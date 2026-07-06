Ves svet govori o teh solzah: Brazilec se po izpadu s SP pred kamerami dušil v joku (VIDEO)

Nogometaši Norveške so v osmini finala svetovnega prvenstva premagali Brazilijo z 2:1 (0:0) in jih izločili iz tekmovanja, po tekmi pa smo bili priča ganljivim prizorom. Jokal je Neymar, ki je po tekmi napovedal konec reprezentančne kariere, pred kamerami pa solz ni mogel zadržati niti eden najtrših, najizkušenejših in najbolj zanesljivih brazilskih reprezentantov – Casemiro.

Defenzivni vezist je bil na tem prvenstvu standardni član začetne enajsterice na sredini igrišča, vendar tudi on ni uspel zaustaviti neusmiljenega Erlinga Haalanda. Brazilija je tako znova razočarala na svetovnem prvenstvu, Casemiro pa se po zadnjem sodnikovem žvižgu ni mogel pomiriti. »Po vsem tem je težko najti besede. Žal mi je. Zelo nam je hudo. Naše sanje so izginile. Vsak brazilski otrok sanja o osvojitvi svetovnega prvenstva, ko začne igrati nogomet. Imel sem tri priložnosti, da to dosežem, in zaradi tega se počutim privilegiranega. Ponosen sem na vse, kar smo s soigralci naredili,« je skozi solze dejal Casemiro.

Medtem ko se Brazilci odpravljajo domov in se po Neymarju pričakuje slovo še nekaterih izkušenejših reprezentantov, Norveška nadaljuje pot na prvenstvu. Haaland in soigralci bodo v petek v četrtfinalu igrali proti Angliji.

Neymar in RaphinhaFOTO: James Lang Imagn Images Via Reuters

Kaj je s Casemirom?

Izkušeni zadnji vezist je za brazilsko reprezentanco doslej zbral 91 nastopov in dosegel 10 golov. Ostaja vprašanje, ali bo še igral za izbrano vrsto, saj je star 34 let, vse glasnejše pa so tudi govorice, da bi lahko kariero nadaljeval v ligi MLS ali v Savdski Arabiji. Z Brazilijo je leta 2019 osvojil Copo Américo, leta 2021 pa je bil podprvak.

Značilnosti tekme

Tekma je bila dolgo zelo izenačena, prvi polčas pa se je končal brez zadetkov. Brazilija je imela več žoge v svoji posesti, vendar si ni ustvarila veliko izrazitih priložnosti. Velik trenutek prvega dela je bila ubranjena enajstmetrovka Bruna Guimarãesa, ki jo je norveški vratar Ørjan Nyland uspešno ubranil.

FOTO: Ryan Murphy Reuters

FOTO: Ryan Murphy Reuters

Odločitev je padla v zaključku srečanja. Erling Haaland je v 79. minuti zadel za vodstvo Norveške, nato pa v 90. minuti dosegel še svoj drugi gol in praktično odločil zmagovalca. Neymar je v sodnikovem dodatku iz enajstmetrovke znižal na 2:1, vendar Braziliji ni uspelo pripraviti popolnega preobrata. Poraz pomeni najzgodnejše slovo Brazilije na svetovnem prvenstvu po letu 1990, Norveška pa se je z zgodovinsko zmago uvrstila v četrtfinale, poroča Mondo.