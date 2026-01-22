V interesu nogometa je, da pozabijo na zamere

O izbiri novega selektorja slovenske nogometne reprezentance je bilo prelitega veliko črnila, govorice so dvigovale prah v javnosti in medijih, na koncu pa se je vodstvo krovne zveze odločilo za preizkušeno in vnaprej načrtovano možnost. Boštjan Cesar bo nadaljeval vizijo dela, postavljeno v obdobju Matjaža Keka, želi pa si več odločnosti v igri tudi, ko bo imela Slovenija žogo. Ognjeni krst na selektorski klopi bo prestal proti Madžarski, marca ga čaka še gostovanje v Črni gori.

Boštjan Cesar se vrača v reprezentančno jato. FOTO: Leon Vidic

Najuglednejši položaj v slovenskem nogometu je pripadel nogometašu z največjim številom nastopov za slovensko izbrano vrsto. Kljub relativno skromnim trenerskim izkušnjam (edino samostojno epizodo v vlogi glavnega trenerja je po sedmih mesecih klavrno končal v Mariboru) je Cesar prepričal vodstvo krovne zveze. »Izpeljali smo postopek izbire, Boštjan je bil predviden kot selektor v naši strategiji že prej, zato smo ga načrtovali za naslednika Matjaža Keka in ga priključili trenerskemu štabu. Seveda nismo bili veseli, da je Boštjan takrat odšel z zbora, a je bil to karierni korak naprej, zato smo mu zaželeli veliko sreče. Na koncu šteje le interes slovenskega nogometa, vse druge stvari so manj pomembne,« je predsednik Radenko Mijatović diplomatsko obvil vprašanje o domnevno skrhanih odnosih po nepričakovanem slovesu Cesarja od reprezentančne jate pred letom in pol.

102 tekmi je za slovensko reprezentanco odigral Boštjan Cesar.

Na Brdo pri Kranju se Cesar vrača v pomembnem trenutku za nogometno vrsto, ki jo čakajo številni izzivi. Nekdanji kapetan bo imel na voljo dovolj časa, da se znova vpelje v delovanje reprezentance, na klopi bo debitiral marca z Madžarsko doma in nato s Črno goro v gosteh. »Zahvaliti se želim vsem na zvezi, tudi Matjažu Keku za delo, ki so ga naredili v zadnjem obdobju z vrhuncem na EP 2024. Ponosen sem na to vlogo, jasno mi je, da so cilji visoki, takšni tudi morajo biti. Imam jasno vizijo, kako igrati in kako se bomo predstavili takrat, ko bodo trenutki težki,« je uvodoma predstavnike medijev nagovoril Cesar.

Ikona reprezentance in desna roka

Najprej ga čakajo pogovori z igralci, pri čemer ostaja nekaj ključnih vprašanj nedorečenih. Potencialna vrnitev Mihe Zajca, ki odlično igra v dresu zagrebškega Dinama, bo ena od prednostnih nalog, še bolj iskanje iste valovne dolžine z nosilci igre. »Slišal sem se že z nekaterimi, z drugimi se bom v prihodnjih dneh. Vsi so profesionalci in ne pričakujem nobenih težav. Konkretno z Janom Oblakom imava odličen odnos, tako je bilo tudi prej, je ikona reprezentance in desna roka selektorja, zato ne pričakujem nobenih težav,« odločno zagotavlja Cesar, da težav z igralskim kadrom ne bo. Priznal je, da je klic iz Maribora prišel v nepravem trenutku in da odločitev morda ni bila prava, izkušnja pa mu bo v prihodnjih mesecih na slovenski klopi prišla prav. Cilji so visoki, uspeh bo uvrstitev na EP 2028 in obstanek v skupini B lige narodov – ne glede na žreb, ki čaka reprezentanco. Glede igralske vizije Cesar ni želel v podrobnosti, zagotovil pa je, da igra Slovenije ne bo enodimenzionalna: »Želim, da imamo dva jasno razdelana načina igre, da bomo tudi v igri z žogo močni in da bomo dosegali gole. Časa za uigravanje ne bo veliko, imamo le dva, tri treninge, bo pa čas potreben, da uresničimo zamisli.«

Madžarska, Črna gora, Hrvaška

Povsem nova vloga selektorja za Cesarja ne bo, kot vršilec dolžnosti je Slovenijo vodil petkrat, kot polnomočni selektor se bo prvič predstavil marca, pri čemer za prijateljsko tekmo z Madžarsko nogometna zveza čaka le še končno potrditev. Zato pa je že potrjena gostujoča tekma s Črno goro (31. 3.), v junijskem terminu pa reprezentanco čaka gostovanje v Varaždinu pri Hrvaški (7. 6.), ko se bodo ognjeni pripravljali za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi. Drugi junijski izziv še visi v zraku, o njem, enako kot o sestavi trenerskega štaba in vlogi pomočnikov, bo Cesar s sodelavci odločal v dneh in tednih, ki prihajajo.