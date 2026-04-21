Naš nekdanji skakalni as Robert Kranjec se je pri padcu s kolesom hudo ponesrečil, o čemer smo poročali prvi. Po doslej znanih podatkih je v petek med vožnjo zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se pri tem hudo telesno poškodoval. Na kraj nesreče je najprej prispelo zdravstveno osebje, ki mu je dalo prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi resnosti poškodb je bil kasneje s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo stanje naj bi bilo nekaj časa zelo resno, a naj bi se na srečo že izboljševalo.

Predstavniki Smučarske zveze Slovenije so potrdili naše poročanje in Robertu Kranjcu zaželeli uspešno okrevanje. Sporočili so, da je pri padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa ga čaka začetek dolgotrajne in zahtevne rehabilitacije.

»Obveščamo vas, da je Robert Kranjec po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.