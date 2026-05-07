V boju za zmago kar tri generacije

Prireditelji turnirja v Malmöju so ob 31. izvedbi sestavili najodmevnejšo zasedbo doslej. Pri tem jim je šlo na roke dejstvo, da je najboljši igralec Magnus Carlsen nepričakovano izrazil zanimanje za prvo vrnitev na to švedsko prizorišče po letu 2004, ko je bil še 13-letni vzhajajoči zvezdnik šaha. To je njegov prvi letošnji turnir v standardnem šahu, njegova udeležba pa je botrovala tudi nastopu četrtega igralca s svetovne lestvice, Uzbekistanca Nodirbeka Abdusatorova. Iz najboljše deseterice je še Indijec Ardžun Erigajsi, če pa prištejemo še mladega Turka Yagiza Kaana Erdogmusa, ki se je še pred 15. letom prebil v ratinški klub 2700, je jasno, zakaj gre za atraktiven turnir. Njegova pomanjkljivost je morda le v tem, da ob osmih nastopajočih traja le sedem krogov in se bo končal že danes.

V boju za vrh ima zato vsak spodrsljaj veliko težo in takšnega si je Carlsen privoščil v 4. krogu, ko je izgubil z Nizozemcem Jordenom Van Foreestom. Kljub črnim figuram je izbral ambiciozen otvoritveni pristop, a hitro pristal v neperspektivni končnici, v kateri je bila pred njim le naporna borba za pol točke. Norvežana vso kariero krasi izvrstna tehnika v končnicah, zato je toliko bolj presenetljivo, da mu je v tej partiji obramba spodletela in se je moral sprijazniti s porazom. Delno ga je nadomestil z zmagama proti Kitajki Zhu Jiner in domačinu Nilsu Grandeliusu, vseeno pa je v zaključna dva kroga vstopil z zaostankom pol točke za vodilnima Erigajsijem in Erdogmusom ter z enakim izkupičkom kot Abdusatorov. Omenjena četverica iz treh različnih rodov bo bržčas odločala o zmagovalcu, za dodaten posladek napetega razpleta nas v zadnjem krogu čaka obračun Carlsena z Erdogmusom.

Odmevni zmagi Fedosejeva

Ta teden je v ospredju tudi uvodni turnir nove sezone elitne serije Grand Chess Tour v Varšavi, ki poteka v ustaljeni kombinaciji pospešenega in hitropoteznega tempa. Zanimiv bo tudi zaradi prvih partij med protagonistoma dvoboja za naslov svetovnega prvaka konec tega leta, aktualnega šampiona Gukeša in zmagovalca kandidatskega turnirja Javohirja Sindarova. Na lanskem turnirju je elitno konkurenco z veliko razliko pokoril slovenski predstavnik Vladimir Fedosejev, ki bo spet skušal pokazati svoje kvalitete v hitrejših različicah. Za uvod je sicer doživel poraz z Wesleyjem Sojem, ki pa ga je nadoknadil z zmagama proti Fabianu Caruani in Alirezi Firouzji.

Beli na potezi Erdogmus – Grandelius, Malmö 2026 Kako je beli ujel nasprotnikovega kralja v matno mrežo? REŠITEV: 1.Se6 (s pretnjo 2.Sg8#) 1…g5 2.Sf8 in pred neubranljivim matom s potezo Th7 se je črni vdal.