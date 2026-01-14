  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ROKOMET

Uroš Zorman: »Zvečer eno zmolimo, zjutraj se preštejemo, potem pa v nov dan«

Slovenski rokometaši se bodo danes odpravili na Norveško. Prva tekma evropskega prvenstva bo v petek proti Črni gori.
Uroš Zorman zaupa svojim fantom. FOTO: RZS

Uroš Zorman zaupa svojim fantom. FOTO: RZS

Domen Makuc bo eden glavnih igralcev. FOTO: RZS

Domen Makuc bo eden glavnih igralcev. FOTO: RZS

Blaž Janc je kapetan Slovenije. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

Blaž Janc je kapetan Slovenije. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

EP v Rokometu_Zgodovina FOTO: Gm

EP v Rokometu_Zgodovina FOTO: Gm

Uroš Zorman zaupa svojim fantom. FOTO: RZS
Domen Makuc bo eden glavnih igralcev. FOTO: RZS
Blaž Janc je kapetan Slovenije. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff
EP v Rokometu_Zgodovina FOTO: Gm
Peter Zalokar
 14. 1. 2026 | 06:29
4:39
A+A-

»Zvečer eno zmolimo, da se ne bi še kdo poškodoval, zjutraj se preštejemo, da vidimo, ali smo res vsi zdravi, potem pa gremo bolj nasmejani v nov delovni dan,« je dnevno rutino v dneh pred začetkom evropskega prvenstva v rokometu opisal selektor Uroš Zorman. Z 18 rokometaši bo danes iz Pariza odpotoval v Oslo, kjer njegovo reprezentanco v petek čaka prva tekma 17. eura proti Črni gori. Verjame, da so njegovi fantje nared za izziv, in upa, da je zdaj konec s slabimi novicami. Zadnja je bila, da je zaradi bolečin v nogi domov na dodatne preglede odpotoval prvi vratar Klemen FerlinNejc Cehte, Blaž Blagotinšek (oba sta tokrat dala prednost mladima družinama), Miha Zarabec, Matic Grošelj, Tadej Kljun, Mitja Janc, Jaka Malus, Aleks Vlah in zdaj še Ferlin so imena s širšega seznama, na katera ne more računati Zorman, za katerega bo to peto veliko tekmovanje v vlogi selektorja po SP 2023 (10. mesto), EP 2024 (6. mesto), OI 2024 (4. mesto) in SP 2025 (13. mesto).

Klemen Ferlin bi se lahko vrnil kasneje, tudi Blaž Blagotinšek in Nejc Cehte bi lahko vskočila, če bi bila kriza. Aleks Vlah? Morda za polfinale.

Po visoki zmagi proti Kuvajtu v Trebnjem so Slovenci drugi del priprav namesto v Zrečah opravili v francoski metropoli, kjer so se pomerili z Islandijo (26:32) in Avstrijo (36:31). »Tekmi v Franciji sta nam dali veliko. Proti Islandiji smo vstopili ležerno, brez prave energije, v drugem polčasu (bilo je že 13:23; op. p.) pa zaigrali veliko bolje, hitreje, skoraj ujeli priključek (23:27), na koncu pa nam je zmanjkalo moči za preobrat. Že naslednji dan smo proti Avstriji, ki sicer ni na ravni Islandije, pokazali veliko dobrega, energija je bila prava, vrnila sta se Borut Mačkovšek in Domen Novak in smo imeli več rotacije,« je bil s turnirjem, ki ga je osvojila Francija, zadovoljen Zorman.

Pivo in tortica

Skupina D, v kateri euro začenjajo Slovenci, na videz ni težka: Črna gora, Ferski otoki in Švica. »Na prvi pogled so tekmeci res neatraktivni. Laiki, ki bežno spremljajo rokomet, bi celo rekli, da nas čaka sprehod. Toda to je daleč od resnice. Vsi napredujejo, vsi so lahko zelo nevarni. Nikakor nismo v poziciji, ko bi lahko kogar koli podcenjevali. Menim pa, da lahko kljub težavam z željo in energijo uresničimo cilj in se uvrstimo v glavni del v Malmö,« je zmerni optimist Zorman, ki je v petek dopolnil 46 let. Igralci mu sicer niso pripravili najlepšega darila ... »Vsaj v prvem polčasu proti Islandiji ne, potem je bila slika vendarle lepša. Zvečer sem dal fantom za rundo, bila je tortica. Nič posebnega, a dovolj dobre volje.«

18 IGRALCEV bo v Oslo odpeljal selektor Uroš Zorman.

Poškodba 36-letnega Ferlina je bila zadnji udarec zdesetkani ekipi. »Vsaka takšna stvar med pripravami boli. Sploh izguba Vlaha se je sprva zdela kot zadnji žebelj v krsto. Toda nismo zato tukaj, da bi tarnali. To ne bi bilo 'fer' do tistih, ko so z nami. Vujo (Miljan Vujović; op. p.) in Baza (Jože Baznik) sta kakovostna, kar dokazujeta v svojih klubih, sta tudi v dobri formi. Gledamo naprej, dokler imam šest igralcev v polju in enega v vratih, bomo šli na zmago. Imam vizijo, plan. Pri nekaterih igralcih smo morali preveriti, kaj lahko od njih pričakujemo. Naš zaščitni znak bo agresivna in gibljiva obramba s hitro tranzicijo, v napadu pa stavimo na mladost, hitrost, norost, če hočete,« je bil na videokonferenci iz Pariza slikovit Zorman.

14 nastopov na EP ima Slovenija, izpustila je le dve (1998, 2014).

Na vprašanje, kdo bi lahko po njegovem mnenju zablestel iz drugega plana, ni bil diplomatski. »Čas je za Domna Makuca, ki je poleg Blaža Janca ključen za nas. Igra lahko na sredini ali na levem zunanjem položaju. Ima potezo ali dve več, včasih tudi kakšno preveč. On je zdaj tisti, mora vleči voz,« je s prstom na zvezdnika Barcelone, ki bo poleti odšel v Kiel, pokazal selektor. Seveda pa Domen ni edini adut iz rokava, njegov mlajši brat Andraž Makuc, Domen Tajnik in še kdo bi lahko izkoristili priložnost ...

EP v Rokometu_Zgodovina FOTO: Gm
EP v Rokometu_Zgodovina FOTO: Gm

Domen Makuc bo eden glavnih igralcev. FOTO: RZS
Domen Makuc bo eden glavnih igralcev. FOTO: RZS

Blaž Janc je kapetan Slovenije. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff
Blaž Janc je kapetan Slovenije. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

Več iz teme

rokometSlovenijaUroš ZormanEP v rokometu
ZADNJE NOVICE
06:29
Šport  |  Odmevi
ROKOMET

Uroš Zorman: »Zvečer eno zmolimo, zjutraj se preštejemo, potem pa v nov dan«

Slovenski rokometaši se bodo danes odpravili na Norveško. Prva tekma evropskega prvenstva bo v petek proti Črni gori.
Peter Zalokar14. 1. 2026 | 06:29
06:26
Lifestyle  |  Polet
ZNANOST ODOBRAVA

Dieta, ki jo podpira znanost! Pomaga pri hujšanju in znižuje krvni tlak

Znanstveno utemeljena prehrana lahko hkrati pomaga pri izgubi telesne teže in znižanju krvnega tlaka, dveh ključnih dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni, ki so pogoste tudi v Sloveniji.
Miroslav Cvjetičanin14. 1. 2026 | 06:26
06:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA KORZIKI

Ustrelili so ga med materinim pogrebom

Nekdanjega korziškega separatističnega voditelja zadel strel z velike razdalje.
14. 1. 2026 | 06:16
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Nika Kovač: Naporna pomlad, odlična druga polovica leta (Suzy)

Trenutno je tik pred spremembo, saj se pr. Luna konec meseca premakne v ovna za dve leti in pol.
Mateja Blažič14. 1. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Najbolj negotovi astrološki znaki

Astrologija razkriva značilnosti v ljubezni, pri delu in pri spopadanju s strahovi.
14. 1. 2026 | 06:00
05:22
Novice  |  Svet
PROEVROPSKA PREDSEDNICA

Združitev Moldavije z Romunijo?

Za to se zavzema moldavska predsednica Maia Sandu.
14. 1. 2026 | 05:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki