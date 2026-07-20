V mestnem derbiju ničesar novega

Za uvod v novo prvenstveno sezono so bili na Slovenskem domačini zelo gostoljubni: v petkovo-sobotnem sporedu so kar tri zmage, vedno z 2:0, odnesla gostujoča moštva, le prvaki iz Celja so doma – presenetljivo – remizirali z Muro. Toda napovedi o tem, da sezona prinaša več negotovosti kot nazadnje, se očitno že zelo zgodaj uresničujejo. Za uvod je radovednost ponujal mestni derbi Olimpije in Brava, po katerem je velika večina med 1700 navzočimi v Stožicah razočarana zapuščala prizorišče. Mlajši klub iz Spodnje Šiške namreč ostaja prava nočna mora za zmaje – po štirih zmagah v vseh medsebojnih mestnih obračunih prejšnje sezone je bil boljši tudi tokrat in se veselil uspeha z 2:0. Za Olimpijo in njene privržence pa gre za grenko spoznanje: niti z enim moštvom, razen zdaj z Bravom, zmaji v slovenski nogometni ligi niso nanizali pet zaporednih porazov!

Petkrat zapored je Olimpija izgubila z Bravom, večkrat kot s katerim koli drugim moštvom v SNL.

»Nekatere stvari, ki so se pojavljale že na pripravljalnih tekmah, so se ponovile tudi tokrat. Čeprav smo imeli skozi ves drugi polčas pobudo, smo bili premalo nevarni. Pokazali smo premalo kakovosti, tudi pri povsem osnovnih zadevah, in to bomo morali popraviti,« je razočarano ugotavljajo novi trener zmajev Mišo Brečko, nekoč naš odličen reprezentant. Že prvi popravni izpit pa bo vse prej kot preprost, saj njegovo moštvo v soboto (ob 18. uri) čaka gostovanje pri Muri. Na dlani je, da Sobočani po sezoni razočaranja spet poskušajo sestaviti lepo zgodbo, tudi z vidnimi deležem domačih fantov tako kot v tistih nepozabnih šampionskih dneh ter da gre na tribunah Fazanerije pričakovati lepo ozračje. Popotnica črno-belih z remijem pri prvakih v Celju je prav spodbudna.

Še lepša pa je popotnica Brava pred prihajajočo četrtkovo preizkušnjo (Stožice, 20.45) ob uvodu v kvalifikacije konferenčno ligo s Škendijo iz Tetova, zahodno makedonskega mesta s prebivalstvom večinoma albanskih korenin. Zmaga, še zlasti v primeru mestnega prestiža, vedno ponudi samozavest, povrh pa Aleš Arnol, strateg moštva, ohranja svoj umirjen pristop. Na sobotni večer ni razgrinjal evforije, v temeljiti analizi po tekmi je omenjal tudi napake svojega moštva, a pod črto je bil s pristopom in plenom na premieri nove prvenstvene sezone zadovoljen.

1. SNL, 1. krog Olimpija: Bravo 0:2 (Nuhanović 23., Mazie 90.+2), Kalcer Radomlje: Brinje Grosuplje 0:2 (Koren 40., Marsetič 80.), Nafta: Koper 0:2 (Manseri 27., Birabor 90.), Celje: Mura 2:2 (Sešlar 49., 76.-11m; Kasalo 21., Ašćić 60.), Aluminij: Maribor večerna tekma.

Podobno nasmejane obraze pa so ponujali tudi po zgodovinskem prvencu med prvoligaško druščino v grosupeljskem taboru. Dva dni prej so ob predstavitvi svojih načrtov delovali sproščeno in nič kaj prestrašeno, čeprav bodo pri klubu priznali, da jih je morda vsa zgodba tudi prehitela ter da pred osmimi leti, ko so začrtali temelje vzpona, še zdaleč niso razmišljali o tekmah v elitnem slovenskem nogometnem razredu. Tako pa so si vizum nastopa prav zasluženo priborili, z zgolj enim porazom v prejšnji drugoligaški sezoni, ter že na premieri v Domžalah z Radomljami pokazali zobe. V naslednjem krogu jih čaka izziv pri prebujenem Mariboru, nato pa praznik nogometa v Grosuplju – v nedeljo, 2. avgusta, prvič doslej prvoligaška tekma na igrišču Brinja, in sicer s Koprom.