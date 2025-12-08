V Mariboru čakajo, kdo bo prišel z dopusta

1. SNL

Na domačih zelenicah pred zimskim odmorom vroče. Domžale na robu prepada, jeza v Mariboru.

Jesenski del sezone 1. SNL je končan, pred začetkom zimskega premora pa na nogometnih zelenicah ni manjkalo pretresov, ki bi lahko pomembno vplivali na razplet in podobo prve lige, ko bodo nogometaši konec januarja znova na delovnih obratih. Domžale, nekoč najboljši klub v državi, so v velikih in težko rešljivih finančnih težavah, vre tudi v Mariboru, kjer so si vijolični za piko na i neprepričljivi jeseni privoščili še spodrsljaj z Aluminijem. Feđa Dudić besni in zaenkrat ohranja vodstvo na svoji strani, brez rezultatov prav dolgo podpore mariborske publike ne bo imel. Finančne težave v ...