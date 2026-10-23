Organizacijski presežek: Bosta v Sloveniji kmalu še začetek Toura in boj za mavrične majice?

Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji (od 2. do 7. oktobra 2026 v Ljubljani in Šenčurju) izrazil izjemen ponos nad organizacijo. Tuji predstavniki so Sloveniji priznali odlično gostiteljstvo.

Izpostavil je brezhibno zavarovanje prog in preplaščene ceste ter dodal: »Sodelovanje vseh vpletenih je bilo neverjetno in res smo lahko zadovoljni.« Predstavil je tudi zahtevne začetke ob prevzemu funkcije konec januarja 2026: »Cel projekt je bil nekako v mrtvem teku. (...) Ekipa pa je bila res dobra in je iz tega prvenstva naredila presežek.«

Primož Roglič – novi evropski prvak Primož Roglič je 7. oktobra 2026 v Šenčurju postal evropski prvak v kronometru. Na 22,1 kilometra dolgi progi je bil s časom 28:16 za sedem sekund hitrejši od Francoza Bruna Armiraila. Za 36-letnega Rogliča je to prvi naslov evropskega prvaka v kronometru. Z zmago je poskrbel za zlato piko na domačem evropskem prvenstvu in še enkrat potrdil svojo pripadnost svetovnemu kolesarskemu vrhu. Zanj je bila zmaga še toliko bolj posebna, saj jo je dosegel pred domačimi navijači na evropskem prvenstvu v Sloveniji.

V igri tudi svetovno prvenstvo 2033

Slovenijo čakajo sestanki na sedežu Mednarodne kolesarske zveze (UCI) glede morebitne kandidature za SP 2033. »Dokazali smo svetu, da lahko naredimo največje tekme na najboljši možni način. (...) Če bo država pokazala interes, bi se lahko borili za SP 2033,« je poudaril Vehovar in dodal, da se finančni učinki za državo merijo v večkratniku vloženega.

Slovenija v igri za začetek Toura 2029

Slovenija se bori za začetek Dirke po Franciji leta 2029 (prve tri etape). Vehovar se je v Parizu že sestal z lastniki organizacije ASO: »Mislim, da obstaja realna možnost, da dobimo organizacijo, nismo pa v igri sami, saj je konkurenca velika.«

Andraž Vehovar FOTO: Blaž Samec

O odsotnosti Tadeja Pogačarja in zlati medalji Rogliča

Glede odsotnosti Tadeja Pogačarja je Vehovar dejal, da je bila odločitev pravilna: »Ni je medalje in rekorda, ki bi odtehtal zdravje kogarkoli.« Piko na i uspešnemu prvenstvu pa je s poznejšo zlato medaljo v vožnji na čas postavil Primož Roglič.