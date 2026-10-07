V Švici in na Škotskem zmaguje nogomet

Po šestih dneh raziskovanja po poteh slovenske nogometne reprezentance od idiličnega Luzerna, kjer se čas ustavi, do živahnega, a tudi divjega, prvinskega in mestoma nevarnega Glasgowa, kjer se čuti vrvež velikega mesta, je ocena na dlani. Glede naravnih lepot je Slovenija prej Švica kot Škotska in jo v marsičem tudi prekaša, glede značaja velja ravno obratno. Žal se tudi z vidika nogometne infrastrukture Slovenija prej lahko poistoveti s škotskimi težavami kot s švicarskim razcvetom nogometne igre.

Jesenska podoba sončnega Luzerna, kjer je slovenska reprezentanca preživela večji del oktobrskega potovanja po zahodni Evropi, je presegla pričakovanja. Najbolj gosto naseljeno mesto v osrednji Švici z nekaj več kot 80.000 prebivalci ponuja vse, kar se naslika v mislih, ko nekdo omeni mondeno Švico. Do potankosti urejeno mesto, odlična infrastruktura in dobre povezave javnega prometa – ne le vlak, tudi trajekt po jezeru je odlična in poceni rešitev za potovanje iz središča mesta v primestje Stansstad, kjer je bivala sedma sila –, fantastična narava in omikani ljudje.

5500 švicarskih frankov (5880 evrov) znaša povprečna neto plača v Švici in 2600 funtov (3000 evrov) na Škotskem.

»Oprostite, ne morem si pomagati, od kod prihajate? Jezika ne znam umestiti,« nas je ob kavi v bližini starega lesenega mosta v Luzernu ogovorila gospa srednjih let za sosednjo mizo in bila povsem presenečena, ko smo omenili Slovenijo. O nogometni tekmi, ki se je odvila nekaj ur pozneje, ni vedela nič, v štirih dneh bivanja v Švici smo se lahko prepričali, da vsaj Luzern ni ravno kraj, ki bi živel in dihal s profesionalnim nogometom. Prestolnica 5,5-milijonskega naroda je vse, kar Švica in Luzern nista, v dobrem in slabem. Glasgow se že vrsto let bori z visoko stopnjo kriminala, ukrepi so prinesli določen napredek, a je mesto še naprej najbolj nevarna urbana cona na Otoku, skoraj tretjina vseh primerov nasilja s smrtnim izidom se zgodi v tem zgodovinsko pomembnem mestu, ki se ne uspe izviti iz primeža droge.

To je manj prijetna plat delavskega, opečnato rdečega mesta, kjer se nenehno kaj gradi in popravlja, a nikoli povsem tako, kot bi bilo treba, zato težko uideš občutku, da je zlata doba mesta že v vzvratnem ogledalu. O blišču preteklosti priča sijajna viktorijanska arhitektura, ki danes dobiva nove načine uporabe, od muzejev do pivnic. Teh v mestu s 650.000 prebivalci ne zmanjka; če iščete pravo izkušnjo pubov, ste v Glasgowu na pravem mestu, bolj kot denimo v Londonu.

Škoda, ker ni sobota

Podobno kot pivnicam v škotski prestolnici ne morete ubežati niti nogometu. Na glavni sprehajalni ulici je sijajna navijaška trgovina Celtica, tudi njihovi večni rivali Rangers imajo podobno veliko trgovino z dresi, spominki in oblačili na svojem stadionu Ibrox, rivale pa združuje državna reprezentanca.

»Naši navijači Tartan Army so poznani povsod po svetu, upam, da vam bodo pripravili odlično vzdušje na stadionu, nekaj evforije je ostalo še od svetovnega prvenstva. Škoda le, ker ni sobota, jutri morajo vsi v službo, sicer bi bil to za vas zelo pester dan,« nam je pred tekmo zaupala Amy MacBeth z BBC Radio Scotland.

S tremi velikimi stadioni za skupno več kot 160.000 navijačev je Glasgow res prava nogometna prestolnica, kjer te na ulici mimoidoči hitro ogovorijo, ko zagledajo slovensko zastavo. »Vso srečo danes in naj zmaga Škotska,« se je smejalo gruči moških srednjih let na popoldanskem pivu. Rezultat gor ali dol, popotovanje po Švici in Škotski je potrdilo, da nogomet še vedno zmaguje.