Nekdanji as Birsa spremlja svetovno prvenstvo: »Ronaldo in Messi vrhunska, toda prihaja Yamal«

Prvi in drugi nastop slovenske nogometne reprezentance na svetovnih prvenstvih sta bila posebna, v Južni Koreji in na Japonskem leta 2002 se je Slovenija kot palčica zapisala na svetovni zemljevid, v Južni Afriki je bila na pragu velike senzacije in uvrstitve v izločilni del.

https://www.delo.si/mnenja/kolumne/ce-bi-bil-sempetrski-valter-argentinec

Pod taktirko selektorja Matjaža Keka v afriški zasedbi ni manjkalo junakov in zvezdnikov, od kapetana in prvega strelca v zgodovini Roberta Korena do na turnirju najboljšega igralca v zelo všečnem in tekmovalnem moštvu Valterja Birse. Pri 23 letih je bil Primorec iz Šempetra, zdaj Ajdovec, na vrhuncu kariere, 16 let pozneje je igralski »upokojenec«, drugo nogometno kariero pa oblikuje kot trener. Trenutno je pomočnik selektorja reprezentance do 19 let.

Valter, nekoč ste bili zvezdnik največjega turnirja, zdaj ste navijač in trener. Kako se je spremenil nogomet od zadnje slovenske uvrstitve na mundial?

Zelo. Spremenila se je hitrost, ampak enako je v vseh športih. Tekme so hitrejše, igralci so še večji atleti. V smislu igre se znajo vse ekipe taktično pripraviti, ni veliko neznank, vsi vedo vse. V ospredju je dovršenost, ni več dejavnika presenečenja ali pa bore malo. Zdaj ni več vprašanje, kdo koga premaga, ampak na kakšen način. Lanskoletni finale lige prvakov je bil simbol zdajšnjega nogometa. Inter je bil tako potolčen, ker ni imel odgovora na način igre Parižanov. Pripravljen je sicer bil za vse, a karkoli bi naredil, ni imel nobenih možnosti.

Primorec je v prostem času na mundialu leta 2010 skupaj s soigralci obiskal tudi levji park.

Ali na mundialu izključujete presenečenje?

Ne verjamem v presenečenja, ker so reprezentance iz najvišjega razreda brezhibne. Natanko vedo, od kod prežijo nevarnosti, kako se morajo postaviti ...

Toda tudi med najboljšimi so še boljši. Kdo so vaši favoriti?

Po igralcih Francija, po igralnem konceptu Španija. Obe reprezentanci izstopata, Argentina ima še prevelik vpliv Messija, zaradi česar lahko ena njegova slabša predstava poruši vse načrte. Odličnih Francozov je veliko in jih je težko pokrivati, pri Špancih je zaradi igralnega koncepta na oko vse lepo in dajejo občutek, da lahko presenetijo le sebe. Za malenkost dajem prednost Španiji, ker igralci točno vedo, za kaj gre. Lepo jih je gledati, nimajo napak, zmagovali in izgubljali bodo na svoj način. Tudi Brazilije ne bi povsem odpisal, ameriška celina je njen »teritorij«. Od Azijcev so lahko mina presenečenja Japonci, ne morejo pa narediti preskoka in biti zmagovalci. Afričani so zanimivi, Maročani imajo smisel ...

Zadnji ples bosta imela vaša vrstnika, leto mlajši Lionel Messi in leto starejši Cristiano Ronaldo.

Oba sta še vedno vrhunska igralca, ki se v vsem močno razlikujeta, jaz pa sem upokojenec. To pove vse. A prihaja druga generacija nogometašev.

Na koga boste še posebej pozorni?

Moj izbor je Lamine Yamal. Zanima me, kakšen bo njegov odziv. Škoda je, ker ni Hviče Kvarachelie. Tu so še »frajerji«, kot je Harry Kane ali Neymar, če bo zdrav. Mbappé? Njegova osebnost in vedenje zunaj igrišča ubijata njegovo moč. Ima pa domala vse,

a še ni vodja.

...

Zakaj Yamal?

Ima le 18 let, fenomenalen je in ima izjemno igralno inteligenco. Celo pri Barceloni so igro podredili njemu, za vse zvezne igralce je »ciljna točka«. Samo žogo morajo spraviti do njega. Lep primer je bila tekma lige prvakov proti Atleticu. Od desetih akcij ga tekmeci devetkrat niso ustavili. Vprašanje pa je, ali ljudje uživajo v tem.

Preboj na drugo zaporedno veliko tekmovanje Sloveniji ni bilo usojeno. Ste bili razočarani zaradi zadnjega neuspeha v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo?

Nekaj grenkobe je bilo, toda ne sodim med »kritike«, ki mislijo, da smo zapravili veliko priložnost. Ker nismo bili favoriti, Švicarji so bili. Bodimo realni, bili so poseben razred, Švedska pa je kljub zadnjemu mestu imela na papirju boljše moštvo. Kosovo je presenetilo. Presenetilo je v nogometnem smislu, nikakor ne zato, ker naj bi imelo slabše igralce. Zna se zgoditi, da slabši premaga boljšega. Naše izhodišče je bilo jasno, nismo smeli izgubljati točk. Toda nogomet se je pokazal v vsej svoji veličini in s tem, kako deluje.

Toda Švedi so dobili še eno priložnost in jo izkoristili?

Če bi jo imeli še mi, bi jo morda tudi. Sporočilo je odlično, liga narodov je za Slovenijo tekmovanje, enakovredno kvalifikacijam za evropsko ali svetovno prvenstvo. Naj se vrnem h kvalifikacijam, razočarali so le Švedi. Toda Švedska je razvita nogometna država z bogato tradicijo in odličnimi igralci. Tudi zaradi tega se je lahko osredotočila na drugo priložnost. Slovenija je omejena, nima teh »zmogljivosti«, da bi bila v vsakem tekmovanju in redno konkurenčna. Ne gre le za sistem, kako deluje in ustvarja, gre za to, da ujame pravi trenutek, da se ujame rod igralcev približno enake starosti. Podobno kot se je ujel naš rod. Bolj ali manj smo bili igralci skupaj od mlajših reprezentančnih kategorij. Celo Milivoja Novakovića, ki je izstopal po starosti, smo imeli za našega. Njegov pozni reprezentančni status se je ujel z našim razvojem. V jedru moštva ni bilo velikih starostnih razlik, in to je za manjše države z manj igralci zelo pomembno. In še takrat, ko se moštveni mozaik sestavi, brez sreče ne gre, na primer brez tega, da so najboljši igralci v ključnem trenutku v formi in zdravi. Če se znova vrnem k ligi narodov, Slovenija nima druge možnosti, kot da je tekmovalna z najboljšimi igralci. Velike reprezentance si lahko privoščijo menjavo rodov skozi tekmovanja, manjše tega privilegija nimajo, če želijo na velika tekmovanja.

V južnoafriškem poglavju je manjkala pika na i – preboj v izločilni del tekmovanja.

Večkrat se sprašujem, ali smo dosegli dovolj. Nismo! V tistem trenutku smo bili res odlični, mislim, da smo imeli dovolj kakovosti za napredovanje. Imeli smo najpomembnejše – moštvo, ki je bilo povezano. A se nam vseeno ni posrečilo.

Valter Birsa je bil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki eden od najboljših slovenskih igralcev. FOTO: Tomi Lombar

Čudovit gol proti ZDA in odlične igre so bili vaša mundialska zapuščina. Takrat vam je šlo vse od rok. Zakaj?

Igralsko sem se začel prebujati že veliko prej, v jesenskih kvalifikacijah za SP. S svojim prvim reprezentančnim golom proti Poljski so se mi dobesedno odprla vrata, odlično sem igral tudi na francoskem prvenstvu in v ligi prvakov. Z Auxerrejem smo v Franciji osvojili tretje mesto. Še pred Poljsko sem se počutil močnega. Vedel sem, da zmorem, manjkal je le »klik«. Mislim, da mi ga je dala reprezentanca, sporočila igralcev, selektorja ter drugih so bila takšna, da me je reprezentanca potrebovala. Prišel je trenutek, ko sem se zavedal, da moram vrniti zaupanje in nekaj dati. Tudi zasebno sem »cvetel«, takrat še z dekletom Matejo sva bila že v pričakovanju rojstva prvega sina.