V Kopru smo mi gospodarji: Aleks Vlah se je po poškodbi vrnil v reprezentanco

Slovenski rokometaši so se zbrali prvič po evropskem prvenstvu v Skandinaviji, kjer so prikazali dobre predstave in bili vse do zadnjega v igri za polfinale, pa četudi so manjkali mnogi nosilci igre. Eden od igralcev, ki jih je pogrešal selektor Uroš Zorman, je bil najboljši strelec zadnjih let Aleks Vlah. Zdaj je Koprčan, član Kielc, spet v reprezentančni jati, ki v Zrečah brusi formo za majske kvalifikacije za SP.

»Evo, spet sem nazaj, pogrešal sem to vzdušje, ki vlada v ekipi,« je pod Pohorjem zadovoljen Vlah, ki se je poškodoval 6. januarja na pripravljalni tekmi s Kuvajtom v Trebnjem in ni odpotoval na euro 2026. »Težko je bilo spremljati tekme Slovenije prek televizije. Rad bi pomagal fantom, pa ne moreš. Sem pa navijal in bil ponosen na soigralce, ki so prikazali zares lep rokomet in potrdili, da je naša prihodnost zelo svetla. Vsekakor je zdesetkana reprezentanca z osmim mestom presegla pričakovanja. Na koncu je zmanjkalo nekaj izkušenj, fantje so bili izpraznjeni in se ni izšlo za kolajno,« je bil na tovariše ponosen Vlah, najboljši strelec Slovenije na SP 2023, EP 2024, OI 2024 in SP 2025.

294 golov je za Slovenijo na 68 tekmah dosegel Aleks Vlah.

Malce čudna je reprezentančna akcija, če v njej ni tekem. »Drugačen je način treningov, so bolj intenzivni. Akcija je namenjena širitvi baze, veliko je novih in mladih igralcev. Manj je poudarka na taktiki, več na igri in hitrosti, selektor bo dobil nekaj odgovorov za naprej,« je razmišljal Vlah, ki ga 13. in 17. maja čakata tekmi v kvalifikacijah za SP. Tekmica bo bržčas Črna gora, ki pa mora prej izločiti Finsko. »Brez dvoma vstopamo kot favoriti. Upam, da bo tekmica Črna gora, povratno tekmo igramo v mojem Kopru, kjer vemo, da je vedno polna dvorana in v njej odlično vzdušje. Nastop na SP je nujen, ker bo to že štelo za olimpijske kvalifikacije.«

Naučil se je poljsko

Vlah je lansko poletje prišel iz Aalborga v Kielce, kako mu je na Poljskem, kjer ima v ekipi tudi Klemna Ferlina? »Zelo sem zadovoljen, bil je pravi korak. Življenje na Poljskem je bil podobno našemu, naučil sem se jezik. Da je bil tukaj Klemen, mi je olajšalo prilagajanje,« pove 192 cm visoki igralec. Kielce v začetku aprila čaka play-off za četrtfinale EHF lige prvakov, tekmec bo Pick Szeged z našim Borutom Mačkovškom. »Szeged je vrhunska ekipa, ki meri na sam vrh, a takšni smo tudi mi. Tekme na izločanje so zgodba zase, rekel bi, da so možnosti 50:50, čeprav smo glede na predstave v zadnjem času morda mi rahli favoriti.«

Talant Dušebajev je prevzel francosko reprezentanco in vprašanje je, ali bo ostal tudi trener Kielc, kamor pa bi se utegnil vrniti Blaž Janc ... »Slišal sem govorice, pa tudi, da si ga želi Wisla. Blaž ima pogodbo z Barcelono do leta 2028 in najbolje bi bilo vprašati njega. Vsekakor bi bila velika stvar za Kielce, če bi ga imeli,« bi se s slovenskim kapetanom tudi v klubu rad družil Vlah, ki verjame, da bodo Kielce vrnile naslov poljskega prvaka, potem ko je bila v zadnjih dveh sezonah boljša Wisla Plock.