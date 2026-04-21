NJEGOVO ZDRAVSTVENO STANJE JE STABILNO

»V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije«

Nekdanjega skakalnega asa Roberta Kranjca čaka zahtevna rehabilitacija.
Robert Kranjec. FOTO: Marko Feist
A. G.
 21. 4. 2026 | 10:40
 21. 4. 2026 | 11:09
1:58
Naš nekdanji skakalni as Robert Kranjec se je pri padcu s kolesom hudo ponesrečil, o čemer smo poročali prvi. Po doslej znanih podatkih je v petek med vožnjo zapeljal na nasprotno smerno vozišče, trčil v robnik in padel ter se pri tem hudo telesno poškodoval. Na kraj nesreče je najprej prispelo zdravstveno osebje, ki mu je dalo prvo pomoč, nato pa so ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi resnosti poškodb je bil kasneje s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo stanje naj bi bilo nekaj časa zelo resno, a naj bi se na srečo že izboljševalo. 

Predstavniki Smučarske zveze Slovenije so potrdili naše poročanje in Robertu Kranjcu zaželeli uspešno okrevanje. Sporočili so, da je pri padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa ga čaka začetek dolgotrajne in zahtevne rehabilitacije.

»Obveščamo vas, da je Robert Kranjec po padcu s kolesa utrpel hujše poškodbe in se trenutno zdravi v bolnišnici. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, v prihodnjih dneh pa bo začel rehabilitacijo, ki bo dolgotrajna in zahtevna. V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije,« so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Policija je v postopku ugotovila, da naj bi kolesar vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 1,19 mg alkohola na liter izdihanega zraka, kar ustreza približno 2,5 promila alkohola v krvi. Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

 

Več iz teme

padecnesrečapoškodbaRobert Kranjecprometna nesrečabolnišnicekolesarstvo
ZADNJE NOVICE
11:44
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI DOGODEK

V tej mlekarni so od slovenskih kmetov prejeli 71 milijonov litrov mleka

Mlekarna je že 44. zapored razglasila svoje največje dobavitelje mleka.
Mojca Marot21. 4. 2026 | 11:44
11:36
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Bruno Šulman razkriva, kaj narediti s porom, da bo neverjetno dobrega okusa (in deli svoj recept)

Preprost por po receptu Bruna Šulmana je presenetljivo bogata jed iz vsakdanjih sestavin.
Alenka Kociper21. 4. 2026 | 11:36
11:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
UHAJANJE PLINA

V eksploziji plina in požaru v Mirni Peči poškodovana oseba

Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo.
21. 4. 2026 | 11:07
11:00
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

To je pravi televizor za zahtevne gledalce in nogometne sodnike

Hisense je predstavil serijo televizorjev z napredno tehnologijo RGB mini led.
Staš Ivanc21. 4. 2026 | 11:00
10:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Šuštarjevima grozi trajna privedba, v podjetjih naj bi vladale suženjske razmere

V podjetjih v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja naj bi vladale suženjske razmere.
Moni Černe21. 4. 2026 | 10:42
10:40
Šport  |  Odmevi
NJEGOVO ZDRAVSTVENO STANJE JE STABILNO

»V tem trenutku Robert predvsem potrebuje mir, čas za okrevanje ter veliko pozitivne energije«

Nekdanjega skakalnega asa Roberta Kranjca čaka zahtevna rehabilitacija.
21. 4. 2026 | 10:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
NEVERJETNE ŠTEVILKE

Pri nas že več kot šest tisoč incidentov

Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Bodo tudi v Sloveniji dostavljali roboti?

Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
Promo Slovenske novice15. 4. 2026 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
