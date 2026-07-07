V grozljivi tragediji umrl kapetan reprezentance (31), življenje izgubila tudi njegova družina (FOTO)

Športni svet pretresa huda tragedija iz Venezuele, kjer je v uničujočem potresu umrl enaintridesetletni Wilner Rivas, kapetan moške odbojkarske reprezentance. Naravna katastrofa je bila usodna tudi za njegovo družino, saj sta v njej življenje izgubila njegova žena Mariangel Perez in njun sin Theo.

Reševalne službe so njihova trupla našle pod ruševinami stanovanjskega bloka v zvezni državi La Guaira, ki velja za eno najbolj prizadetih območij. Družino so pogrešali od 24. junija, zdaj pa je njihova smrt tudi uradno potrjena. Novico o izgubi je najprej naznanil brazilski novinar Daniel Bortoletto, kasneje pa sta jo potrdila še venezuelska odbojkarska zveza in španski prvoligaš Guaguas, h kateremu bi se moral Rivas preseliti v prihodnji sezoni. Oglasila se je tudi Evropska odbojkarska zveza (CEV), ki je družini in bližnjim izrekla globoko sožalje.

Rivas je bil vrsto let med najboljšimi odbojkarji v svoji domovini. Mednarodno kariero je gradil v Italiji, Franciji, Turčiji, Argentini in na Bližnjem vzhodu, v prihajajočem tekmovalnem obdobju pa bi moral prvič v karieri zaigrati v ligi prvakov.