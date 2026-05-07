  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠAH

V boju za zmago kar tri generacije

Vladimir Fedosejev znova med elito v Varšavi.
Vladimir Fedosejev FOTO: Črt Piksi
Vladimir Fedosejev FOTO: Črt Piksi
Matej Šebenik
 7. 5. 2026 | 14:12
2:54
A+A-

Prireditelji turnirja v Malmöju so ob 31. izvedbi sestavili najodmevnejšo zasedbo doslej. Pri tem jim je šlo na roke dejstvo, da je najboljši igralec Magnus Carlsen nepričakovano izrazil zanimanje za prvo vrnitev na to švedsko prizorišče po letu 2004, ko je bil še 13-letni vzhajajoči zvezdnik šaha. To je njegov prvi letošnji turnir v standardnem šahu, njegova udeležba pa je botrovala tudi nastopu četrtega igralca s svetovne lestvice, Uzbekistanca Nodirbeka Abdusatorova. Iz najboljše deseterice je še Indijec Ardžun Erigajsi, če pa prištejemo še mladega Turka Yagiza Kaana Erdogmusa, ki se je še pred 15. letom prebil v ratinški klub 2700, je jasno, zakaj gre za atraktiven turnir. Njegova pomanjkljivost je morda le v tem, da ob osmih nastopajočih traja le sedem krogov in se bo končal že danes.

V boju za vrh ima zato vsak spodrsljaj veliko težo in takšnega si je Carlsen privoščil v 4. krogu, ko je izgubil z Nizozemcem Jordenom Van Foreestom. Kljub črnim figuram je izbral ambiciozen otvoritveni pristop, a hitro pristal v neperspektivni končnici, v kateri je bila pred njim le naporna borba za pol točke. Norvežana vso kariero krasi izvrstna tehnika v končnicah, zato je toliko bolj presenetljivo, da mu je v tej partiji obramba spodletela in se je moral sprijazniti s porazom. Delno ga je nadomestil z zmagama proti Kitajki Zhu Jiner in domačinu Nilsu Grandeliusu, vseeno pa je v zaključna dva kroga vstopil z zaostankom pol točke za vodilnima Erigajsijem in Erdogmusom ter z enakim izkupičkom kot Abdusatorov. Omenjena četverica iz treh različnih rodov bo bržčas odločala o zmagovalcu, za dodaten posladek napetega razpleta nas v zadnjem krogu čaka obračun Carlsena z Erdogmusom.

Odmevni zmagi Fedosejeva

Ta teden je v ospredju tudi uvodni turnir nove sezone elitne serije Grand Chess Tour v Varšavi, ki poteka v ustaljeni kombinaciji pospešenega in hitropoteznega tempa. Zanimiv bo tudi zaradi prvih partij med protagonistoma dvoboja za naslov svetovnega prvaka konec tega leta, aktualnega šampiona Gukeša in zmagovalca kandidatskega turnirja Javohirja Sindarova. Na lanskem turnirju je elitno konkurenco z veliko razliko pokoril slovenski predstavnik Vladimir Fedosejev, ki bo spet skušal pokazati svoje kvalitete v hitrejših različicah. Za uvod je sicer doživel poraz z Wesleyjem Sojem, ki pa ga je nadoknadil z zmagama proti Fabianu Caruani in Alirezi Firouzji.

Beli na potezi

Erdogmus Grandelius, Malmö 2026 Kako je beli ujel nasprotnikovega kralja v matno mrežo?

REŠITEV:

1.Se6 (s pretnjo 2.Sg8#) 1…g5 2.Sf8 in pred neubranljivim matom s potezo Th7 se je črni vdal.

Diagram (6. 5.)
Diagram (6. 5.)

Več iz teme

šahMälmoturnirVladimir Fedosejev
ZADNJE NOVICE
15:45
Bulvar  |  Glasba in film
PRIHODNOST V MLADIH ROKAH

Ana Dežman prevzema mamino štafetno palico

Nova generacija slovenske popevke nadaljuje bogato glasbeno dediščino.
Mojca Marot7. 5. 2026 | 15:45
15:15
Novice  |  Svet
REŠENI

Novo življenje za 1500 rešenih kužkov, ki so vzrejali za nadvse krut namen

Po zaslugi opozoril aktivistov bodo kosmatinci zdaj dobili prave domove.
7. 5. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IZJEMNO HRANLJIVA

Nekoč odpadek, danes zlato: zakaj bi morali večkrat piti sirotko (in za koga ni primerna)

Stranski produkt pri proizvodnji sira in skute je pogosto končal kot krma za živino.
7. 5. 2026 | 15:00
15:00
Lifestyle  |  Polet
UPOŠTEVAJMO NASVETE

Kardiolog opozarja: če želite zaščititi srce, takoj omejite ta živila

Mediteranski način prehranjevanja pomembno zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2, debelost, visok krvni tlak in povišan holesterol.
Miroslav Cvjetičanin7. 5. 2026 | 15:00
14:42
Novice  |  Slovenija
ČUDEŽ NA NILU

Ob 200. obletnici rojstva Janeza Kocijančiča

Odprtje razstave bo ta četrtek ob 19. uri v Galeriji Prešernove hiše v Kranju
7. 5. 2026 | 14:42
14:41
Novice  |  Slovenija
PRIPRAVITE SE

V petek na slovenskih cestah vojaška vozila! Gneča v dopoldanskih urah

Premiki vojaških vozil iz Maribora in Novega mesta do Postojne.
7. 5. 2026 | 14:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki