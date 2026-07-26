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POSEBEN POKLON DOMNU PREVCU

V Bischofshofnu smo ujeli prav poseben trenutek, pripisali so Domna Prevca na seznam zmagovalcev skakalnice (FOTO)

Naš zvezdnik se je na panoju pridružil bratu Petru, Primožu Peterki in koroškem Slovencu Daniel Tschofenigu.
Naključno smo bili zraven, ko so Domna Prevca vpisali na mesto, ki mu pripada. FOTO: Franci Klemenčič

Naključno smo bili zraven, ko so Domna Prevca vpisali na mesto, ki mu pripada. FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

FOTO: Franci Klemenčič

Naključno smo bili zraven, ko so Domna Prevca vpisali na mesto, ki mu pripada. FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič
O. B.
 26. 7. 2026 | 13:38
 26. 7. 2026 | 13:39
2:18
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Med nedavnim potepanjem po zvezni deželi Salzburg v sosednji Avstriji smo se ustavili tudi v Bischofshofnu, mestu, ki je med ljubitelji zimskih športov sinonim za smučarske skoke. Kraj z nekaj več kot 10.700 prebivalci je namreč tradicionalno prizorišče zadnje tekme prestižne Turneje štirih skakalnic, kjer se vsako leto piše zgodovina tega športa.

Njihov ponos je smučarska skakalnica Paul-Ausserleitner-Schanze, zgrajena leta 1947 in temeljito prenovljena leta 2004. Prav tam se je januarja letos veselil tudi slovenski as Domen Prevc, ki je z zmago v Bischofshofnu osvojil še skupno zmago na 74. novoletni turneji v sezoni 2025/2026 in prestižnega zlatega orla. S tem je ponovil uspeh starejšega brata Petra Prevca iz leta 2016 ter Primoža Peterke iz leta 1997.

FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič

Ob našem obisku mesta smo bili priča prav posebnemu prizoru. Le nekaj metrov od izteka skakalnice je mlada umetnica na spominsko tablo z zmagovalci dopisovala ime Domna Prevca, ki se je tako pridružilo največjim skakalnim imenom v zgodovini Bischofshofna. Takšen trenutek se obiskovalcem ne ponudi pogosto, zato smo se z umetnico zapletli v prijeten pogovor.

»Razveselila se je, ko je slišala, da smo iz Slovenije«

Umetnica nas je prijazno sprejela, še posebej pa jo je razveselilo, ko smo ji povedali, da prihajamo iz iste države kot letošnji zmagovalec. Na seznamu zmagovalcev je tudi ime lanskega zmagovalca Turneje štirih skakalnic Daniela Tschofeniga, avstrijskega reprezentanta in koroškega Slovenca. Zdaj na tej posebni tabli dela družbo Domnu Prevcu, slovenski pečat v Bischofshofnu pa je tako še izrazitejši.

FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič

Za slovenske ljubitelje smučarskih skokov je obisk tega kraja zato nekaj posebnega. Ob pogledu na imena šampionov in prizorišče številnih nepozabnih zmag se človek hitro spomni, kako pomemben pečat so slovenski skakalci pustili na eni najbolj slovitih skakalnic na svetu.

FOTO: Franci Klemenčič
FOTO: Franci Klemenčič

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