Jermaine Haley, širši javnosti in ljubiteljem ameriške rokoborbe (WWE) bolj znan pod umetniškim imenom Bronson Reed, je v 38. letu starosti umrl zaradi zdravstvenih zapletov. Organizacija WWE točnega vzroka smrti ni razkrila, v uradni izjavi na omrežju X pa so zapisali, da so ob izgubi pretreseni: »Jermaine je bil v WWE izjemna osebnost, še pomembnejše pa je, da je bil čudovit človek, predan družini, in priljubljen sodelavec. Naše misli in najgloblje sožalje so z njegovo družino, prijatelji in navijači.«

FOTO: Elsa Afp

Tragedija se je zgodila slabe tri tedne po njegovem nastopu na dogodku Crown Jewel v savdskem Riadu. Po poročanju mreže ESPN ga je takrat tekmecv okviru vnaprej zrežiranega spopada za naslov ekipnih prvakov vrgel z vhodnega odra skozi postavljene mize. Čeprav je bil prizor načrtovan, je Haley pri padcu utrpel hude telesne poškodbe, med drugim več zlomljenih reber in raztrganino ledvice. Zaradi resnosti poškodb so ga morali hospitalizirati v Riadu, v ZDA pa se je na nadaljnje okrevanje po operaciji lahko vrnil šele 18. novembra.

Organizacija se mu je poklonila v petkovi oddaji SmackDown z uvodno grafiko in tradicionalnim desetkratnim udarcem na zvonec. Pretreseni so tudi številni kolegi iz sveta rokoborbe, med njimi njegova rojakinja iz avstralskega mesta Adelaide Rhea Ripley ter veteran Kevin Owens, ki so ga v odzivih za ABC News opisali kot izjemno prijaznega in skromnega človeka.

Presenetljivo okreten

Haley se je rodil 25. avgusta 1988 v Adelaidu v Južni Avstraliji, svojo športno pot pa je začel leta 2007 na zahtevnem domačem neodvisnem prizorišču. Pozneje se je pod imenom Jonah Rock uveljavil v tujini kot nepopustljiv borec izjemne fizične moči, kar mu je leta 2019 prineslo pogodbo z organizacijo WWE.

Kljub svoji masivni postavi je navduševal s presenetljivo okretnostjo. V karieri je osvojil naslov severnoameriškega prvaka v razvojni diviziji NXT, eden njegovih največjih dosežkov pa je bila zmaga v spominskem dvoboju Andréja Velikana na dogodku WrestleMania XL leta 2024. V zadnjem obdobju je bil pomemben člen odmevne skupine The Vision, v kateri je nastopal ob boku Setha Rollinsa in Brona Breakkerja, navijači pa si ga bodo najbolj zapomnili po njegovem značilnem zaključnem skoku z vrhnje vrvi, poimenovanem »Cunami«.