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1. SNL

V petek začetek 36. sezone SNL: Oči uprte v Zahovića

Za naslov prvaka se bo potegovala četverica velikih klubov.
Zlatko Zahović še ni izpraznil mošnjička, ki mu ga je namenil Adžun Ilidžali (v sredini). FOTO: Mediaspeed
Zlatko Zahović še ni izpraznil mošnjička, ki mu ga je namenil Adžun Ilidžali (v sredini). FOTO: Mediaspeed
Gorazd Nejedly
 13. 7. 2026 | 07:35
3:58
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Vrnitev Zlatka Zahovića na »prizorišče zločina« je bila za slovenski klubski nogomet »poživilo«, kot bi si ga lahko le želeli navijači. Prav zaradi 52-letnega ustvarjalca največjih podvigov Maribora bo petkov začetek 36. sezone 1. SNL vsaj malo skočil iz sence mundiala, po njem pa se bo slovenska nogometna realnost tudi dejansko spremenila v razburljivo šampionsko bitko. Prvak Celje se bo v obrambo naslova podal še z minimalno vlogo favorita št. 1, toda v Mariboru ima največjega tekmeca, svoj načrt imata tudi podprvak Koper in Olimpija. Na prvoligaški seznam klubov se bo vpisal novinec – Brinje Grosuplje.

Petkovi prvi dejanji bosta v Lendavi, kjer bo povratnica v 1. SNL Nafta gostila favorita iz ozadja Koper, in v Celju, kjer bo branilec naslova odprl svojo sezono proti Muri. Preostali pari 1. kroga so: Kalcer Radomlje – Brinje, Olimpija – Bravo (oba v soboto), Aluminij – Maribor (nedelja).

Niti 50 odstotkov denarja še nismo porabili za okrepitve.

V Mariboru že diši po starih dobrih časih. Kar 4000 navijačev je spremljalo zadnjo pripravljalno tekmo proti angleškemu drugoligašu Charltonu (1:1, Isaac Tshipamba). »Še niti 50 odstotkov denarja nismo porabili za okrepitve,« je v svojem slogu izzval tekmece Zahović. Ujel je kapitalce za vrnitev na slovenski vrh. Kaj šele bo, ko bo porabil preostalih 50 odstotkov? Tudi zeleno-beli niso bili tiho. Športni direktor Olimpije Nedžat Aygün je bil jasen. »Olimpijin cilj je biti vedno na vrhu. Imam dober občutek,« je opogumil navijače. Trening tekme – trije porazi in zmaga – niso prinesle nasmeškov na obraze.

Prvaki še št. 1

V taboru prvakov niso veliko govorili, ker jih čaka peklensko poletje in tekmovanje na treh frontah. V Evropi bodo prvo tekmo igrali 21. ali 22. t. m. v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov. Celjani so, ne da bi povzročili nered, obnovili šampionsko moštvo in ostali brez treh odličnih šampionskih igralcev, toda tudi novinci naj bi bili za 1. SNL »premočni«. Hitronogi Avstralec Yaya Dukuly je na generalki proti Istri (1:1) že zabil gol. Koprčani so z zmago s 3:1 proti madžarskemu MTK potrdili, da bodo tudi v novi sezoni krojili vrh in potihem snujejo kar naskok na vrh.

Neznanka je Bravo. Šiškarji so vrnili uspešnega trenerja Dejana Grabića in mu namenili vlogo športnega direktorja po odhodu Dejana Močnika. Toda vedo, na kakšen način obstati pri vrhu.

Ali lahko kdo od preostalih petih prvoligašev meša štrene najboljšim ali pa bodo igrali svojo ligo s poudarkom na bitki za obstanek, je uganka. Najbližje najboljšim je Aluminij, po spremembi v vodstvu kluba je »favorit« za izpad Nafta. Kot v minuli sezoni 2. SNL se ji obeta dvoboj z Brinjem. Morda tudi z Radomljani!

Maribor in Olimpija zapovrstjo v Celju

Dva meseca brez premora in v ritmu »nedelja – nedelja« bodo prvoligaši izpeljali v poletnem delu tekmovanja. Prvi reprezentančni odmor je na sporedu po 10. kolu, 19. septembra. Celjani bodo že v 3. in 4. kolu na domačem igrišču gostili velika derbija, najprej z vijoličnimi, potem še z zeleno-belimi. V 5. kolu, 15. avgusta, bo v Stožicah prvi veliki derbi sezone. Zadnje dejanje jesenskega dela bo 5. decembra, zadnje, 36. kolo, pa 22. maja 2027.

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