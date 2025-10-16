V znamenju Ukrajine, Slovenci pod pričakovanji

V Gruziji se je v torek končalo ekipno evropsko prvenstvo v šahu. Pri članih je tekmovanje zaznamovala ukrajinska reprezentanca, ki je po prvenstvu pred štirimi leti v Sloveniji še drugič osvojila lovoriko. Brez zvezdnikov in z nekdanjim slovenskim reprezentantom Aleksandrom Beljavskim kot kapetanom niso sodili med favorite, saj so začeli z 9. izhodiščnega mesta. Po sedmih krogih pa so si s šestimi zmagami in enim neodločenim izidom priigrali že dve točki naskoka pred zasledovalci.

Diagram (15. 10.)

Edini spodrsljaj so si privoščili v predzadnjem krogu, ko jih je z minimalno zmago v medsebojnem obračunu Azerbajdžan po točkah ujel na vrhu. Od sedmih dobljenih dvobojev so Ukrajinci kar šestkrat slavili z minimalno razliko (tudi v odločilnem obračunu z Angleži) in si zagotovili prvo mesto. Azerbajdžan je izgubil s Srbijo (1:3), s tem podvigom pa so branilci naslova izpred dveh let po turbulentnem turnirju le prišli spet do kolajne – tokrat bronaste, saj so imeli ob enakem številu točk Azerbajdžanci boljše dodatne kriterije in so kljub medsebojnemu porazu končali na 2. mestu.

Ukrajinsko ekipo so sestavljali štirje izkušeni igralci in novinec, 16-letni Ihor Samunenko, ki je prispeval nekaj ključnih točk, vključno z zmago proti Angliji. Zgodba zase pa je njihov najučinkovitejši mož, 36-letni Igor Kovalenko, ki je večino partij odigral na tretji šahovnici. Avgusta je nastopil na svojem prvem mednarodnem turnirju po skoraj treh letih, saj je še vedno aktivni vojak z izkušnjami z najbolj kriznih bojišč vojne proti ruski agresiji in prejemnik predsedniškega odlikovanja za pogum. V Batumiju je s šestimi točkami in pol iz osmih partij in fenomenalnim zmogljivostnim ratingom 2827 točk prispeval največ k ukrajinskemu slavju.

Črni na potezi Mamedžarov – Sarana, Batumi 2025 Kako je črni spletel matno mrežo nasprotnikovemu kralju? REŠITEV: 1…Sg5! s pretnjo 2…Sf3 in 3…Tg1 mat. Partija se je končala po 2.h3 gxh3+ 3.Kh2 Lxg3+! 4.fxg3 Ta2+ 5.Kg1 h2+, ko je pred neubranljivim matom beli priznal poraz.

Njihov uspeh so z 2. mestom dopolnile rojakinje, ki so zaostale le za Poljakinjami; te so morale sicer v medsebojnem obračunu priznati premoč tekmicam, a so si evropsko krono zagotovile v preostalih osmih dvobojih. Tretje so bile Nemke, branilke naslova Bolgarke pa četrte.

Slovenci pod pričakovanji

Slovenska reprezentanca je v obeh konkurencah nastopila pod pričakovanji. Moška ekipa se je v Gruzijo odpravila z ambicioznimi cilji, po dobrem začetku pa v drugi polovici popustila in končala šele na 26. mestu, kar 14 mest nižje od izhodišča. Dekleta so bila bližje izpolnitvi cilja, poraza v zadnjih dvobojih s Španijo in Madžarsko pa sta tudi njih potisnila nižje od izhodišča, na 25. mesto.