2014).

Na vprašanje, kdo bi lahko po njegovem mnenju zablestel iz drugega plana, ni bil diplomatski. »Čas je za Domna Makuca, ki je poleg Blaža Janca ključen za nas. Igra lahko na sredini ali na levem zunanjem položaju. Ima potezo ali dve več, včasih tudi kakšno preveč. On je zdaj tisti, mora vleči voz,« je s prstom na zvezdnika Barcelone, ki bo poleti odšel v Kiel, pokazal selektor. Seveda pa Domen ni edini adut iz rokava, njegov mlajši brat Andraž Makuc, Domen Tajnik in še kdo bi lahko izkoristili priložnost ...

EP v Rokometu_Zgodovina FOTO: Gm

Domen Makuc bo eden glavnih igralcev. FOTO: RZS