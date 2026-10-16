V Klingenthalu novi eksperiment za najboljše skakalce na svetu

Čez teden dni bodo na finalu velike nagrade pod okriljem FIS v Klingenthalu preizkusili zadnjo sprejeto novost v smučarskih skokih. Na posamičnih preizkušnjah se bosta namreč kot zadnja po zaletišču spustila najboljša iz predhodnih kvalifikacij in zatorej ne nujno vodilna skakalca v skupnih razvrstitvah.

Japonec Naoki Nakamura si je že zagotovil naziv poletnega kralja. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Damjan podpira spremembe

V moški konkurenci si je sicer končno zmago v seštevku poletne različice svetovnega pokala že zagotovil Japonec, med ženskami pa se lovorika nasmiha slovenski šampionki, ki ima kot prvouvrščena v tem tekmovanju pred sklepnim dejanjem v areni Vogtland zajetnih 67 točk naskoka pred svojo najbližjo zasledovalko – Naokijevo izkušeno rojakinjo. Po dosedanjem pravilu Mednarodne smučarske zveze (FIS) bi Klinčevi, ki si je, mimogrede, pred kratkim v Kranju priskakala tudi naslov »poletne« državne prvakinje, in Nakamuri avtomatično pripadli najvišji startni številki 40 oziroma 50, po novem pa si bosta morala ta »privilegij« še priskakati v kvalifikacijah. In prav v tem je bistvo spremembe, ki jo pri FIS pripravljajo za sezono svetovnega pokala. Kvalifikacije, ki so bile doslej predvsem filter za izbor nastopajočih, naj bi dobile še pomembnejšo vlogo. Petkovi rezultati naj bi neposredno določali štartni vrstni red za prvo serijo v konkurenci. Zmagovalec kvalifikacij bo tako prejel startno številko 1, na skakalnico pa se bo podal kot zadnji. In obratno: tekmo bo odprl skakalec s številko 50.

Na prvi pogled gre za majhno spremembo, v resnici pa lahko precej poseže v ustaljeno logiko tekmovanja. Kot zadnji bodo skakali tisti, ki so bili najboljši nekaj ur oziroma dan prej, in ne nujno tisti, ki vodijo v skupni razvrstitvi. Startna številka tako ne bo več nagrada za položaj v svetovnem pokalu, ampak za kvalifikacijski dosežek.

Klingenthal bo pri tem nekakšen »laboratorij«. Pri FIS si želijo na sklepnem dejanju velike nagrade preveriti, kako se bo novost obnesla v praksi, nato pa jo nameravajo prenesti tudi v zimo. Posebej zanimive bodo tekme ob koncih tedna, ko bodo imeli le eno kvalifikacijsko serijo za dve posamični preizkušnji. Takšnih primerov bo več, in sicer v Visli, Titisee-Neustadtu, Engelbergu, Willingenu in Oslu.

67 točk naskoka ima vodilna Ema Klinec v skupnem seštevku velike nagrade FIS pred drugouvrščeno Japonko Juki Ito.

Na teh postajah se bo v nedeljo najboljših 50 skakalcev v uvodni seriji pomerilo v obratnem vrstnem redu s sobotne tekme. Kvalifikacije bodo imele zato dvojno težo: odločale bodo o tem, kdo bo sploh dobil možnost nastopa v celotnem vikendu, hkrati bodo določale startni seznam na prvi tekmi. Ob tem se sicer poraja vprašanje, kam bo romalo 3000 evrov, ki bi pripadle zmagovalcu nedeljskih kvalifikacij.

Kakorkoli že; za najboljše skakalce bo to pomenilo tudi manj prostora za taktiziranje. Doslej so imeli vodilni v seštevku poznejše startne številke, po novem pa jim ta položaj ne bo pripadal samodejno. Tudi nosilec rumene majice bo moral najprej dokazati, da si zasluži mesto na koncu startnega seznama. »Seveda vsaka novost prinaša dobre in slabe stvari, toda meni je ta sprememba všeč, saj bodo tekme s tem, ko najboljši ne bodo nujno skakali na koncu, pridobile zanimivost,« je presodil nekdanji slovenski skakalni as Jernej Damjan, ki je član kar sedmih odborov pri FIS.

Vse več skakalk na letalnicah

Odgovorni pri mednarodni zvezi pa nedavno v Ženevi niso govorili le o vrstnem redu na zaletišču. Pomembne spremembe se obetajo tudi v ženskih smučarskih poletih, ki so v zadnjih letih iz »eksperimenta« prerasli v čedalje pomembnejši del svetovnega pokala.

Število tekmovalk na letalnicah se bo postopoma povečevalo. V prihodnji sezoni naj bi v Vikersundu nastopilo do 30 skakalk, v Planici pa najmanj 20. V sezoni 2027/28 naj bi sledil še večji korak: na vseh aktivnih letalnicah bodo lahko tekmovale tudi ženske. Na norveški »pošasti« se za takrat načrtuje do 35 tekmovalk, v Planici najmanj 25.

Jernej Damjan podpira spremembe. FOTO: Leon Vidic

Letalnica bratov Gorišek, ki je konec letošnjega marca prvič gostila tudi žensko tekmo za svetovni pokal, bi lahko dočakala še precej večji mejnik. V Planici bo leta 2028 svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, pri FIS pa bodo odločali tudi o tem, ali se bodo takrat prvič v zgodovini za kolajne v zimski »formuli 1« potegovale tudi skakalke. Odločitev še ni dokončna. Svet FIS naj bi jo sprejel najpozneje spomladi 2027. Če bodo potrdili predlog, bo Planica spisala novo poglavje v zgodovini smučarskih poletov: ob moških svetovnih prvakih bi prvič dobili tudi svetovne prvakinje. Če ženskega svetovnega prvenstva leta 2028 še ne bodo odobrili, je kot naslednja možnost predviden Vikersund 2030. Smučarski skoki se tako očitno pripravljajo na precej več kot le na novo zimo. Spreminja se način, kako bodo najboljši prihajali do štartnih številk, širi se pomen kvalifikacij, hkrati pa se ženskam vse bolj odpira tudi nekoč povsem moški svet letalnic. Klingenthal bo prvi preizkus novega pravila, Planica pa bi lahko čez dve leti postala prizorišče zgodovinskega preizkusa, ki bi presegel meje slovenskega športa.