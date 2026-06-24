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ODBOJKA

V Stožicah takšnega spektakla še ni bilo

Odbojkarska liga narodov se z najmočnejšim turnirjem doslej vrača v Stožice.
Predsednik odbojkarske zveze Metod Ropret je med najzaslužnejšimi, da se je vrhunska odbojka ustalila v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic

Predsednik odbojkarske zveze Metod Ropret je med najzaslužnejšimi, da se je vrhunska odbojka ustalila v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic

Znova je izbral selektorja z velikim mednarodnim ugledom. FOTO: Dejan Javornik

Znova je izbral selektorja z velikim mednarodnim ugledom. FOTO: Dejan Javornik

Lestvica Lige narodov FOTO: Gm

Lestvica Lige narodov FOTO: Gm

Spored Lige Narodov FOTO: Gm

Spored Lige Narodov FOTO: Gm

Predsednik odbojkarske zveze Metod Ropret je med najzaslužnejšimi, da se je vrhunska odbojka ustalila v Sloveniji. FOTO: Leon Vidic
Znova je izbral selektorja z velikim mednarodnim ugledom. FOTO: Dejan Javornik
Lestvica Lige narodov FOTO: Gm
Spored Lige Narodov FOTO: Gm
Nejc Grilc
 24. 6. 2026 | 13:45
4:12
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Niso daleč in nikakor pozabljeni časi, ko so lahko ljubitelji odbojke na Slovenskem tekme vrhunske lige narodov spremljali le prek televizijskih zaslonov – ali niti to. Zdaj se tretje leto zapored moška reprezentančna elita vrača v Stožice, tokrat z najmočnejšo zasedbo doslej. Ob svetovnih prvakih Italijanih in lanskih finalnih poražencih Bolgarih bodo slovenski tekmeci še vselej atraktivni Brazilci in danes (20.30) za uvod Kanadčani, ki ne bodo mačji kašelj. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret obljublja atraktivno tekmovanje in se navdušuje nad selektorjem Fabiem Solijem, s katerim je, kot kaže, vnovič zadel v polno.

Velika odbojkarska tekmovanja so v zadnjih letih reden gost v Sloveniji. Kaj bo letos v Stožicah drugače kot v prejšnjih letih?

Znova je izbral selektorja z velikim mednarodnim ugledom. FOTO: Dejan Javornik
Znova je izbral selektorja z velikim mednarodnim ugledom. FOTO: Dejan Javornik
»Vsako leto smo in moramo biti še boljši, v to nas vodijo tudi zahteve FIVB. Hkrati želimo turnir narediti čim bolj privlačen za gledalce. Letos bo posebej izpostavljen slovenski dan – na dan prve tekme proti Kanadi. Že od požarov na Krasu tradicionalno vabimo slovenske gasilce, tokrat pa smo akcijo s pomočjo pokroviteljev razširili še na druge službe zaščite in reševanja. Naslednji dan nas čaka še poseben dogodek. Prvič v zgodovini slovenske odbojke bomo pod strop Stožic obesili dva reprezentančna dresa, številki šest in devet, ki sta ju nosila Mitja Gasparini in Dejan Vinčić. To sta prva igralca, za katera smo se odločili, da si zaslužita takšno mesto.«

Kako gledate na Solijevo kombiniranje izkušenih in mlajših igralcev?

»Pristopi selektorjev so različni. Gheorghe Cretu je dve leti igral praktično z le sedmimi igralci, ker je sledil cilju olimpijskih iger. Zato je želel ves čas delovati na najvišji ravni, saj smo potrebovali zmage. Fabio Soli je v drugačnem položaju. Zaveda se, da prihaja obdobje, ko bodo nekateri igralci morda zapustili reprezentanco za dalj časa, zato postopoma uvaja mlajše in jim daje priložnost. Kar smo doslej videli, kaže, da so mlajši igralci sposobni prevzemati odgovornost. Zdržijo pritisk, tudi končnice nizov, kar je za igralce z manj izkušnjami zelo zahtevno. Solijevo kombiniranje se mi zdi v tem obdobju smiselno. S tem lahko mlajši dobijo samozavest in zaupanje, ko pa bo šlo zares, je jasno, kdo bo prevzemal največ odgovornosti.«

Da bo Pajo vedno zadel, že vemo. Ampak da so zadeli tudi mlajši, to je prava dodana vrednost turnirja na Kitajskem.

Kaj vas je pri mladih igralcih na turnirju na Kitajskem najbolj navdušilo?

»Predvsem to, da se v končnicah nizov niso skrivali za starejšimi. Recimo Nik Mujanović, ki je proti Poljski odigral izjemno, a je zgrešil tisto paralelo za milimeter, je naslednjič znova udaril na polno. Kar morda skrbi njega, name naredi vtis. Pomislite, Luka Marolt je prišel s klopi v 'tie breaku' in v ključnih trenutkih odigral tri vrhunske žoge. Da bo Pajo vedno zadel, že vemo. Ampak da so zadeli tudi mlajši, da je odgovornost padla tudi na Nejca Najdiča in se je z njo dobro spoprijel, to je prava dodana vrednost turnirja na Kitajskem.«

Koliko vpliva imate na termin turnirja lige narodov v Ljubljani?

»Ko smo podpisovali triletno pogodbo za organizacijo turnirjev, smo se dogovorili, da bomo vsa tri leta gostili zadnji, torej tretji turnir poletja. Letos smo imeli možnost premisleka, lani smo ugotovili, da je začetek julija, včasih tudi sredina julija, zaradi dopustov relativno neugoden termin v Sloveniji. Zato smo se letos zavestno odločili, da letos poskusimo s turnirjem 14 dni prej. Zdaj smo konec junija, v obdobju, ko se končuje šola, hkrati pa upamo, da družine in mladi še ne odhajajo tako množično na dopuste. Bomo videli, kako se bo razpletlo, za zdaj imamo za prihodnje leto še vedno potrjen tretji, torej julijski termin.«

Lestvica Lige narodov FOTO: Gm
Lestvica Lige narodov FOTO: Gm

Spored Lige Narodov FOTO: Gm
Spored Lige Narodov FOTO: Gm

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