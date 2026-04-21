Velika poteza Dončića, Lakersov center dobil slovenski potni list (VIDEO)

V ponedeljek, po treningu ekipe Lakers pred drugo tekmo serije proti Houston Rockets v prvem krogu končnice lige NBA, je Jaxon Hayes povedal, da je prejel slovenski potni list, s čimer je postal upravičen, da nastopi skupaj s soigralcem Luko Dončićem za moško košarkarsko reprezentanco Slovenije. »Dobil sem slovenski potni list,« je z nasmehom povedal Hayes. »Res je prišel skozi. Luka me že kliče ‘moj slovenski brat’. To govori ves čas.«

Prvi pogovori o pridružitvi reprezentanci so se začeli že oktobra prek agenta obeh igralcev, Billa Duffyja iz agencije WME Sports. Slovenija, tako kot več drugih reprezentanc, dovoljuje enega naturaliziranega igralca v svoji zasedbi. Hayes, 213 cm visok igralec iz Normana v Oklahomi, je tako ustrezal pogojem.

Dončić, ki se je ekipi pridružil prejšnji petek po dveh tednih v Madridu, kjer je okreval zaradi poškodbe stegenske mišice, mora biti navdušen. Ne le, da bi reprezentanca Slovenije dobila visokega, atletsko močnega centra, ki je nevaren pod obročem in pri podajah, temveč tudi trenutnega soigralca, s katerim že ima odnos in lahko še dodatno razvije kemijo. Vsaj to si želi glavni trener Lakersov J. J. Redick. »Učiš se ob odličnih igralcih … in drugačnem načinu igre,« je Redick novinarjem povedal lani oktobra. »Če se zgodi, bi bila povezava z Luko nekaj odličnega.« Za Hayesa je igranje za Slovenijo predvsem priložnost za nastop na mednarodnem odru in morda tudi za udeležbo na poletnih olimpijskih igrah 2028 v Los Angelesu, poroča aol.com.